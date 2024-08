El alcalde de Córdoba no descarta volver a licitar el espectáculo nocturno del Alcázar

El espectáculo Naturaleza Encendida. Raíces, de Letsgo Company, lleva sin ofrecerse ya más de un año en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. La suspensión se ha alargado estos meses porque la empresa y el Ayuntamiento no habían conseguido hallar una fórmula que permita acondicionar el espacio para que se pueda acoger el montaje sin dañar el monumento. Sin embargo, la empresa "ya tiene todo" para que en septiembre pueda arrancar esas obras que permitan poner en marcha de nuevo el espectáculo, ha dicho este martes el alcalde, José María Bellido, que no descarta iniciar un nuevo procedimiento de licitación si estas condiciones no se cumplen.

"Nosotros tenemos todo hecho para que se pueda retomar - el espectáculo- por parte de la empresa adjudicataria, y esta lo sabe, tiene ya la licencia, tiene todo", ha explicado el primer edil, que ha dado como fecha tope el mes de septiembre para que "haya buenas noticias y la empresa pueda acometer las obras que tiene que acometer para volver a empezar el espectáculo".

Si esto no ocurriese, sin embargo, Bellido ha afirmado que "habrá que tomar otras medidas, que serán iniciar un nuevo procedimiento, porque lo que no podemos hacer es esperar más a que el espectáculo reabra".

Más potencia eléctrica

Hace poco más de un mes el Ayuntamiento de Córdoba sacó a licitación la adaptación de un centro de transformación eléctrica localizado en Caballerizas que sirva para mejorar la conexión eléctrica del Alcázar de los Reyes Cristianos, todo con el objetivo de dar suministro al nuevo espectáculo nocturno en los jardines.

Según ese contrato, durante "la fase provisional del espectáculo de luz y sonido" la instalación se ha alimentado mediante un grupo electrógeno y se ha podido medir con exactitud la demanda de potencia de esta instalación. Ahora, se determina que hace falta más potencia. La potencia total actual es de 250 kVA y se proyecta el cambio de su máquina transformadora para el aumento de potencia hasta 630 kVA, lo que beneficiará al espectáculo, pero también al conjunto del Alcázar.