Vox exige un informe técnico del contrato del espectáculo nocturno del Alcázar de Córdoba

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha informado de que el Grupo Municipal de Vox ha pedido en el Consejo del Imtur un informe técnico para conocer la situación actual del espectáculo del Alcázar. Además, “nosotros volvemos a pedir al alcalde que se revise el modelo turístico de la ciudad, porque algo que debería ser cien por cien positivo, algo que actualmente es el único motor económico que tenemos, está tomando una deriva que nos preocupa, está empezando a ser un problema y lo estamos viendo en otras ciudades”.

Badanelli ha explicado “que la oferta turística no sea de calidad y no esté ordenada tampoco ayuda al tipo de turismo que se atrae, si lo analizamos bien, más allá de la Mezquita-Catedral que no hay palabras para definirla como atractivo turístico y que es un de los mejores monumentos del mundo ¿Qué ofrece nuestra ciudad?”.

En este sentido, Vox ha pedido al alcalde, José María Bellido, que “haga un exámen de conciencia y diga qué ofrece esta ciudad dentro del ámbito turístico que esté liderado por el Ayuntamiento, qué planificación tienen para atraer turismo, destemporalizarlo, y cuáles son los proyectos que, repetimos, estén liderados por el Consistorio que mejoren el plan turístico municipal”.

Por último, la consejera del Imtur, Paula Badanelli, ha mostrado especial preocupación por el espectáculo nocturno del Alcázar, “hemos pedido que se nos de un informe técnico sobre el asunto, información que por cierto no se nos da. Desde Vox vamos a seguir insistiendo porque creemos que falta liderazgo, falta un modelo turístico liderado por el Ayuntamiento, que es el que tiene que tirar de este carro, porque es actualmente el principal motor económico de la ciudad y no está en buen estado por culpa de una mala gestión". Desde el grupo municipal de Vox "vamos a seguir insistiendo en tener toda la información posible para mejorar las inversiones turísticas de la ciudad y exigiendo responsabilidades al equipo de gobierno para ordenar y liderar la oferta turística de Córdoba”.