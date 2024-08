El Ayuntamiento espera tener "pronto" el estudio previo para regular las viviendas turísticas en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba avanza en el trabajo previo a tener una ordenanza que limite el número de viviendas turísticas en las zonas tensionadas de la ciudad. Se trata de un estudio que se desprende del Plan municipal de vivienda, que fue redactado por Mario Estivill Baena y Antonio Ibañez Pielfort, y que pretende determinar si efectivamente existen en la capital cordobesa zonas tensionadas por la masiva ubicación de viviendas turísticas, como puede ser la zona del casco histórico. El estudio no tiene fecha para salir a la luz, pero el alcalde, José María Bellido, espera que sea "pronto", pues el trabajo comenzó antes del verano.

Consultado por la situación de las viviendas turísticas en la capital, también como presidente de la FAMP, Bellido ha explicado que este estudio será el paso previo a la redacción de una ordenanza en la que, asegura, se va a reflejar un doble límite. Por un lado, un límite global, es decir, un porcentaje de viviendas turísticas totales que puede acoger una ciudad como Córdoba de acuerdo a su población y número de viviendas, y un segundo límite acotado a la zona que esté saturada de pisos, como el casco histórico o Miraflores, por ejemplo. El objetivo es que no se puedan instalar apartamentos más allá del número que establezca ese estudio. Ni en la ciudad, ni en una zona en concreto.

Diálogo con empresarios y vecinos

Cuando haya un borrador de la normativa hecho, se abrirá un periodo de diálogo con los agentes implicados, según ha asegurado el alcalde. Esto incluye empresarios, guías turísticos y los propietarios, que han pedido en varias ocasiones poder reunirse con el Consistorio. "No vamos a regular nada sin consultar, pero no queremos ir con las manos vacías, sino con el borrador de la ordenanza", ha defendido José María Bellido. Sin embargo, y mientras eso ocurre, no hay moratoria para abrir pisos turísticos, como piden los empresarios.

Como presidente de la FAMP, afirma Bellido, hay ciudades donde hay intención de regular la situación, mientras que ayuntamientos más pequeños "lo promueven porque no tienen hoteles". En este sentido, "tenemos que atender todas las posturas y realidades distintas, no son situaciones homogéneas", defiende Bellido. El objetivo es, entonces, "tener herramientas comunes que permitan regular o propiciar, pero con seguridad jurídica".