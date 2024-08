Instaladores de placas fotovoltaicas alertan del exceso de competencia

El ‘boom’ de la energía solar ha propiciado la instalación de miles de equipos domésticos en los últimos años, al calor de unas ayudas públicas financiadas con los fondos de recuperación que pueden llegar a cubrir hasta la mitad de la inversión en determinados casos. Sigue siendo caro colocar placas fotovoltaicas en los hogares, pero el gasto merece la pena y termina amortizándose en pocos años.

El fenómeno se ha multiplicado en los dos últimos ejercicios, según varias empresas con experiencia en el sector consultadas por este periódico, si bien no existe una estadística oficial sobre la instalación de placas solares en los domicilios particulares. Ahora bien, ese desarrollo de la energía solar en el ámbito doméstico no está exenta de problemas.

Las compañías consultadas por Diario CÓRDOBA coinciden en señalar distintos inconvenientes no deseados que han corrido parejas al desarrollo de la industria. El primero es la proliferación de empresas instaladoras procedentes de otros sectores que no cuentan con experiencia previa, lo que no siempre garantiza la calidad de la instalación. Algunas hablan, incluso, de la aparición de las «placas huérfanas», sistemas que una vez colocados carecen del mínimo mantenimiento ni de nadie que se encargue de reparar cualquier problema.

"Un poco después del covid afloraron un montón de firmas nuevas", dice un empresario

Ana García, de Teleplaca, sostiene que «en los dos últimos años ha habido un incremento brutal de la competencia», lo cual en principio no tiene que ser malo siempre que las nuevas empresas cuenten con la especialización necesaria. Precisamente, por ese exceso de compañías ofreciendo los mismos servicios, Teleplaca se pasó del residencial al ámbito industrial, con instalaciones mucho más grandes.

Debido a esta expansión del mercado y de la oferta, «ahora hay más placas huérfanas», advierte la responsable de Teleplaca. Con ese término se refiere a los propietarios de instalaciones «que me llaman porque la empresa que puso las placas fotovoltaicas no les da un servicio bueno. Son empresas que vieron el bombazo pero que no pueden mantener una infraestructura».

Instalación de placas térmicas para agua sanitaria en Córdoba. / Víctor Castro

Sin trámites para pedir subvenciones

José Borrego, de BNI Direlux, confirma el fenómeno: «Es lo que está pasando ahora mismo». Se debe, asegura, a que «han florecido muchas empresas que no tienen nada que ver con el sector de la fotovoltaica, y que antes ni siquiera instalaban.

Borrego cita algunos problemas que puede generar el recurso a empresas sin experiencia. Por ejemplo, en ocasiones no tramitan las subvenciones que gestiona la Junta de Andalucía con los fondos de recuperación, y ni siquiera la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles, mucho más fácil de conseguir. También han detectado en BNI Direlux instalaciones en edificios donde no se pueden colocar placas solares e incluso algún caso en el que la empresa ha colocado los equipos en el tejado de un vecino en lugar del correspondiente al domicilio del cliente.

Por su parte, José Carlos García, de Solar del Valle (con 40 años de experiencia montando placas), sostiene que «me ha sorprendido cómo un poco después del covid afloraron un montón de empresas nuevas. Ha habido una expansión tremenda». No obstante, recuerda las peculiaridades de un mercado que tiene «muchos altibajos» relacionados con el precio de la luz: «Si baja mucho, se paraliza la instalación de placas fotovoltaicas».

Para García, el mercado fotovoltaico «no puede ser una guerra comercial a ver quién lo pone más barato. Lo que verdaderamente importa es la garantía de que vayan a funcionar bien durante su vida útil. De nada sirve ahorrar 500 euros si no hay garantía para toda la vida». Pone como ejemplo el caso de una gran instalación que tras 2,5 años terminada aún no ha entrado en funcionamiento por no tener los permisos pertinentes.

