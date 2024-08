La mitad de los alumnos que hacen el examen de conducir suspenden

La mitad de los alumnos que se presentaron durante el pasado año a los exámenes para obtener el carnet de conducir suspendieron la prueba, según los datos que recoge el anuario estadístico de la Dirección General de Tráfico. En concreto, durante el año 2023, se celebraron en Córdoba 13.439 exámentes teóricos (hay que tener en cuenta que muchas personas lo hacen más de una vez) de los que finalmente aprobaron 7.573 (un 56%) y suspendieron 5.866.

En lo que se refiere a la prueba de circulación, el conocido como práctico (donde también son muchos los alumnos que necesitan varios intentos), los resultados de la provincia de Córdoba indican que se materializaron 18.189 pruebas, de las que se consideraron aptas 9.164 (un 50%) y no aptas 9.025.

El informe de Tráfico también recoge los datos de las «autorizaciones para conducir expedidas a nuevos conductores», es decir, carnets de conducir por primera vez. En este apartado, se indica que el año pasado se emitieron un total de 7.590 permisos, de los que 6.496 correspondían al carnet de la clase B, que es el válido para los turismos. A ellos se suman aquellos permisos nuevos que se expiden a personas que ya tienen otro tipo de carnet. Aquí el grupo predominante es el permiso clase A2, que es el conocido popularmente como carnet de moto. En este caso, las licencias concedidas fueron 1.085. En este apartado, solo se concedieron el año pasado 937 carnets de la clase B.

El anuario de la DGT incluye el censo de conductores de todas las provincias españolas y en el caso de Córdoba señala que hay un total de 474.901 conductores, de los que 277.610 son hombres y 197.291 son mujeres.

Por otro lado, en la actualidad el número de alumnos del carnet de conducir que está pendiente del examen práctico en la provincia de Córdoba ronda los 5.000, según los datos facilitados a este periódico por el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Córdoba y de la Federación Andaluza, Rafael Cruz, que, a su vez, se remite a los datos de Tráfico.

En la provincia hay autorizados tres puntos de examen, que son Córdoba, Pozoblanco y Puente Genil. De modo que en la capital son 3.554 alumnos los que están en la lista de espera, mientras que en Pozoblanco son 318 y en Puente Genil, 1.033, con lo que el total de alumnos pendienrte del segundo examen asciende a 4.905.

Esta cifra supera en 1.346 el número de alumnos en espera en comparación con la misma fecha del anterior, cuando eran 3.559, puesto que en la capital entonces había esperando 2.445 aspirantes; en Puente Genil, 867; y en Pozoblanco, 247.

Rafael Cruz, presidente de las autoescuelas cordobesas. / VICTOR CASTRO

Esta falta de fluidez en la convocatoria de exámenes está generando algunos problemas en el sector, pues, según indica Cruz, se está dando el caso de autoescuelas que ante la incapacidad de dar respuesta a sus alumnos que reclaman hacer el examen están optando por cerrar, aunque son casos contados, es algo que preocupa al presidente de un colectivo que agrupa en la provincia a unas 200 autoescuelas que imparten clases a unas 10.000 personas, aproximadamente.

Faltan examinadores

Rafael Cruz señala que sería necesario que se incrementara el número de examinadores, si no estables, al menos interinos para que puedan ayudar a descongestionar la situación y especialmente en verano, cuando la actividad examinadora se reduce al máximo. Sobre este particular, Rafael Cruz afirma que en meses como junio, que aumenta la demanda porque muchos jóvenes esperan al final de curso para apuntarse, la dotación de examinadores se reduce por las vacaciones del personal.

Las clases 'On line'

Otro aspecto sobre el que ha hecho énfasis Rafael Cruz es el de los resultados de los exámenes. Sobre ello asegura que ha disminuido mucho el porcentaje de aprobados a la primera, que está en estos momentos en Córdoba en un 30%. A su juicio, el motivo radica en la no obligatoriedad para los alumnos de asistir a clases teóricas, ya que los aspirantes pueden hacer los test On line. Esto hace, según el profesor, que se memoricen las respuestas y no se comprenda realmente lo que se está preguntando. Para evitarlo, desde la patronal de las autoescuelas se propone que se establezca un mínimo de clases teóricas obligatorias, como existen en otros países como Portugal o Francia.

Una alumna trabaja con un test en su ordenador. / VICTOR CASTRO

Estas clases suelen servir, además de para reforzar los conocimientos en normas y señales, entre otros asuntos, para ahondar en la concienciación en asuntos como conducción y alcohol y drogas, velocidad, sueño, etcétera. A juicio de Rafael Cruz, lo que en un principio se presentó como una ventaja para los alumnos (la formación On line) ha acabado por ser el mayor inconveniente para un buen resultado final.

