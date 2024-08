Base Logística del Ejército en Córdoba: una ciudad que vive esperando a su gran proyecto

El 27 de enero de 2021 Córdoba se convirtió en una ciudad feliz. Era época de mascarillas y vacunas, de una pandemia presente que tenía a media población en ERTE o sin trabajo. Todo el mundo se preguntaba qué iba a pasar, hacia dónde caminaba una ciudad a la que le quedaba mucho para recuperarse de esa crisis sin precedentes que trajo el coronavirus. Ese 27 de enero era miércoles y a primera hora de la tarde se conocía la noticia: Córdoba se iba a convertir en la sede de la Base Logística del Ejército de Tierra. Poco se sabía por aquel entonces de ese proyecto impulsado por el Ministerio de Defensa, más allá del anuncio que había hecho el alcalde, José María Bellido, justo un mes antes para decir que Córdoba se postulaba como candidata para acogerlo.

Tres años y medio después, se han escrito páginas y páginas de la Base, así, con mayúscula. Pocos desconocen ahora que el proyecto concentrará una docena de espacios logísticos que Defensa tiene repartidos por toda España. Se precisará de personal civil, harán falta viviendas para los que allí trabajen, serán necesarias empresas que surtan de estos u otros materiales al Ejército... La Base Logística será, y ya lo está siendo, un proyecto de esos que llaman «tractor» porque traen consigo una economía paralela que, por qué negarlo, en Córdoba hace mucha falta.

La ciudad se está preparando desde ese mismo 27 de enero para acoger la Base. Lo está haciendo también la provincia, que beberá de las influencias del proyecto e incluso lo hará Andalucía, que contará con un centro puntero en tecnología de Defensa como no ha visto otro igual. Hay empresas importantísimas que han anunciado su implantación en Córdoba, como es el caso de Escribano, y al calor de la Base, allá en La Rinconada, se levantará un enorme parque industrial y logístico.

Se espera que cambie la realidad de la ciudad, aunque ya ha empezado a hacerlo. La Universidad de Córdoba (UCO), que tuvo mucho que ver en la elección de la ciudad como sede, adapta ya su cartera de formaciones para preparar a personal que pueda trabajar en la Base, lo hace también la Junta de Andalucía con su oferta de cursos de Formación Profesional. Y no se puede olvidar que Defensa ya ha abierto la primera oferta de empleo público para la macrobase disponiendo hasta 180 plazas. Y es que en La Rinconada se prevé que trabajen más de 1.600 personas, solo medio millar serán militares, el resto será personal civil.

José Carlos Gómez Villamandos, José María Bellido y Javier Escribano, en Feindef, en mayo de 2023. / MANUEL MURILLO

Las empresas que vendrán

Que Córdoba se vaya a convertir en nudo logístico de la Defensa supone no solo acoger la base militar, sino que en la ciudad se implanten una serie de empresas e industrias auxiliares que podrán trabajar con el proyecto del Ejército. Son empresas, además, de un alto valor añadido, enmarcadas en el sector de la industria, que suele caracterizarse por la calidad de sus puestos de trabajo. Una de las llegadas más sonadas es la de Escribano Mechanicals & Engineering, que ya trabaja para instalarse en el parque científico-tecnológico de Rabanales 21. La presencia de Escribano en Córdoba no es baladí, ya que por sí misma esta empresa también podría considerarse «tractora» de otras tantas. Escribano montará en Córdoba un centro de desarrollo y producción para fabricar el Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad, adjudicado por Defensa a la UTE Escribano M&E y Rheinmetall Expal Munitions, con un contrato de 697 millones de euros. De no ser por la Base, Escribano nunca se habría instalado en Córdoba.

Pero ojo, la relación entre Defensa y Córdoba y, por ende, de empresas relacionadas con el sector no es nueva ni se ha inventado con la Base, aunque el proyecto sí permitirá desarrollarla sobrepasando los límites. Por ejemplo, en esa relación existente entre Córdoba y Defensa destaca el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2 que funciona desde hace años en El Higuerón y que será uno de los que se traslade a La Rinconada. Allí, Tess Defense (dedicada al diseño y la producción de vehículos militares), otra de las empresas más importantes en el sector de la defensa, ya está trabajando con el Ejército en la Oficina de Apoyo al Ciclo de Vida del VCR 8x8 Dragón. La propia empresa ha dicho que seguirá acompañando al Ejército una vez empiece a funcionar la Base. Y no será la única.

