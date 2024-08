El IAS-CSIC de Córdoba recibe a una investigadora nigeriana dentro de un programa de Mujeres por África

La Fundación Mujeres por África (FMxA) acaba de abrir el plazo de solicitud de participación en la décima edición del programa Science by Women en el que el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) de Córdoba volverá a tomar parte acogiendo a una investigadora posdoctoral durante un periodo de seis meses. Precisamente este agosto se ha incorporado al Grupo de Fitopatología de Sistemas Agrícolas Sostenibles del IAS la investigadora de la Universidad de Benin (Nigeria) Francisca Iziegbe Okungbwa.

La científica nigeriana permanecerá en el instituto cordobés durante seis meses trabajando en colaboración con las investigadoras Blanca B. Landa y Concepción Olivares en el proyecto Aislamiento y selección de endófitos para su posible uso como agentes de biocontrol contra hongos patógenos de vegetales.

El objetivo del programa es promover el liderazgo de las mujeres africanas en la investigación científica y en la transferencia de conocimiento, así como fomentar la capacidad de los centros de investigación en sus países de origen. Para lograr este ambicioso objetivo, FMxA colabora con los centros de excelencia españoles, cuyo prestigio es unánimemente reconocido en toda España e internacionalmente. En esta 9ª edición son 26 los centros colaboradores, seis de ellos del CSIC, de los que el IAS-CSIC es el único centrado en una agricultura más productiva y sostenible.

Agradecida por la oportunidad

Iziegbe ha sido seleccionada entre 160 candidatas y se ha mostrado agradecida por la "oportunidad de aprender nuevas habilidades que me ayuden en mi enseñanza e investigación". "Me atraen especialmente los programas que apoyan a las mujeres a desarrollarse; como mujer científica, vi este programa como una vía para interactuar con otras mujeres, compartir nuestras experiencias y deliberar sobre cómo contribuir individual y colectivamente al desarrollo de nuestros países y del mundo entero, a través de la investigación científica", apunta.

La investigadora se ha mostrado crítica con que "la fuerza laboral científica" esté "dominada por los hombres". "No se puede socavar el papel de la mujer en el desarrollo científico de cualquier sociedad. Por lo tanto, es necesario proporcionar a las mujeres un entorno equitativo para sobresalir. En gran medida, esto sólo puede suceder cuando las mujeres ocupan puestos de liderazgo para participar en la toma de decisiones y la implementación de políticas", ha continuado diciendo, alabando el programa de FMxA.

Aprendizaje y colaboración

La científica optó por el IAS en concordancia con la investigación que ella viene desarrollando. "Mi investigación se centra en proteger las plantas contra factores que causan enfermedades, como los organismos (principalmente hongos y bacterias). Como las plantas no existen aisladas, también se debe proteger el entorno en el que crecen, evitando sustancias que impidan el crecimiento saludable de las plantas (por ejemplo, productos químicos) y fomentando la biodiversidad", ha explicado.

Iziegbe opina que su llegada al centro cordobés le aportará grandes beneficios. "He visto los laboratorios y el invernadero bien equipados, y he interactuado con algunos miembros del grupo de investigación. Empecé a asumir roles de aprendizaje en algunos protocolos de laboratorio mientras me acostumbraba a la rutina diaria de trabajo. Las habilidades aprendidas en técnicas moleculares para la identificación de microorganismos y uso de invernadero mejorarán mis habilidades docentes y de supervisión de proyectos estudiantiles, además de ayudarme en la metodología para futuros planes de investigación", ha contado en una entrevista compartida por el IAS-CSIC.