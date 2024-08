Las librerías cordobesas, «desbordadas» de faena en plena campaña del cheque libro

Es el momento, a la vuelta de las vacaciones, de ocuparse de los preparativos para la vuelta al cole, siendo imprescindible los libros de texto. Hay familias previsoras que encargaron los cheques libro en julio y ahora los recogen, pero hay otras muchas que han esperado un poco más y se encuentran en estos días pendientes de los pedidos, al igual que las librerías.

«Estamos en plena campaña de los libros de texto, con o sin cheque, y del material escolar. Tenemos muchísimo trabajo durante estos días preparando los listados de libros», afirma el presidente de la Asociación Provincial de Comerciantes de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico), José Luis Duval, que conoce de primera mano cómo de «desbordados» están los libreros cordobeses al ser el dueño de Boli Lápiz en Santa Rosa.

Pese a los descuentos de los grandes almacenes en los libros de texto y material escolar, junto con la segunda mano, Duval está convencido de que la actividad se mantiene en las librerías y papelerías de cercanía respecto a la vuelta al cole. Aunque reconoce que «es pronto para saber el alcance de la campaña y hasta por lo menos octubre no sabremos realmente si se ha mantenido, ha bajado o cómo ha ido».

Como en los últimos años, la Junta de Andalucía cubre la gratuidad de los libros de texto para Primaria y Secundaria, quedándose fuera la etapa de Educación Infantil y el Bachillerato, cuyo coste debe de ser abonado por las familias. En el curso 2024-25, estrenarán libros gratis los cursos primero, segundo y tercero de la ESO y, como siempre, primero y segundo de Primaria.

En la librería Nico, la actividad también es frenética tanto con los libros como con el material escolar. Tienen algún retraso con las familias rezagadas, las que han decidido encargar los libros de texto en estos últimos días, porque tardarán un poco más en llegar al ser el mismo almacén el que sirve a todas las librerías.

El cheque libro del próximo curso no cubre como el del anterior los seis cursos de Primaria, aunque muchos establecimientos prevén aumentar sus ventas al sí incluirse en la gratuidad los tres primeros curso de la ESO. Este ingreso se suma al de los libros de Infantil, cuyo gasto sí corre a cargo de los padres, y de los libros de Bachillerato, también con precio asumible para los alumnos y su familia. «Este año, los padres están atrasando la compra de los libros de Infantil y solamente están adquirieron los del primer trimestre porque, al final, supone un desembolso importante y prefieren retrasarlo», explican en Nico. Con respecto a los ejemplares de Bachillerato, en muchos institutos todavía no han determinado los títulos, a la espera de que empiecen las clases, para evitar compras innecesarias, ya que no se pueden devolver.

Para la Librería Luque, la mayor parte de los ingresos viene del material de papelería que se vende como añadido, cuando la clientela acude a por los libros. Sin embargo, «muchas Ampa de colegios concertados están gestionando ellos mismos la compraventa de los cheques libro, aunque esto esté prohibido por ley, así que hemos perdido clientela», inciden desde este negocio. Por suerte, también cuentan con los «clientes de hace años que acuden a nosotros por costumbre y por confianza».

