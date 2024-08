Los músicos callejeros de Córdoba vuelven a pedir al Ayuntamiento revisar las bases que prohíben tocar en el Puente Romano

Los músicos callejeros de Córdoba han vuelto a pedir al Ayuntamiento que los escuche y que se revisen las nuevas bases para la licencia de actividades de expresión artística en la vía pública, que prohíben tocar en el Puente Romano o la Mezquita-Catedral, con la intención de elaborar un documento que sea "más justo para todos".

Los artistas se han organizado para denunciar la situación en medios de comunicación, con una recogida de firmas, en los grupos de oposición y dirigiéndose al Ayuntamiento, pero no han obtenido hasta ahora respuesta de ningún representante del Consistorio, con el que se quieren sentar para exponer sus demandas y propuestas para las nuevas bases. "Nuestra disposición es a hablar con ellos desde la cooperación y con la intención de arreglar esto de forma justa para todos", agrega Juan Antonio Galiot.

Según Galiot, uno de los impulsores de esta organización, los grupos de oposición se han ofrecido a llevar el tema el próximo pleno municipal, ya en el mes de septiembre. Los músicos tienen, según estas bases, hasta el 31 de octubre para presentar sus solicitudes de licencias. Como la bases no tienen detrás ningún decreto municipal, los artistas no pueden introducir un recurso, por lo que si no les escuchan solo cabría irse al contencioso-administrativo, "al que esperamos no tener que llegar". Tienen para ello hasta el próximo 6 de octubre.

Apoyo de los vecinos

El Consejo de Distrito Sur ha expresado su apoyo al grupo de músicos callejeros de Córdoba ante su demanda para anular las nuevas bases y la elaboración de un nuevo documento que regule y dé atención a lo que solicitan los artistas. Para los vecinos de la zona las medidas tomadas, que incluye la prohibición de tocar en zonas como el Puente Romano o la Mezquita-Catedral "son desproporcionadas".

Este consejo cree necesario que se mantengan los puntos más importantes para los artistas callejeros, siempre con su control necesario. Los vecinos aseguran que desde el Sur, que es la parte habitada más cercana a La Calahorra o al Puente Romano "no consideramos que se provoque malestar alguno al vecindario, ni deterioro de la zona, ni aglomeraciones, todo lo contrario, hacen que los paseos sean más agradables, fluidos y dan visibilidad a un marco y entorno propio del patrimonio que tenemos en Córdoba". Los vecinos creen que estos artistas "son un aliciente para la ciudadanía y los turistas que nos visitan".

"Para aglomeraciones las que tenemos que soportar en Semana Santa en los espacios mencionados anteriormente, o durante la feria, con botellones, ruido, suciedad…. todo esto los músicos callejeros no lo originan, todo lo contrario, su música es arte y cultura y embellece los alrededores", han agregado y han pedido "no poner el foco donde no es" y "más medidas de seguridad y control por parte del Consistorio, en lugar de atacar siempre a los más desfavorecidos".

Es por ello que "creemos en la responsabilidad por parte del Ayuntamiento y pedimos que cumplan las normas de seguridad y no pongan en peligro el pan de muchas de estas personas, que viven del sustento de su música y que a su vez es un deleite para el peatón".