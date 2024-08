Los propietarios de Cuevas de Altázar esperan acabar la urbanización en dos años

Un día de mediados de agosto en el que se rozan los 40 grados puede traer alegrías a los vecinos de Córdoba. Al menos, a las 2.000 personas que viven en Cuevas Altázar, un núcleo de parcelas ubicado en la carretera de Palma, pasada Villarrubia, donde la legalidad es de pleno derecho. En un asunto, el de las parcelaciones, tan dado a noticias negativas, contar la alegría de los vecinos es un gusto. Juan Manuel León, presidente de la junta de compensación de la zona y que hace las veces de portavoz vecinal, atiende a CÓRDOBA en el barrio. León, junto a un arquitecto y un jefe de obra observa los trabajos que se están llevando a cabo en el terreno. Son labores de urbanización, las últimas que quedan para que Cuevas de Altázar sea un barrio más de la ciudad de pleno derecho.

«Estamos muy contentos, es evidente, pero todavía queda mucho por hacer», cuenta León, que lleva años liderando los trámites, a veces muy farragosos, que hacen falta para que una parcelación sea legal. El presidente de la junta de compensación de Cuevas de Altázar calcula que las obras de urbanización durarán unos dos años y costarán en torno a un millón de euros que irán pagando los vecinos por fases. Y es que, recuerda, todo lo que se ha hecho aquí ha sido sufragado 100% por los propietarios.

Lo positivo es que la mayoría de vecinos de la urbanización tiene servicios básicos, hay canalizaciones, hay luz, pasa Sadeco... Lo que se está haciendo ahora es abrir una nueva calle que da salida a la carretera para mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad, si tiene que llegar la ambulancia o un camión de bomberos, por ejemplo. Luego, se intervendrá en seis calles más.

Lo que queda por delante

Juan Manuel León es optimista, aunque el camino hasta aquí no ha sido ni fácil ni corto, teniendo en cuenta las casi tres décadas de periplo que ha costado la legalidad. Aun así, León insiste en que todavía quedan cosas por hacer si se quiere cerrar el círculo del todo.

Por un lado, se pide que las obras de urbanización se puedan compatibilizar con las privadas que se hagan en las parcelas. Lo que quieren los vecinos es que Urbanismo conceda permisos para dichas obras o para ciertos enganches mientras se trabaja en la urbanización, algo que, aseguran, está avalado por la ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

En este punto, León detalla que no tiene sentido urbanizar para, después, tener que abrir zanjas de alcantarillado, agua o luz o tener que arreglar el pavimento de nuevo porque pasen camiones de carga. «Por lo tanto, se tienen que dar esos permisos y que todo se haga simultáneamente». Este paso es clave, dice el presidente de la junta de compensación, porque supondrá que quienes estén interesados en edificar en las parcelas que están libres, que son unas 15 o 20, no se echen para atrás. «Aquellos propietarios que no han construido por respeto a la ley y están esperando a construir lo tienen muy difícil para poder hacerlo o a lo sumo lo podrán hacer pasados unos años», añade.

Reclamación a los morosos

Por otro lado, los vecinos hacen otra reclamación a la administración, en concreto a la Hacienda municipal, y es que cobre lo que se reclama por vía de apremio a los morosos. León manifiesta que Cuevas de Altázar es una de las parcelaciones con menos niveles de morosidad de todas las de la ciudad, buena cuenta de ello es que se haya llegado hasta aquí. La cantidad que se extrae de lo que deben algunos propietarios no llega a 100.000 euros, pero no deja de ser dinero que podría invertirse en las obras que ahora mismo se están llevando a cabo.

Por lo tanto, entienden que «la Hacienda municipal debe funcionar correctamente con el cobro a los propietarios que no pagan las derramas y se denuncian en vía de apremio, competencia de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento».

León incide en que existe una cantidad «importancia» reclamada por esa vía y el Ayuntamiento «debe exigir a los que no cumplen, cobrar las derramas y retomarlas a las arcas de las comunidades respectivas. Si no es así, que ahora no lo es, implica que el resto haga lo mismo y los proyectos puedan fracasar».

Opiniones vecinales

Más allá de los escollos que queden por salvar, este lunes parece haber sido un día destacado en el calendario de los vecinos de Cuevas de Altázar. La madre de Manuel Coca vive aquí desde hace 30 años y como cuenta él «llevan ya mucho tiempo intentado conseguir esto». Coca recuerda que a lo largo de este tiempo se han iniciado varios proyectos para poder poner la legalidad en pie, aunque finalmente el que ha funcionamiento ha sido el de Juan Manuel León. Sobre los intentos iniciales, recuerda que ir de la mano del Ayuntamiento implicaba un coste altísimo, y que ahora, haciéndolo casi que por su cuenta, ha sido «bastante económico». «El Ayuntamiento pedía un disparate y ahora se ha hecho de una forma más particular, negociando presupuestos e intentando reducir al máximo los gastos», apunta Coca.

Para Victoriano López, que tiene una casa en Cuevas de Altázar desde el año 1995, también es «un día importantísimo». López coincide con Coca en que los últimos acuerdos han estado «bastante bien planteados» y que todo ha salido casi por unanimidad. Eso ha facilitado las cosas, y también el hecho de que los propietarios hayan actuado conforme a las normas que le iba poniendo el Ayuntamiento. Tras los distintos pagos que se han hecho, recuerda este vecino, todavía quedará sufragar los gastos de la urbanización, que se hará por fases porque, como añade, «el poder adquisitivo de los vecinos de aquí no es alto».

