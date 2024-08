José Antonio Piedra: «El alquiler de vivienda para residencia permanente tiene mucha demanda»

La agencia inmobiliaria Injupisa dispone de alrededor de un centenar de viviendas propias que destina al alquiler. Su gerente, José Antonio Piedra, afirma que el arrendamiento de inmuebles para residencia permanente «tiene mucha demanda en Córdoba» y explica que, además de adaptar locales como los antiguos supermercados, también cuentan con pisos en edificios de viviendas tradicionales y otros inmuebles de categorías superiores, con objeto de que su oferta sea diversa.

Este empresario entiende que en la actualidad «las viviendas son algo muy útil para la comunidad. Ahora mismos nos dedicamos solo al alquiler de larga duración, no a los apartamentos turísticos, procuramos dar un servicio a la sociedad poniendo a disposición de la población viviendas que intentamos que sean lo más dignas y mejor acondicionadas posible, pensando lo que haríamos para nosotros mismos», subraya.

Un cambio de filosofía

De esta forma, relaciona la actividad de Injupisa con las nuevas necesidades y explica que «con la movilidad geográfica, porque hoy se trabaja en cualquier ciudad, ha cambiado la filosofía. La gente prefiere un alquiler y poder cambiar cuando lo necesita. Antes, un trabajo era para toda la vida, pero hoy eso ha cambiado mucho y los jóvenes no tienen fronteras, y comprar una vivienda te compromete bastante. Esto, unido a la dificultad para comprarla», apunta entre otros motivos para optar por el arrendamiento.

La referida adaptación de locales facilita uno de los aspectos diferenciadores de las viviendas de esta empresa y este es la accesibilidad para personas con movilidad reducida. José Antonio Piedra explica que «el objetivo es hacer viviendas poniendo mucha empatía, esto es fundamental para conseguir lo que realmente se necesita, que no lo sabe nadie mejor que uno mismo. Pueden existir problemas de movilidad y en todo eso ponemos mucha empatía y procuramos ofrecer lo que nos gustaría tener a nosotros. El eslogan de injupisa es ‘Proyectos con alma’. Hace proyectos que pueden beneficiar a personas con dificultades de movilidad, por ejemplo, con armarios y cocinas adaptadas», precisa. Los precios de los alquileres de las viviendas se sitúan en torno a 550 euros mensuales de media. Además, cuentan con aparcamientos, naves, oficinas, locales comerciales o trasteros, que «son muy demandados, por ejemplo, para las bicicletas, espacios que cuentan con pasillos anchos y puertas grandes», señala.

Esta inmobiliaria es un ejemplo de multipropietario en Córdoba y su gerente valora que «cualquier empresa que crea puestos de trabajo y genera riqueza mueve la economía, lo que se traduce en bienestar para la sociedad». Así, comenta que «cuando Injupisa construye viviendas, necesita personas que las gestionen y las mantengan, y comprar de todo: materiales de contrucción, muebles, decoración... Esto repercute en muchas actividades».

También subraya que este «es un mercado muy difícil» y puntualiza que «necesitas 20 años de rentas, como mínimo, para reunir el importe de lo que has invertido. Es algo que no se sabe, el alquiler no es todo beneficio, están los impuestos y el mantenimiento, a partir de los 20 años se empieza a recuperar la inversión, que se realiza con préstamos e intereses», recuerda.