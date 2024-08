Uno de cada cuatro hogares tiene que devolver parte del ingreso mínimo

La Seguridad Social reclamó el reembolso de parte del Ingreso Mínimo Vital a uno de cada cuatro hogares beneficiarios en 2023, según los datos publicados recientemente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y confirmados por entidades sociales en Córdoba, quienes estiman que el porcentaje es extrapolable e incluso podría ser superior en la provincia.

Este diario ha solicitado la información de Córdoba a la Subdelegación del Gobierno, pero no ha obtenido respuesta por el momento. Sin embargo, colectivos que trabajan con familias vulnerables indican que la solicitud de devolución de ayudas es algo «habitual» y en algún caso apuntan, además, que en el IMV se está generalizando.

Acerca de este procedimiento, CSIF explica que en octubre de cada año Hacienda comprueba, con la declaración de la Renta, que las personas que perciben el IMV cumplen la normativa, pero si sobrepasan el nivel de ingresos o se dan otras circunstancias que les lleven a incumplirla, se le reclama una parte o el total del año anterior. Este sindicato afirma, además, que falta personal para tramitar toda la documentación necesaria.

La situación económica de las familias varía, fundamentalmente, por el acceso al empleo. Así, las asociaciones lamentan que, a pesar de comunicarlo, la tramitación del cambio (por parte de la Administración) se extiende durante meses sin que la cuantía del IMV se ajuste a la nueva realidad. Cuando finalmente se revisa la situación, el beneficiario recibe una notificación en la que se le solicita, en algunos casos, el reintegro de miles de euros.

En julio pasado, Córdoba tenía 20.689 prestaciones concedidas por una cuantía media de 391 euros. El 74% de las titulares de la ayuda son mujeres y un 96%, personas de nacionalidad española. Acerca de los hogares beneficiarios, los datos de la Seguridad Social indican que el grupo más numeroso, un 25%, son integrados por dos adultos y dos niños, y a estos les siguen los hogares con dos adultos y un menor, y aquellos donde vive una persona sola, mientras que otras tipologías tienen porcentajes menores.

La Airef explica que, a nivel nacional, un 56% de los hogares que podrían beneficiarse del IMV no lo han solicitado. También indica que el complemento de ayuda a la infancia alcanza solo al 19% de los potenciales beneficiarios. Según detalla en un informe difundido el pasado mes de julio, una de las principales causas de que el IMV no llegue «es la falta de información comprensible, fiable y homogénea» para las familias y las entidades que las acompañan. Para mejorar la prestación, propone entre otras cuestiones «verificar los requisitos económicos utilizando datos más vinculados al presente en lugar de los relativos al año anterior».

"Tienen que pagar deudas o quizá han perdido el trabajo"

El presidente de la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), Rafael Cidres, confirma que en Córdoba se podrían estar solicitando reintegros del IMV «a una de cada cuatro familias e incluso más». Sobre esta situación, explica que los beneficiarios «no ahorran lo percibido porque no pueden, tienen que pagar deudas o quizá han perdido el trabajo que encontraron», lo que dificulta la devolución del importe. De este modo, en Anfane ayudan a las familias a recurrir las peticiones de reintegro y solicitar aplazamientos para el pago.

"La prestación no te da para ahorrar"

En la misma línea, el responsable del área social de Córdoba Acoge, Daniel Delgado, estima que el dato de la Airef sería aplicable a Córdoba. Esta entidad trabaja con población migrante y explica que «me he encontrado con casos» de solicitudes de reintegro. Así, detalla que este colectivo puede acceder al IMV cuando tiene, al menos, un año de residencia en el país, y afirma que «me gusta mucho informar de que es posible que les pidan el dinero e intento que pidan cita con la Seguridad Social para que se cerciore de que la situación es correcta. También se recomienda que notifiquen los cambios para no tener problemas. Esta prestación no te da para ahorrar, sino para ir saliendo del paso hasta tener un trabajo, y esto es un palo muy grande para las familias», subraya.

"Situaciones desesperadas"

Por otra parte, en Cruz Roja apuntan que la solicitud de devolución de prestaciones «es habitual» en las diferentes ayudas y en esta entidad asesoran a las familias en aquello que necesitan. Del mismo modo, Cáritas explica que «de forma esporádica» atienden a personas a las que se les reclama la devolución del ingreso mínimo y trata de acompañarlas en la búsqueda de soluciones.

La portavoz de Stop Desahucios, Rocío López, detalla que en esta plataforma «no hemos detectado hasta ahora ningún caso de personas perceptoras de IMV que hayan recibido aviso de reintegro total o parcial de esta ayuda» . Sin embargo, afirma que «sí vemos injusto que, por lo establecido en el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social, se puedan reclamar estas cantidades incluso si el error al concederlas o gestionarlas ha sido de la propia Administración, en muchos casos por retrasos que pueden ser de meses o años (...) cuando las personas informan de cambios en su situación laboral o económica» .

En este sentido, recuerda que «estamos hablando, en la gran mayoría de las ocasiones, de familias en situaciones extremas de precariedad» , y añade que «no debe ser la Administración Pública la que ayude a precarizar a personas que ya viven, en muchos casos, situaciones desesperadas».

Suscríbete para seguir leyendo