Hacer deporte en verano en Córdoba

La práctica del deporte es una sana costumbre cada vez más extendida entre la población que en Córdoba, pese al calor ni siquiera en verano disminuye. Hay quien apuesta por el aire libre y recorre parques, senderos u otro tipo de rutas andando, corriendo o en bici. Otro grupo, también bastante numeroso, se decanta por el gimnasio.

Entre los primeros, uno de los lugares preferidos por los cordobeses es el Parque Cruz Conde, donde su abundante arboleda, los senderos y las zonas habilitadas permiten una amplia variedad de prácticas que van desde la marcha a la calistenia pasando por la actividad muscular.

Una de la de las personas que este lunes había madrugado para hacer ejercicio es Isabel (26 años) quien tras sus vacaciones se entregaba a una de las máquinas de pedales instalada en el citado recinto. Asegura que lo hace para mejorar su estado físico después de los días de descanso. Empezó corriendo para después tonificarse en las instalaciones. Su idea es mantener esta rutina durante el invierno, en función de lo que su trabajo le permita.

Marcha y estiramiento

Cerca de ella están Francisco (55 años) y Angustias (59) que acaban de llegar de su itinerario. Ellos suelen salir a diario “a andar y hemos hecho una parada para estirar”, explica Francisco, y lo hacen manejando una especie de volante de hierro de grandes dimensiones. Aunque se muestran favorables de la práctica al aire libre, reconocen que la idea del gimnasio también es bastante buena para mantenerse en forma, puesto que “en el gimnasio tienes más posibilidades, más variedad, tienes monitores”. La temperatura no es un obstáculo para ellos, si se sale temprano y añaden que “quizás en invierno apetezca más el gimnasio”. Angustias reconoce sin dudar que ella sale porque “él me obliga, yo soy perezosa pero cuando salgo me alegro”. Sobre el tiempo que le dedican a diario a la práctica del deporte, señalan que una hora más o menos, tres o cuatro veces en semana, “pero en invierno yo diría que más, incluso”, concluye Francisco, que también, con frecuencia, practica el baloncesto.

Calistenia

En las instalaciones de calistenia Raúl Sánchez (26) se prepara para iniciar una serie de ejercicios centrados en el uso de su propio peso corporal, que es la definición de la actividad. Lleva desde que tenía 18 años practicándolo con una rutina de en torno una hora durante tres o cuatro días a la semana, tanto en verano como en invierno, pero “en invierno es verdad que se complica un poco más, porque aquí si tienes que venir por la noche con 5 grados es más complicado pero, bueno”. Para Raúl, el verano es mejor época para practicar esta actividad porque “hay más luz y quieras que no eso ayuda a la motivación, porque en invierno a partir de las cinco ya no hay luz y no es lo mismo”.

Un hombre se pone en forma usando los aparatos de calistenia de un parque cordobés. / A.J. GONZÁLEZ

Sandra Mérida también acude desde hace una semana, en el rato libre que le deja su trabajo, y durante una hora se ejercita en las distintas máquinas colocadas en el Parque Cruz Conde, porque quiere “perder peso”, aunque reconoce que hace mucho calor, sus obligaciones laborales se lo impiden. Su intención es continuar para conseguir sus objetivos, porque asegura que lo está notando, “ya he bajado dos kilos”, indica contenta mientras pedalea.

Correr y mantener el tono muscular

Pedro (63 años) poco después de las diez de la mañana ya ha concluido su periplo corriendo y sigue con ejercicios que le permiten mantener el tono muscular, algo que, dentro de sus posibilidades, hace durante todo el año, “siempre que estés hidratado, no hay problema para hacer deporte en esta época” y siempre a una hora en la que el calor no sea excesivo. Pedro aprovecha para pedir que se dote el parque de más material para hacer ejercicio.

Araceli y Antonio abandonan andando el parque después de haber estado también un rato corriendo, algo que dice ella que lo hacen porque “entra dentro de nuestra forma de vida, no es ni por adelgazar ni por nada, es porque me relaja y me siento bien”. Aseguran que este lunes han cambiado el horario “por el calor, porque por la tarde es imposible, hay mucha flama y no se puede salir antes de las 10 de la noche”. Ambos han corrido entre 30 y 40 minutos y no dudan en aconsejar este tipo de actividades, “sobre todo porque uno se siente muy bien después”, apunta Antonio. Aunque son practicantes de la actividad al aire libre, también son partidarios de los gimnasios, porque “se socializa mucho y hay otra oferta muy completa”.

La bicicleta

No es menor tampoco la afición cordobesa a la bicicleta, una afición que va en aumento y que tampoco baja la guardia en verano. Valentín Priego, ciclista veterano y autor de un libro sobre la historia de este deporte en Córdoba, reconoce que es una actividad que va a más, pero que en verano hay una de las modalidades que prácticamente desaparece, como es el de la bicicleta de montaña, tanto por el calor como por el endurecimiento del terreno, un calor que también afecta al ciclismo de carretera. Por ello, para evitar las altas temperaturas, se suele adelantar el horario de salida, lo que aumenta el peligro porque al amanecer la visibilidad para los conductores es más reducida y a veces no se ve bien a los ciclistas. También para evitar golpes de calor se suelen recortar un poco los itinerarios, pero la actividad se mantiene. Para ello, Priego recomienda hidratarse, tomar precauciones contra el sol, con cremas y gafas protectoras y salir con una alta dosis de prudencia

El reclamo de la piscina

Uno de los gimnasios más conocidos en Córdoba es el Open Arena, cuya gerente, Isabel Martín, ha narrado a Diario CÓRDOBA que agosto es el mes en el que más desciende la actividad. “La gente se va a la playa y ya desde julio se empieza a notar”, aclara. “Los propósitos de hacer más deporte en verano, están, pero no se cumplen”.

Dos jóvenes se ejercitan en las instalaciones del Open Arena de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Solo aumentan en estas fechas “los que vienen a la piscina, pero nosotros damos acceso a la piscina si eres socio del gimnasio, pero estos clientes se dan de alta, pero no entran al gimnasio, vienen a recrearse en la piscina y en las horas de mucho calor”. En verano se mantienen los más fieles, apunta Isabel Martín, “que son un 20% o así y que no fallan, pero porque ya tienen la cultura del deporte o personas que tienen una patología o un dolor y saben que si fallan una semana tiene molestias, pero la inmensa mayoría en agosto no viene”.

Suscríbete para seguir leyendo