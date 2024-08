Avistan a un grupo de diez jabalíes en una urbanización de Trassierra

Un grupo de una decena de jabalíes fue avistado la pasada semana en el acceso a una urbanización de Santa María de Trassierra. Los animales fueron localizados de noche junto a los contenedores situados a la entrada de la urbanización de la calle Alcornocales. El suceso sorprendió a un grupo de vecinos que regresaban a su domicilio.

Y es que, los habitantes de la zona están habituados a ver a estos animales, pero "es muy extraño ver tantos juntos y tan cerca de las casas", asegura uno de ellos. Sin embargo, la Guardia Civil constata que no ha habido incidentes con jabalíes este verano ni en los últimos años, y recuerda que es usual que se aproximen a las poblaciones en busca de comida.

Una manada de jabalíes. / CÓRDOBA

Factores que motivan los avistamientos

"En invierno suelen permanecer en el campo, pero en verano debido a la escasez de alimentos y la mayor cantidad de basura que dejan las urbanizaciones, se acercan más a los contenedores", explica el biólogo y colaborador de Diario Córdoba Rafael Arenas. Arenas señala que "no podemos olvidarnos que la sierra de Córdoba es un espacio natural donde la fauna, especialmente los jabalíes, juegan una parte importante" por lo que "estos avistamientos no son tan extraños". De hecho, "he llegado a verlos bajando hasta la zona de la Arruzafa", comenta.

Los jabalíes pueden ir solos, "aunque es más frecuente que vayan en familia, que puede superar la decena de miembros", aclara Arenas. El biólogo cuenta que la población de estos animales se ha multiplicado por diez desde 1981 en Andalucía. Entre las causas cita el cada vez menor número de cazadores, la mayor extensión del matorral en la sierra, que dificulta su caza y, en el caso de Córdoba, la presencia de estas especies en zonas que no son cotos.

Peligros

Por último, Arenas alerta del peligro que suponen estos animales, "un mordisco puede mandar a una persona al hospital fácilmente". Es por esto por lo que aconseja no acercarse a ellos ni tratar de alterarlos. Además, en ocasiones, especialmente de noche, cruzan la carretera, por lo que se recomienda extremar la precaución mientras se conduce por la zona.

