«Es una satisfacción cuando encuentras a desaparecidos vivos»

-¿Cómo es el trabajo de Asoprotecor?

-Nos dedicamos a la búsqueda de personas desaparecidas cuando nos activan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los familiares que lo piden. Hacemos difusión de cartelería, colaboramos con el Centro Nacional de Desaparecidos, con la fundación de Paco Lobatón (SOS Desaparecidos) y hacemos jornadas para la formación en todos los colectivos de búsqueda, los cuerpos de seguridad, el Infoca, Cruz Roja, Protección Civil y todo el que esté involucrado en el tema de los desaparecidos, con gente especializada y la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La primera de estas jornadas fue en El Carpio, después en Nueva Carteya y la última en Aguilar, donde hubo mucha gente buscando saber los protocolos y cómo se tiene que buscar a los desaparecidos, cómo no infectar pruebas, cómo trabajar con los perros... También enseñamos Cartografía, que es muy importante para saber por dónde vas y cómo ir descartando puntos donde ya has buscado. Hacemos también formaciones de otro tipo, de maniobra RCP y de salvamento en colegios, los que llamamos Cardiomaratones. Más allá de eso, tenemos ayuda humanitaria, trabajamos cuando ocurrió la erupción del volcán de La Palma, las inundaciones de Lepe y con Ucrania.

-¿Y cómo nació la asociación?

-Nació de una inquietud de varios voluntarios, que antiguamente no teníamos mucha formación, y para dar un servicio en condiciones tienes que estar bien formado. Empezamos con la asociación andaluza, que ya desapareció, con una delegación en Córdoba, pero después formamos Asoprotecor en el año 2016.

-¿Cuál es el objetivo?

-Nosotros queremos colaborar, ayudar en todo lo que esté en nuestras manos y en todo tipo de emergencias, estamos en el Infoca, en la Unidad de Pronto Auxilio, y donde nos requieran podemos echar una mano, aún con los pocos medios que tenemos.

-¿Cuántas personas son?

-Somos todos voluntarios, casi 100 en la provincia cordobesa. La mayoría somos de las agrupaciones de Protección Civil, pero hay técnicos, hay policías locales, militares, todo el que quiera sumarse. Cualquier persona se puede unir.

-¿Qué perfil tiene el voluntario de Córdoba?

-El voluntario tiene ganas de ayudar y de formarse. Venga de un trabajo o de otro, tiene ganas de aprender y de colaborar. Voluntariado siempre hace falta, porque hay muchos que con el trabajo y su vida no pueden acudir cuando se requiere.

Y los voluntarios tienen que formarse para saber cómo actuar en una emergencia...

-Sí. Nos formamos en talleres, la gente que no está formada se viene con nosotros y le enseñamos desde radiocomunicaciones hasta RCP. Hay muchos que tienen inquietudes y estamos con ellos siempre, sobre todo indicándoles qué hacer.

-Hablaba antes de que tienen pocos medios, ¿qué les hace falta?

-Necesitamos ayudas, donaciones, que son pocas. Estamos trabajando en un proyecto para conseguir que nos donen un vehículo. Nos financiamos a veces con los cursos que hacemos, para cubrir los gastos y los materiales, que son costosos. Alguna vez algunas empresas nos han donado, pero es insuficiente. Casi siempre todo sale de nuestro bolsillo, pero no queremos que le cueste el dinero al voluntariado.

-¿Qué rol cumplen en una emergencia?

-Cuando vamos a búsquedas siempre nos presentamos al puesto de mando, y hasta que ellos no nos digan nada nosotros no actuamos, porque ellos son los que dirigen la emergencia. Ellos nos dicen qué hacer y nosotros somos como un apoyo logístico, no vamos a nuestro aire, siempre vamos con el protocolo, y en esto hay que presentarse al que lleve el caso. Eso sí, siempre hay que contar con una autorización para que nuestros seguros puedan cubrirnos si pasa algo.

-En este sentido, ¿cómo es la relación con los Cuerpos de Seguridad?

-Buena, tenemos una cordialidad muy buena. En septiembre vamos a formar en RCP a los que salen de la Guardia Civil en Baeza, a través del 061 de Jaén, con enfermeros, médicos y la Policía Local y Nacional, porque ellos son siempre los primeros intervinientes.

-¿Qué búsqueda o suceso recuerda especialmente por como acabó?

-Entre los compañeros de Monturque y nosotros encontramos a una persona desaparecida, un hombre mayor que encontramos vivo y tuvimos un final feliz. Del desaparecido de Lucena (Pedro Mayorgas), todavía no sabemos nada, aunque se ha buscado por tierra, mar y aire. El de Ángeles Zurera, que puede que ahora haya indicios. Tuvimos otros dos en Córdoba con otro desenlace que recordamos mucho, el de la cementera Cosmos (José Morilla), o el de Ricardo Navarro, que estaba ingresado en el Reina Sofía, se fue y lo hallamos muerto a la altura del parque empresarial Ciudad Mercedes.

-¿Hay una época del año en que trabajen más?

-Nosotros estamos prestando apoyo casi todo el año, pero cuando se trabaja más es en los meses de junio y julio, en el verano. En esta época hay muchos servicios porque hay fiestas y trabajamos en estas actividades. Ayudamos a ordenar un poco, a cortar carreteras, en los cruces y la seguridad vial en general.

-¿Por qué decidió ser voluntario en Asoprotecor?

-Yo llevo mucho siendo voluntario, llevo en la sangre el voluntariado, que es una cosa que quita mucho tiempo a la familia, pero se sobrelleva. Son muchas horas, es una labor muy sacrificada, pero también muy satisfactoria, sobre todo cuando encuentras a las personas vivas, te sientes lleno al ayudar a personas que estén mal a tirar para adelante y nos involucramos mucho con las familias.