A esa potenciación empresarial que supone la Base para Córdoba hay que escribirle una lista de sociedades que han mostrado interés por venirse a la ciudad y que, de momento, no han descartado su llegada. Soluciones Sicnova firmó un convenio con Defensa por casi 83 millones para fabricar piezas de repuesto y útiles para las Fuerzas Armadas y uno de los centros donde lo hará se localizará en Córdoba. La empresa de ingeniería SDLE (Star Defence Logistics & Engineerings) también anunció su intención de crear en Córdoba un proyecto tecnológico para el desarrollo de drones y robótica.

El parque empresarial

Son solo algunos ejemplos, algunos ya materializados, como el de Escribano, de las empresas que podrán llegar a la ciudad en los próximos años atraídas por la Base. A eso habrá que sumar todas las que se instalen en ese parque industrial de La Rinconada, donde, de momento, Eticalidad y Todolivo ya han anunciado su intención de comprar terrenos.

Margarita Robles, Juanma Moreno y José María Bellido firman el convenio de la Base en septiembre de 2021. / MANUEL MURILLO

Y a todas las empresas que lleguen habrá que sumar las sociedades cordobesas que despunten y sepan sacarle partido a la Base. La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) creó la Oficina del Inversor con la vista puesta en este aprovechamiento de oportunidades. También la Diputación, por ejemplo, ha licitado por más de 400.000 euros la redacción de un plan director que sirva para guiar a las empresas de la provincia en el camino que se abre con la Base, de forma que puedan sacar partido de todo lo que supondrá la instalación en Córdoba de este centro logístico y militar.

Las obras

Si se habla de cómo Córdoba se prepara para acoger la Base Logísticatambién cabe señalar la construcción de los propios edificios. De momento, lo que está haciendo Defensa es preparar los terrenos en La Rinconada, es decir, está urbanizando las parcelas para dejarlas preparadas para luego construir. De forma paralela se tendrán que urbanizar los terrenos anexos donde irá el polígono industrial, aunque todavía queda pendiente salvar un último escollo con Carreteras.

Estos trabajos de urbanización comenzaron a finales del año pasado y se extenderán hasta mediados de 2025. Será el año que viene cuando comience la edificación con el objetivo de que la Base, ya sí que sí, esté funcionando en 2027. Defensa ha ido subiendo el coste del proyecto a medida que ha pasado tiempo, e incluso ha señalado que algunas de las cosas que están recogidas en el mismo se irán desarrollando cuando se tenga la financiación. De momento, la última cifra aportada por el ministerio que dirige Margarita Robles es de 500 millones de euros.

También se trabaja de forma paralela en otras iniciativas que servirán para que la Base funcione, pero que quizá no sean tan llamativas a simple vista. Aquí hay que nombrar de nuevo a la UCO, que formando una UTE con Indra (otro gigante del sector de la defensa) y Navantia (empresa pública dedicada a la construcción naval y sistemas de defensa), ya desarrolla el Silpre, el sistema logístico predictivo sin el que la Base no podría funcionar.

Obras de urbanización de los terrenos donde irá la Base. / A. J. GONZÁLEZ

Necesidad de perfiles

Y si la ciudad se prepara para acoger la Base, los cordobeses (y aquellos interesados de fuera) se preparan para entrar a trabajar en ella. Logística y tecnología son los grandes campos donde se concentrarán los puestos de trabajo necesarios para la Base, y también donde se enmarcan aquellos cursos que se están implantando o al menos potenciando para que se apunten los futuros trabajadores. Por ejemplo, los grados medios de Mecanizado (IES Zoco en Córdoba capital) y el de Electromecánica de Maquinaria (IES Antonio Galán Acosta, en Montoro), más el grado superior de Transporte y Logística (IES Luis de Góngora en la capital) que son de nueva implantación para el próximo curso han recibido una avalancha de solicitudes. Esto deja claro que la ciudad ya se ha volcado con su gran proyecto y conoce de cerca las potencialidades que traerá consigo.

El sueño logístico despega Córdoba cuenta con una posición privilegiada en el mapa logístico de España. Desde hace años, las administraciones trabajan para potenciar al máximo una localización a la que todavía no se le saca el partido suficiente. Se espera que la llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra sea el empuje definitivo a una aspiración histórica que todavía tiene tareas pendientes. De momento, parece que ya se ha desencallado la terminación de la variante Oeste, un tramo de pocos kilómetros que debe conectar las carreteras del Aeropuerto y Palma y que pese a su poca longitud es clave para espacios como el parque logístico de El Higuerón, el Parque Joyero e incluso el propio aeropuerto. Entre esos proyectos pendientes también destaca la puesta en marcha de la autopista ferroviaria que conectará Algeciras con Zaragoza y donde Córdoba ocupa una posición privilegiada.

Suscríbete para seguir leyendo