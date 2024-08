Los presupuestos municipales de Córdoba contemplan inversiones sin uso de la deuda en 2025

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha avanzado este martes algunos detalles del presupuesto que está preparando el gobierno municipal para el año 2025. Bellido, tras la presentación de 16 nuevos coches para la Policía Local, ha asegurado que se trata de un presupuesto que va a crecer con respecto al de este año, que alcanzó los 409,6 millones de euros y los 552 el consolidado (un 17,57% más que el pasado), es decir, el presupuesto que incluye las empresas municipales y los organismos autónomos.

Será un presupuesto que va a crecer, va a ser expansivo porque "vamos a tener más ingresos que en años anteriores y también, consecuentemente, más gastos", ha explicado el primer edil, que ha agregado que, además, las cuentas darán "un paso importante en su estructura" con respecto a ejercicios anteriores. En concreto, se refiere al apartado de inversiones, pues ha afirmado que parte de esas inversiones, por primera vez en muchos años, se van a financiar con los ingresos corrientes y no a través del uso de la deuda. Hasta ahora lo que se ha hecho siempre en el Ayuntamiento es jugar con un equilibrio entre los ingresos y gastos para el gasto corriente, mientras que para el apartado de inversiones se recurría a la entidad financiera, a deuda, para poder financiarlas, ha recordado el alcalde.

Este 2025 "vamos a poder reducir esa necesidad de acudir al mercado de deuda para financiar inversiones, eso es una magnífica noticia", ha celebrado Bellido, que ha afirmado que "con nuestros ingresos tenemos para atender no solo nuestras necesidades diarias, sino parte de las inversiones", lo que, en un hipotético caso de crisis económica como la que hubo en 2008, "no haría falta lo que en aquel momento hubo que hacer, que es meter la tijera, tener que recortar de los servicios normales del Ayuntamiento, porque ahora mismo ya vamos a tener un colchón para no solo financiar esos gastos corrientes, sino financiar inversiones". Que parte de las inversiones vayan a través de los ingresos corrientes va a permitir, además, mayor agilidad en los trámites, porque el dinero estará disponible desde que se aprueben los presupuestos.

El anteproyecto, que tendrá que pasar por la Junta de Gobierno Local, está ya muy avanzado, según el alcalde, que espera tenerlo aprobado a principios del año, como ya ocurrió en 2024 y desde que el PP es mayoría en el Consistorio cordobés y no depende de ningún otro grupo político para aprobar esas cuentas.

Inversiones en 2025

El alcalde, que asegura ser "muy previsible", ha informado de que parte de esas inversiones se irán en crear más zonas verdes y consolidar las que ya se han puesto en marcha. Así, Bellido asegura que no solo acabarán este año el parque de la Arruzafilla, sino que quiere empezar el que viene todos los parques que hay en el borde de la Ronda Norte, la zona Miralbaida y Mirabueno.

Asimismo, ha avanzado también que buscan empezar algunos de los proyectos culturales, muchos de los que están en trámite desde hace varios años, como Regina, que también tendrá su reflejo en los presupuestos de 2025.