Solo el 1% de las personas infectadas con el virus del Nilo desarrollan síntomas graves

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía informaba hace justo dos semanas de que había detectado la presencia del Virus del Nilo Occidental (VNO) en capturas de mosquitos realizadas en Montalbán, además de en otros municipios andaluces, sobre todo de la provincia de Sevilla. Concretamente, en varias de estas localidades sevillanas, entre ellas Coria del Río, existe preocupación por los casos que se han detectado entre sus vecinos.

Según los datos de la Consejería de Salud, la propagación de este virus que solo puede ser transmitido a las personas vía picadura de mosquito, ha ocasionado en lo que va de verano decenas de casos de infección en la comunidad andaluza y tres muertes, en concreto la de una mujer de 71 años, de Dos Hermanas y con patologías previas; la de una vecina de 86 años, infectada en La Puebla del Río, y otra mujer más de 87 años de edad y con patologías previas vecina de Coria del Río.

¿Qué impacto sanitario tiene el virus?

A pesar de estas negativas consecuencias, desde la Junta de Andalucía, se quiere reducir el alarmismo en torno a este virus. La especialista en enfermedades infecciosas del hospital universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Julia Praena, señala que la infección West Nile Fever, causada por el Virus del Nilo Occidental se adquiere a través de la picadura del mosquito y en "la mayoría de los casos van a ser formas asintomáticas", lo que quiere decir que el paciente no va a saber que ha cursado la infección.

La especialista en Enfermedades Infecciosas Julia Praena. / CÓRDOBA

Praena destaca que un 20% presentará síntomas leves (fiebre, dolor articular o dolor de cabeza) y "solo en el 1% o 2% de los casos vamos a ver formas graves", con afectación neuroinvasiva con cuadros de encefalitis.

Esta especialista en enfermedades infecciosas indica que las personas que tienen más riesgo ante una posible infección son aquellas cuyo sistema inmune se puede ver alterado, como les el caso de pacientes trasplantados, personas con enfermedades crónicas o de avanzada edad, cuyo sistema inmune está envejecido. Sin embargo, Julia Praena aclara que, "por el hecho de que una persona tenga una avanzada edad y su sistema inmune esté envejecido la infección por VNO no siempre va a cursar la forma grave, no quiere decir que todos los casos en personas mayores vayan a ser así".

Qué pasa si hay deterioro cognitivo agudo

Esta doctora recalca que el deterioro cognitivo agudo, sobre todo en personas mayores, es uno de los síntomas importantes por los que debe consultar un paciente que sospecha que puede sufrir una infección por fiebre del Nilo. En concreto, el deterioro cognitivo agudo (que se manifiesta con confusión, desorientación, somnolencia…), sobre todo en personas mayores.

Las personas mayores son las que hasta ahora se han visto más afectadas. / VIOLETA MOLINA GALLARDO

Praena precisa que en la mayoría de los pacientes con la infección con síntomas no va a requerir acudir ni siquiera a atención primaria o urgencias porque será un caso leve que se autolimitará, pero especifica que si hay una fiebre persistente, que puede ser causada por este virus u otro, hay que actuar como en otro momento del año si el paciente tiene un dolor de cabeza que no cede con analgésicos, que puede despertar a la persona afectada con vómitos y si hay deterioro de la capacidad de conciencia se debe acudir de forma urgente a Urgencias, pero no porque tenga que ser este virus o no, sino por los síntomas que se presentan.

Tratar de evitar las picaduras

Por otro lado, Julia Praena apunta que "lo más importante es que, sabiendo que en una zona hay más riesgo de picaduras de mosquito, hay que tratar de evitar exponerse a la picadura en la calle, sobre todo al atardecer o al anochecer, usando manga larga, mosquiteras y repelente de mosquito, además de que saber reconocer los síntomas por los que acudir a urgencias para este tipo de infección o cualquier otra que también se da en esta época, aunque en la mayoría de los casos la población no se va a enterar de que ha pasado la infección o la va a pasar de forma leve".

