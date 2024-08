Vuelo Córdoba-Gran Canaria, los últimos 'afortunados'

Los vuelos regulares a Gran Canaria directos desde Córdoba han terminado en la tarde de este martes su servicio... por el momento. A la espera de un balance definitivo de la compañía aérea que ha operado el servicio durante el verano (Air Nostrum, ligada a Iberia), al menos los pasajeros han mostrado contentos. Y quieren más. Más servicios en el Aeropuerto y sobre todo más frecuencias y destinos.

A las 19.30 salía el último enlace Córdoba-Gran Canaria, empleando para ello el mismo avión de tamaño medio que volvía de las Islas Afortunadas media hora antes, con un ligero retraso. A la entrada de la terminal de salida, una mujer daba las noticias a su familia: «Oye, que esto está muy lleno, no esperaba tanta gente». Ciertamente, el reducido espacio de la sala de espera se quedaba pequeño para los familiares y los pasajeros del último vuelo a las Canarias de este verano. «No hay sitio para sentarse», se quejaba otro. Es cierto, la sala parece pequeña pa107428312ra momentos como éste, que puede que se repitan con más frecuencia a medio plazo.

Francisca, natural de Hinojosa del Duque, era una de las pasajeras que esperaba el avión para volver a su lugar de residencia desde hace 40 años. Para ella es un lujo este servicio porque antes para realizar el mismo trayecto debía enlazar en Sevilla, más el gasto de tren o coche de alquiler. «Además, es una ganancia de tiempo. El vuelo es estupendo», aseguraba en la sala de espera.

El último vuelo desde Gran Canaria al Aeropuerto de Córdoba, en imágenes / A.J.González

«Una tarifa muy buena»

No viajaba sola. Le acompañaba su hija Laura, a la que el acento le delata como canaria, y sus dos nietas de corta edad. Todas han pasado juntas un tiempo en Hinojosa. Laura aseguraba que «nos enteramos de este vuelo en los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Lo cogimos rápido porque tiene muy buena tarifa para los residentes y la duración es estupenda». Y no tienen ninguna duda del futuro de los vuelos regulares desde y hacia Córdoba: «Ojalá que lo pongan por lo menos una vez por semana». O si no, como mínimo en fechas clave como Semana Santa y Navidad.

Sara y Carlos posan con sus hijos a su llegada al Aeropuerto de Córdoba desde Gran Canaria. / Antonio Jesús González

Han sido unas 40-50 personas las que han tomado el vuelo de ida y algunas más el de vuelta. A la terminal de llegadas accedieron rápido Sara y Carlos, un matrimonio cordobés joven, con sus dos hijos. Han estado de vacaciones en Gran Canaria, aprovechando las comodidades de poder salir directamente de Córdoba.

Un vuelo "genial" para los niños

«Compramos el vuelo en enero, por la oportunidad. Es un vuelo genial, sobre todo para los niños», manifestaba Carlos mientras el abuelo se hacía cargo de los pequeños. En un cuarto de hora estarían ya en casa, tras apenas dos horas de trayecto desde las Canarias. Todo muy cómodo. «Si lo vemos de nuevo sí que lo compraríamos, o si ponen otros destinos», reclamaba Sara. Tomen nota los gestores aeroportuarios.

