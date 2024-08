Las clases universitarias comienzan el 16 de septiembre en la UCO y el día 3 en Loyola

La Universidad de Córdoba no incorpora en el próximo curso que comenzará el próximo 16 de septiembre ningún nuevo grado, pero eso no quiere decir que no haya novedades de relevancia en su oferta académica, pues el campus público cordobés se va a dotar de destacadas incorporaciones en los próximos años, entre nuevos títulos, doctorados y másteres.

En cuanto al próximo inicio del curso académico, cada centro de la UCO, según las fuentes consultadas, celebrará en días previos al comienzo oficial de las clases, que como ya se ha mencionado es el 16 de septiembre, jornadas de acogida para el alumnado de nuevo ingreso.

Plazas que quedan vacantes

Además, aún existe la posibilidad de matricularse en bastantes grados de la UCO, en función de las adjudicaciones de plazas que aún están pendientes. Plazas que ya están copadas en los grados de Ciencias de Salud desde la primera adjudicación, como viene siendo habitual en los últimos cursos, pero de las que aún hay oferta en otras muchas titulaciones.

La UCO cuenta con una práctica guía para los alumnos de primer curso, que se puede consultar en este enlace. El 30 de septiembre se celebrará el acto oficial de apertura de un curso, que durará 40 semanas. En lo que respecta a los másteres y cursos de doctorado, las clases en la UCO comenzarán el 1 de octubre.

Alumnas de la Universidad Loyola. / Loyola

Universidad Loyola

En cuanto a la Universidad Loyola, fuentes de este campus privado, indican que las clases correspondientes a sus grados se iniciarán el próximo 3 de septiembre, estando fijado para el día de antes la jornada de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. La Universidad Loyola no estrena este curso nuevos grados en el campus de Córdoba.

Nuevas titulaciones de la UCO

Sobre los nuevos estudios que va a ofertar la UCO en próximos cursos, la Junta de Andalucía aprobó hace unos meses la incorporación de cinco nuevos títulos de grado, dos de ellos interuniversitarios, a la oferta académica de la Universidad de Córdoba, lo que significa que la UCO rondará los 60 grados en pocos cursos, pues ahora mismo dispone de 56.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo. / Chencho Martínez

Novedades para el curso 2025-26

Estos nuevos títulos abarcan todas las áreas de conocimiento y han sido diseñados para satisfacer las necesidades del entorno empresarial. Además, cuentan con el respaldo de colegios profesionales, empresas e instituciones de la provincia, ha venido destacando la UCO. El curso 2025-26 echará a andar en la UCO el grado de Matemáticas y Filosofía, titulación que no se imparte ahora mismo en España, pero sí en universidades extranjeras, como las norteamericanas Yale o Stanford, así como el grado de Nutrición Humana y Dietética. La iniciativa de proponer el grado de Nutrición, expone la UCO, surgió a raíz de su alta complementariedad con los estudios de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, un título que tiene ya una larga trayectoria en Córdoba.

Curso 2026-27

Ya el curso 2026-27 será el turno del inicio en las clases de Trabajo Social (con carácter dual) y de los grados de Ciencia e Ingeniería de Datos y el de Logística y Transporte- ambos con carácter interuniversitario. Entre las razones de incorporar Trabajo Social en la UCO están la existencia de nuevos desafíos sociales complejos, las problemáticas a las que se enfrenta la comunidad, la adaptación a necesidades cambiantes y crecientes (demográficas y sociales) con nuevos perfiles de beneficiarios y las necesarias metodologías de intervención. De otro lado, el grado de Ciencia e Ingeniera de Datos va a ser un título interuniversitario que se imparta junto a las universidades Pablo de Olavide y Huelva y que pretende lograr especialistas más específicos en este ámbito de la informática. Finalmente, el grado de Logística y Transporte nace para fortalecer las enseñanzas superiores en torno a la futura Base Logística de Tierra. Se impartirá en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Escuela Politécnica Superior de Belmez y Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras.

