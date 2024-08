El PSOE denuncia el retraso en la licitación del servicio de psicología de la Policía Local a víctimas de violencia de género

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado el retraso que acumula la licitación del servicio de atención psicológica de la Policía Local de Córdoba a las víctimas de violencia de género, un proceso administrativo municipal que está paralizado tras detectarse errores materiales en los pliegos imposibles de rectificar.

Según Moya, el servicio que atiende a las mujeres víctimas de violencia que acuden a la Policía Local de Córdoba a poner una denuncia termina su periodo de contratación a finales de septiembre, por lo que la publicación de los pliegos para la nueva contratación se hizo en el mes de julio, pero antes de que finalizase el plazo de presentación de ofertas se informó de que en los pliegos había unos errores materiales que hacían imposible continuar con la licitación. Por ello, se ha publicado el desistimiento y habrá que volver a publicar unos nuevos pliegos corregidos.

"Errores y retrasos"

“El desdén hacia la delegación de Igualdad en este Gobierno municipal, que dispone de coordinador propio, es manifiesta; no podemos entender cómo un área como ésta, de vital importancia para las mujeres que consiguen llegar a dar el paso de denunciar el maltrato machista de su pareja, no recibe la atención que se merece”, ha comentado la capitular, que agrega que “en el PSOE nos preguntamos para qué sirven la cantidad ingente de coordinadores y directores generales que tienen todas y cada una de las áreas de este ayuntamiento si no son capaces de revisar eficazmente los pliegos que publican para realizar las contrataciones”.

Alicia Moya ha reseñado que los errores y retrasos en renovar los principales contratos del Consistorio son continuos y, lejos de disminuir, van en aumento. “Las prórrogas de urgencia en el contrato de ayuda a domicilio por no prever alegaciones en la nueva licitación y sus plazos necesarios, la prórroga realizada en el contrato de parques y jardines fuera de todos los supuestos legales porque ni si quiera se había empezado a licitar el siguiente contrato; y ahora la licitación del servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género tiene que paralizarse y volver a empezar con el consiguiente retraso y la necesaria prórroga fuera de contrato que habrá que realizar para no dejar a estas mujeres sin la atención debida”, ha detallado la edil.

En este sentido, ha conminado al alcalde de la capital, José María Bellido, “a rentabilizar mucho mejor el dinero que le pagamos a los 15 coordinadores que ha contratado a dedo, ya que de nada sirve tener un coordinador exclusivamente para los temas de igualdad si no es capaz de garantizar el desarrollo de la licitación del principal servicio que reciben las mujeres víctimas de violencia cuando llaman a la puerta de su ayuntamiento pidiendo ayuda”.

Una gestión "nefasta"

“La nefasta gestión del equipo de Gobierno del PP hace que los servicios que presta el Ayuntamiento a las cordobesas y cordobeses sea cada vez más deficiente. Y todos ellos son importantes, pero el servicio del que estamos hablando es de vital importancia para aquellas mujeres que se encuentran en la situación de mayor vulnerabilidad posible, cuando la persona en la que más tendrías que confiar se convierte en tu mayor peligro. En un servicio así la atención y el mimo de todos sus detalles debería ser exquisita”, ha opinado.

La socialista ha insistido en que el PP “tiene las manos libres para gobernar tanto en Córdoba como en la Junta de Andalucía, pero a pesar de no depender ya de la ultraderecha, sus decisiones en materia de igualdad están encaminadas a no molestar ni enfadar a sus socios ideológicos”. Moya ha concluido alegando que las cifras de víctimas de violencia de género siguen aumentando y colocan a Andalucía entre las comunidades autónomas con más casos de asesinatos machistas, sólo por detrás de Cataluña, “lo que debería de implicar un mayor compromiso de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba”.