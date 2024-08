Los músicos callejeros de Córdoba se plantan contra la prohibición de su actividad en el Puente Romano

Los músicos callejeros de Córdoba quieren seguir tocando en el Puente Romano y los alrededores de la Mezquita-Catedral, pero las nuevas bases para que soliciten su licencia de actividad ante el Ayuntamiento de la capital cordobesa no contemplan ya estas ubicaciones, se han eliminado sin aparente explicación. Así, los artistas se han organizado para poner en marcha una recogida de firmas para "salvar la música" que se escucha cada día en estas zonas turísticas de la ciudad, además de exigir un mayor control por parte de la Policía Local entre los músicos que no cuentan con licencia para la actividad.

Juan Antonio Galiot y Carlos Puya son dos de los músicos que han impulsado esta recogida de firmas y, además, han puesto un recurso ante el Ayuntamiento, junto a una quincena de artistas, para que este dé marcha atrás a la decisión de quitar el Puente Romano y los alrededores de la Mezquita-Catedral de las zonas habilitadas para esta actividad callejera. Los músicos consideran que desde el Ayuntamiento les han dado "motivos contradictorios" sobre la toma de esta decisión y han decidido dirigirse al Consistorio con un documento que, sin embargo, saben que "no tiene validez" porque un recurso se interpone ante un decreto, y la actividad musical callejera no está incluida en ninguno, según explican. Aun así, están buscando ser escuchados.

Músicos que viven de tocar en la calle

Con todo ello, hay músicos muy preocupados por esta situación pues estas zonas concentran la mayor cantidad de turistas, con lo que ganan visibilidad y también más dinero que en otras calles de la ciudad. Carlos Puya vive de tocar su guitarra y cantar en la vía pública. Era camionero, sufrió una meningitis en 2010 que lo dejó sordo de un oído y con otras secuelas, tiene tres hijos y una pensión muy pequeña, por lo que su sustento es la música, a la que volvió como refugio después de 11 años, y las calles, que le han dado de comer sobre todo tras la pandemia. "Es un trabajo muy bonito, pero muy duro, te comes frío y calor y para sacar un sueldo digno tienes que echar muchas horas", cuenta indignado por la reducción de lugares para ejercer su actividad.

Carlos Puya pide "más control" por parte de la Policía Local sobre las licencias, porque "somos parte de la imagen cultural de la ciudad y se debe exigir un mínimo de calidad", afirma, y lanza la idea de que los músicos, a partir de ahora, tengan que exhibir su licencia impresa en la calle para facilitar el trabajo de los agentes. "Me encantaba ir al Puente Romano, la gente es muy agradecida y tengo una colección de mensajes y de regalos de los turistas", dice con nostalgia, aunque lucha por revertir una decisión que considera injusta.

Los músicos han llevado al Ayuntamiento un documento para que dé marcha atrás a la decisión / Ramón Azañón

Juan Antonio Goliat defiende que "nosotros somos una parte del paisaje de Córdoba, no le hacemos daño a nadie", y considera que las zonas que ahora se eliminan son "el mayor escaparate que tiene un músico para enseñar lo que hace" y, aunque él es maestro y no vive de tocar en la calle, considera que con esta decisión, a los que llevan comida a sus hogares gracias a esto "se los han cargado del tirón". Goliat asegura que "no hay motivos, no hay quejas de vecinos y no conocemos informes de la Policía Local, ni multas a los músicos", por lo que no entienden la decisión.

Las zonas permitidas

Las licencias para estas actividades callejeras llevan existiendo en Córdoba unos ocho años. Durante este tiempo los sitios siempre han sido los mismos, pero este año tocaba renovar porque la última convocatoria fue de 2020 a 2024. Las nuevas bases han sido publicadas por el Consistorio y, entre otras exigencias, como el pago de tasas y un seguro de responsabilidad civil, vienen los horarios y las calles en las que está permitida la actividad. Está dividida en tres zonas. La A incluye la calle Cruz Conde, el paseo de la Victoria (desde el Mausoleo Romano hasta el Parque Infantil de Tráfico), avenida de la Libertad y la avenida Al-Nasir, ambas en el paseo del Vial Norte, la avenida de Barcelona, la plaza de Colón, Gran Vía Parque, Ronda de los Tejares, la plaza de la Corredera y la calle Capitulares. La zona B incluye el paseo de la Ribera, la plaza del Potro, la plaza Campo Santo de los Mártires, la avenida del Alcázar (zona ajardinada frente a Pasaje Santa Teresa de Jornet), Caballerizas Reales (zona ajardinada del exterior del Alcázar de los Reyes Cristianos), la avenida de Fray Albino, el paseo bajo de Miraflores (no junto a Torre de la Calahorra), la Ronda de los Mártires (desde Ermita de los Santos Mártires hasta el puente de El Arenal) y el barrio San Basilio. Por último, la zona C es la de la calle Jesús María, Ángel de Saavedra, Blanco Belmonte, plaza Jerónimo Páez, Puerta Almodóvar, plaza Cardenal Salazar, plaza de la Trinidad y plaza San Felipe.

Así, queda prohibida la realización de cualquier tipo de actuación en los lugares no habilitados, siendo objeto de vigilancia, control, denuncia y sanción la realización de la actividad sin autorización, dice el texto.

Los artistas con licencia pagan una tasa de 86 euros anual, más un seguro de responsabilidad civil que, aseguran, puede alcanzar los 300 euros. Las zonas donde tocan se tienen que ir rotando, para que todos tengan la misma oportunidad, y los horarios van de lunes a domingo entre las 10.00 horas y las 14.00 horas y de las 17.30 a las 22.00 horas (23.00 en los meses de mayo a septiembre incluidos).