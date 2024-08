Hacemos Córdoba exige al alcalde que dé respuesta a las necesidades del Distrito Sur.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde que aborde de manera “urgente” las necesidades del Distrito Sur, señalando el “abandono” general, la "falta de infraestructuras y la deficiente limpieza" en la zona. Según la coalición, la mala gestión del gobierno municipal está afectando “gravemente” a los barrios más vulnerables de la ciudad, entre ellos el Distrito Sur, explica la confluencia de izquierdas en una nota de prensa.

"Hay un problema de comunicación por parte del gobierno municipal hacia este distrito, y es urgente la creación de un plan integral," señalaron desde Hacemos Córdoba. La coalición expresó su deseo de que las mesas de trabajo, prometidas por el gobierno local, se constituyan en septiembre para iniciar el desarrollo de este plan tan necesario.

Espacios deportivos y culturales

Entre las demandas específicas, Hacemos Córdoba subrayó la necesidad de más espacios culturales y deportivos, mencionando el Pabellón de la Juventud y San Eulogio como proyectos que deben ser completados y adecuadamente presupuestados cuanto antes. "No tienen espacios de ocio adecuados para jóvenes de 14 a 17 años. Se les prometió un parque de calistenia detrás del Instituto Averroes y no se ha hecho nada al respecto. Además, no hay suficientes parques infantiles ni mantenimiento adecuado de las pistas deportivas," afirmaron.

La coalición también criticó la falta de avances en proyectos ya acordados, como la instalación del toldo en el Puente de San Rafael, que es esencial para cruzar en fechas de altas temperaturas. "Esto ya se había solucionado y presupuestado en el mandato de 2015-2019 con IU, pero no se ha ejecutado," añadieron.

Horarios de los centros cívicos y de la biblioteca

Otro tema importante es la remodelación y activación de la antigua Normal de Magisterio, actualmente con algunos departamentos del Ayuntamiento pero “sin ningún uso vecinal”. Hacemos Córdoba pide la eliminación de las vallas que rodean el edificio y su puesta en funcionamiento.

También se hizo un llamamiento para que los centros cívicos se mantengan abiertos por las tardes y para que la biblioteca del distrito tenga horarios más accesibles. "No se puede cerrar una biblioteca en verano, la ciudadanía sigue necesitando un lugar para estudiar y prepararse para exámenes y oposiciones," enfatizaron.

En cuanto al mantenimiento básico, Hacemos Córdoba destacó la necesidad de reponer arbolado, de mejorar la iluminación, las papeleras y los contenedores, y criticó el estado de “abandono” del solar del Pabellón de la Juventud y la recogida de basura a las 11:00 a.m., así como la falta de control sobre la limpieza de plazas, zonas verdes y también de excrementos de mascotas. "Aunque muchas de estas cuestiones son de educación cívica, más vigilancia y seguridad podrían mejorar la situación," indicaron.

Finalmente, se abordó el estado de abandono del edificio de la UGT y la necesidad de remodelar muchas de las viviendas en el barrio del Guadalquivir. "Los vecinos y vecinas del Distrito Sur están hartos de notificar la necesidad de que se remodelen sus viviendas. El Ayuntamiento y la Junta deben coordinarse mejor para resolver estos problemas," concluyeron desde Hacemos Córdoba.

La coalición reitera la urgencia de atender estas demandas y espera una respuesta “concreta y efectiva” por parte del alcalde para mejorar la calidad de vida en el Distrito Sur.