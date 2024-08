Los cordobeses también ligan en el Mercadona

Desde hace unas semanas ir al supermercado ya no es lo mismo. Ligar, tampoco. Desde que se hizo viral en redes sociales el nuevo método para encontrar pareja los supermercados de toda España están llenos a las 19.00 horas. Sobre todo los Mercadonay sí, también los de Córdoba.

En el ambiente hay risas y complicidad. La gente no sabe si mirarse a la cara, chocar el carrito o si meter una piña o unas lentejas. Hay todo un código creado para ello. Pero la situación se ha hecho tan viral que hay muchísima gente, jóvenes y adultos, entrando al Mercadona a la misma hora "para ver qué pasa" o simplemente "por que nos quede la anécdota". Y si eso también aprovechan el momento y hacen la compra.

Jóvenes se acercan a un supermercado de Mercadona en Córdoba a 'la hora de la piña'. / A.J. GONZÁLEZ

Un "boom" en Córdoba

Algunos trabajadores comentan que "ha sido un boom, una ola que ha venido de repente" y que, lógicamente, no se esperaban. "Ayer fue horroroso", admite una de las trabajadoras de un Mercadona de Córdoba. Tanto, dice mientras cobra en la caja, que el seguridad tuvo que intervenir por la aglomeración de gente. "Lo que no sé es si hoy quedan piñas, tendré que entrar y guardar una para mí, a ver si hay suerte", bromea con su compañera. No se equivoca porque, de hecho, minutos antes de las 19.00 en ese establecimiento solo quedaban cuatro piñas en la frutería. Una clienta que ya estaba pagando ha admitido que ha cambiado su hora de hacer la compra porque "no me quiero topar con eso".

El momento viral lo ha cambiado todo y existe todo un paso a paso para ligar en el también llamado Tinder de Hacendado. La técnica consiste en colocar una piña al revés dentro del carrito, buscar otra persona que también la lleve e intentar chocar su carrito para indicarle que tienes intenciones de hablar. Por el contratio, meter en el carrito chocolates o chuches indica que quieres una relación más seria, y las legumbres o ensaladas, algo más casual.

¿Cómo surgió?

Todo surgió de un vídeo de la colaboradora de televisión malagueña Vivy Lin, que se grabó diciendo que la hora para ligar en Mercadona era de 19.00 a 20.00. La idea rápidamente se hizo viral en redes sociales. Aunque no se quedó ahí, el método saltó a la realidad y la gente quiso comprobar si era verdad o se trataba de una broma.

"Fui con mi amiga al Mercadona que tengo cerca de casa y estando allí, entre mil cosas que hablamos, ella me dice que hay una hora para ligar en el supermercado", cuenta a este periódico. Surgió como una cosa inocente y que no se imaginó que llegaría a lo que ahora es. "En ese momento yo veía a las personas dar muchas vueltas, pero a lo mejor estaban buscando jamón cocido, no ligar", cuenta entre risas.

No pensaba ella, ni nadie, que un vídeo como ese iba a generar lo que está generando en España. Incluso han tenido que desalojar algún supermercado. "Hay que ver la que has liado", le dicen los trabajadores del Mercadona de su barrio, en Málaga, y "no sé cómo pedirles disculpas, pero dicen que es divertido porque su trabajo es lo mismo siempre", cuenta y quiere dejar claro de que "no es una campaña, no hay manera de hacer una que te salga tan redonda". A Vivy le han escrito de muchos países de Latinoamérica para decirle que quieren venir a ligar a Mercadona. Todo eso de manera orgánica.

En TikTok ha subido unos 6.000 seguidores, aunque asegura que ha sido más la repercusión mediática fuera de las redes sociales. "Esto no me lo hubiera esprrado yo en la vida, pero me estoy divirtiendo", afirma, y asegura que "para los que nos dedicamos a esto el ruido es bueno siempre que se traduzca en trabajo digno y reconocimiento, porque no se vive de que la gente sepa quién eres en la calle". Aún así, la gente lo sabe, y cuando la ven pasar dicen: ahí va la que liga en Mercadona.