El PSOE de Córdoba denuncia irregularidades en las bases para los artistas callejeros

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado el procedimiento seguido para la publicación de las bases para los artistas callejeros, que considera "irregular". Hurtado ha explicado que “se han expuesto las bases de expresión artística sin ser aprobadas mediante decreto o acuerdo de la junta de gobierno local” y ha añadido que “tampoco se han expuesto previamente, ni hay posibilidades de presentar recurso; no obstante un grupo de afectados han presentado un escrito de queja pero no tiene efectos alguno de recurso”.

Para colmo, según Hurtado, se han eliminado “los mejores espacios que venían utilizando los artistas callejeros, como son el Puente Romano y el entorno de la Mezquita-Catedral”. El portavoz socialista ha hecho un llamamiento crítico a José María Bellido, alcalde de Córdoba, a quien le ha pedido que “se aprueben las bases de expresión artística, como mínimo, a través de un decreto, que se dé un periodo de alegaciones a los interesados, para poder recurrir quienes consideren que no se ajusta a derecho” y ha añadido que “los afectados han presentado un documento que no tiene valor de recurso puesto que no se han aprobado las bases mediante un decreto o acuerdo que lo posibilite”.

Hurtado ha señalado la necesidad de que se “mantengan los puntos tan importantes para el artista callejero como es el Puente Romano, entorno de la Mezquita-Catedral o Plaza de Agrupación de Cofradias”. El portavoz socialista no considera que en esos puntos tan importantes que tratan de eliminar provoquen malestar alguno a los vecinos y, sin embargo, los artistas callejeros "son un bello aliciente para cordobeses y turistas".

Por último, Hurtado ha pedido a Bellido que “ponga orden en su gobierno y que en lugar de pasearse por la ciudad anunciando proyectos que jamás aborda, pero que anuncia año tras año, que lo que hagan sea conforme a derecho y atendiendo al sentido común y el interés general” y ha añadido que “lo de las bases de expresión artística es de juzgado de guardia”.