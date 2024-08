Nucleus Biolab: a la vanguardia en el control del agua

Nucleus Biolab es una empresa moderna dedicada a trabajar sobre microorganismos y especializada en análisis de muestras de agua para la detección y prevención de la Legionella (una bacteria que representa un riesgo significativo para la salud pública, ya que puede causar enfermedades graves) para que empresas y particulares puedan pasar controles de sanidad ambiental.

Esta empresa se encarga de analizar el agua en el caso de que una inspección lo requiera para determinar si necesita o no un tratamiento específico. Además, se encarga de eliminar virus de las plantas para que éstas sean más productivas y estén más sanas para poder adaptarse al cambio climático. Tras un año de trabajo, la empresa está en fase de inicio del proyecto, a la espera de contar con todas las certificaciones precisas para poder comenzar con los análisis.

En cuanto a las ventajas de alojarse en un vivero de alta tecnología como Biotech, Andrés Bermúdez, CEO de Nucleus Biolab, apunta que «montar una empresa biotecnológica no es montar una oficina», ya que es muy costoso por la aparatología que necesita. «Si no hay viveros como éste, si no te ayudan, no podemos montar nada tecnológico». También añade como ventaja las sinergias que se crean con otros compañeros de la incubadora.

