Envases sostenibles con residuos agrícolas: el nuevo proyecto de la UCO con otros cinco países

El proyecto de investigación Biomedpack, que coordina la Universidad de Córdoba y en el que participan otras cinco universidades y dos empresas de Alemania, Marruecos, Argelia, Túnez y Turquía, ha dado sus primeros pasos para la búsqueda de envases sostenibles a partir de residuos agrícolas. La valorización de estos residuos permitirá obtener biomateriales y compuestos activos con los que desarrollar diferentes soluciones de envasado y así abordar el problema del desperdicio de alimentos y la sostenibilidad y avanzar hacia una economía sostenible.

El proyecto contribuirá también al desarrollo de una estrategia socioeconómica para la posible implementación de biorrefinerías a pequeña escala para valorizar subproductos agroindustriales a través de procesos de separación y purificación de los componentes que constituyen la materia prima, como los biopolímeros y los compuestos bioactivos, a partir de los cuales se desarrollarán los envases, según ha informado la UCO en una nota de prensa.

Las dinámicas microbianas

En la búsqueda de alternativas de embalajes viables y rentables frente a los sistemas actuales basados en plásticos, Biomedpack profundizará en la interacción alimento-microbioma. Esto es, saber cómo afecta la interacción alimento-envase a la evolución de las dinámicas de la microbiota del alimento.

“Los alimentos están vivos, por lo que durante toda la cadena de valor algunas poblaciones microbianas crecen en el interior del alimento, y otras se ven inhibidas. Queremos estudiar, una vez comprendida esa evolución de las dinámicas microbianas durante la cadena alimentaria, cómo podemos modular esas dinámicas para extender la vida útil de los alimentos, y mejorar la seguridad y sostenibilidad del sector agroalimentario”, explica Eduardo Espinosa Víctor, coordinador del proyecto.

Cuatro grupos de investigación en marcha

Para ello, desde la Universidad de Córdoba, se van a aunar los esfuerzos de cuatro grupos de investigación (Bioprocesos e Ingeniería de Productos, Higiene Bromatología, Microbiología de los Alimentos y Bioaccesibilidad de elementos inorgánicos y compuestos bioactivos) de los departamentos de Química Inorgánica e Ingeniería Química y Bromatología y Tecnología de los Alimentos.

Ellos, junto a otras instituciones del área mediterránea explorarán nuevos conceptos de envasado, como el envasado simbiótico, donde se utilizan recubrimientos comestibles para soportar consorcios microbianos bioprotectores funcionales y biocompuestos que mejoren las propiedades nutricionales de los vegetales. Además, tratarán de que los sistemas de envasado que desarrollen empleen tecnologías y procesos para su rápida transferencia e industrialización.

El proyecto Biomedpack (Shelf-life Enhancing Packaging Systems for Mediterranean Food through Innovative and Circular Solutions Based on Agri-Food Multi-Product Cascade Biorefinery) está financiado en la Convocatoria Prima 2023, cofinanciado por la Unión Europea, y tendrá una duración de tres años.