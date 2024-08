«Hablar de Manolete es hablar de un mito que no ha muerto»

Rufino Gomera López preside la Casa de Jaén en Córdoba al menos desde el año 2014, aunque asegura que el actual es su último mandato al frente de la asociación que dirige los actos en homenaje a Manolete en el aniversario de su muerte. Es médico cirujano y vive en Córdoba desde 1974, aunque no olvida de dónde viene. Es Hijo Predilecto de su pueblo, Beas de Segura, al que vuelve cuando puede porque «las raíces de Jaén nunca las hemos perdido».

-La Casa de Jaén organiza los actos de homenaje por el aniversario de la muerte de Manolete, ¿Cómo se conmemora este año?

-Hace 20 años que se fundó la Casa de Jaén, y en 2007, paseando con mi hijo un 28 de agosto, nos pasamos por el cementerio de la Salud y fue decepcionante porque la tumba de Manolete estaba vacía y desolada. Se me ocurrió decirle, porque somos deudores por su muerte, de hacer un homenaje. Así que en 2007 comenzamos a hacerlo anualmente como una cosa sencilla, un acto poético y musical, pero ahora es un acto que ha cogido más intensidad, tanto, que están implicadas numerosas instituciones. Este año es el 57 aniversario y contamos con la presencia de Rafael Trenas Cañete y Rafael Trenas Delgado, el cantaor Antonio de Pozoblanco, muy asiduo en los homenajes, y viene un grupo musical, el trompetista Santiago Rosales Gomera y el pianista Jorge Molina Alba. La Escuela del Círculo Taurino nos aporta sus alumnos con esa afición de infantiles que exhibe su magnífico arte, porque hay una parte troncal en el homenaje que es la vocación del torero.

-En la presentación de los actos decía que Manolete es una historia viva aunque haya muerto. ¿De qué manera mantiene viva Córdoba esa memoria?

-Hablar de Manolete es hablar de un mito, de una persona que vivió, pero que no ha muerto, solo físicamente, pero que espiritualmente nos acompaña. Al pasear por Córdoba vemos la alusión al torero en las calles, el espíritu del torero está con nosotros y eso ha impregnado a la gente que no es de Córdoba, a los que no somos de Córdoba. Siempre lo tenemos en nuestros recuerdos, siempre permanecerá en nuestros sentimientos y pensamientos por lo que hizo por esta fiesta, que en esa época estaba en decadencia.

-¿Por qué es importante mantener vivo su legado?

-Vivimos actualmente un materialismo y tenemos que tener un punto de referencia que sobrepase lo material, en eso está un personaje que lo fue todo en la tauromaquia, en el conocimiento de la gente, de la sociedad cordobesa. Porque aparte de ser el número 1, fue una persona que socialmente aportó mucho.

-¿Las nuevas generaciones son conscientes de lo que significa esto?

-Los aficionados que seguimos por los pueblos a los toreros de la tierra estamos observando cómo la juventud ha tomado otra vez las riendas del tema. Da una alegría y satisfacción ver cómo los chicos de 14 y 15 años acuden a las plazas de toros vestidos con una ornamentación muy ritual, con sus chaquetas y haciendo honor a lo que se desarrolla dentro del ruedo. Esta es una fiesta muy seria, con mucho arte y responsabilidad, y eso se ha impregnado dentro de las nuevas generaciones, que acuden con rigor y responsabilidad a ver los toros. Es tamos en un momento de resurrección de la fiesta, aparte de los obstáculos que tenemos con los antitaurinos, nosotros lo que queremos es que nos dejen en paz.

Rufino Gomera López, ante la plaza de toros de Córdoba. / A. J. González

-Pero parece que cada vez hay menos gente en las plazas de toros.

-En efecto, hay una corriente negativista a la asistencia a las corridas de toros, pero no va a desaparecer mientras estén las fiestas populares en la calle, el toro en la calle. Los que estamos en contacto con ganaderos nos dicen que el cupo de venta de toros está más en la calle que en las plazas. La gente va menos porque todo está muy comercializado, cualquier actividad de tipo popular está muy comercializada, y no se queda atrás la cita taurina. La pureza que veíamos antes en las corridas, el toro limpio, aquello le daba una calidad y una emoción y una garantía, ahora vemos toritos muy acordes al torero que los va a lidiar y eso le quita emoción a la fiesta. Sin embargo, esta generación está apuntando a una buena afición y da la sensación de que ha calado en la juventud.

-¿La fiesta va a morir en España? En países como Colombia la acaban de prohibir.

-En el momento en que se politizan las cosas ya van mal, en Cataluña no hay toros por política, y en Mallorca han vuelto por política. En Colombia lo mismo, igual que pasó en Argentina o en Cuba, se quitó por pura política. Mientras no esté al margen, la política se mete en todos los sitios.

-¿Puede haber un nuevo Manolete?

-Ahora mismo hay un boom con Roca Rey, que es un torero que, sin ser español, está revolucionando la fiesta. También hay novilleros, Manuel Román en Córdoba tiene mucho predicamento, está atrayendo al público que estaba dubitativo, tiene cosas importantes que aportar. Otro novillero, Marco Pérez, los dos hacen una especie de mano a mano que está atrayendo mucha gente. Pero un Manolete, no.

-¿Qué otras actividades hace la Casa de Jaén durante el año?

-La Casa de Jaén es una asociación cultural, durante el año hacemos tres o cuatro viajes a la provincia de Jaén, a sus pueblos, nos impregnamos de su cultura, de sus vivencias y de su gastronomía. También hacemos visitas por Córdoba, todos los viernes hacemos paseos. Hacemos cenas y comidas lúdicas, una cena jocosa aludiendo a Baltasar del Alcázar. Por otro lado, tenemos el día institucional en el otoño cultural e invitamos a un pueblo de Jaén para que sea protagonista en Córdoba y nos muestre todo lo que puede aportar. Este año viene Torredelcampo, pero el año pasado fue Porcuna, y así hasta los 20 pueblos que han desfilado por Córdoba.

-¿Qué mantiene unidas a las provincias de Córdoba y Jaén?

-La vinculación está totalmente viva. En la asociación somos unas 80 o 90 familias, que es un colectivo importante tal y como están las asociaciones, en general, que están en decadencia. La nuestra prevalece, estamos en vigor. Eso sí, necesitamos más socios, porque estadísticamente entre Córdoba y su provincia viven unos 7.500 jiennenses. Hay muchos establecidos.

-¿En la Casa de Jaén hay proyectos para ellos?

-Nuestra idea es hacer una casa de acogida, es una idea y no vamos a dejar de pensar que se puede llevar a cabo. Es una casa de acogida que va encaminada a las personas que vengan de Jaén, por ejemplo, al Hospital Reina Sofía, para que tengan donde alojarse, porque en esa situación se ven desamparados. Que ayudemos a orientarlos ya es una labor positiva, cuánto más si tuviéramos ese recinto.

