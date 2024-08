El PSOE de Córdoba critica la devolución de parte de la subvención de los PFEA por falta de ejecución

El concejal socialista José Antonio Romero ha informado sobre la devolución de 107.663 euros por parte del Ayuntamiento de Córdoba perteneciente a la subvención de los planes PFEA y debido a la falta de ejecución de los mismos.

Romero ha lamentado que “una vez más los cordobeses y cordobesas pagamos las consecuencias de la nefasta gestión del José María Bellido y su equipo de Gobierno, ya que hemos conocido cómo hemos tenido que devolver 107.663 euros por la falta de ejecución, una noticia que comienza a ser tónica general con este gobierno local”.

Actuaciones afectadas

El concejal socialista ha señalado que una de las actuaciones afectadas ha sido la “remodelación dependencias cuartel de la Guardia Civil de Córdoba”, de la cual se ha devuelto 31.179 euros, ya que “tan sólo ha llegado al 59% de ejecución de la misma”.

Para el socialista es inconcebible que “un ayuntamiento como el de Córdoba no puede devolver esta cantidad de dinero cuando solo tenían cuatro actuaciones solicitadas, no es serio que el actual equipo de Gobierno del PP no sea capaz de concluir estas actuaciones”.

El PSOE apunta a otros precedentes

Romero ha lamentado que “llueve sobre mojado” al recordar cómo “por culpa de la nefasta gestión de Bellido, Córdoba perdió 5,7 millones de euros Edusi, así como la devolución de fondos Next Generation por valor de 15,6 millones euros para baldeadoras eléctricas, barredoras eléctricas, autobús de hidrógeno o la rehabilitación circuito Parque Cruz Conde, dejando más que evidente la incapacidad de gestión del gobierno popular que pagamos todos los cordobeses y cordobesas”.

“Desde el grupo municipal socialista nos preguntamos qué más hace falta que pase para que Bellido se tome en serio su trabajo al frente del Ayuntamiento, cuántos fondos más tienen que perderse para que su equipo de Gobierno se arremangue y se ponga a trabajar”, ha subrayado el concejal socialista.

Por último, Romero le ha pedido a José María Bellido que si no se ve capacitado para gestionar el Ayuntamiento de Córdoba que “dé un paso al lado y deje el futuro de los cordobeses y cordobesas en manos de quien sí quiere trabajar por el progreso de esta ciudad”.