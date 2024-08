Medio arco, lluvia de estrellas y Mariah Carey: Ximénez se hace con el contrato para montar el espectáculo navideño de Cruz Conde

La empresa de Puente Genil Iluminaciones Ximénez será la encargada, un año más, de montar el espectáculo de luz y sonido que se celebra en la calle Cruz Conde de Córdoba capital durante la Navidad. Durante las fiestas de este año y el que viene (más dos prorrogables), la sociedad pontanesa volverá montar un medio arco con motivos ornamentales relacionados con la Navidad y donde sonarán villancicos, incluidos el ultrafamoso All I want for Christmas is you de Mariah Carey.

Toda esta información se recoge en el proceso de licitación de un contrato que salió a licitación por 1.452.000 euros y que se adjudicará, una vez se formalice con Ximénez, por 1.439.900, es decir, prácticamente al precio de salida, algo poco habitual en la contratación pública.

Solo dos empresas habían presentado oferta para hacerse con esta licitación, Ximénez y la malagueña Morales Iluminación. La cosa ha estado reñida y la empresa cordobesa ha sacado algo de ventaja en la presentación del diseño que se podrá ver esta próxima Navidad. Cabe recordar que los delegados de Infraestructuras y Fiestas, Miguel Ruiz Madruga y Julián Urbano, respectivamente, anunciaron en junio que la Navidad de 2024-2025 iba a ser la mejor que tenía Córdoba. Para ello, se destinaba bastante más dinero al espectáculo de Cruz Conde, con el objetivo de hacer algo novedoso. Es cierto que el contrato es mucho más abultado que en años anteriores, pero habrá que esperar a ver materializado el diseño.

Lo que presenta Ximénez

Según se recoge en la información que viene en la plataforma, Ximénez volverá a colocar medio arco en la céntrica calle para un show denominado Lluvia de estrellas donde sonarán cinco villancicos (incluido el de Carey). Según la valoración de lo presentado por Ximénez, se permite «apreciar la sincronización entre los efectos de la luminotecnia y de la música, siendo un espectáculo con diferencias a los vistos hasta ahora en Córdoba pero de una indudable mayor espectacularidad».

Encendido de las luces navideñas en Cruz Conde, en 2023. / A.J. González

Eso sí, la estructura será similar, pues se describe un medio arco «formado por estrellas fugaces que simulan bailar en el cielo. Las estrellas están iluminadas en colores cálidos y dotados de filtros dicroicos, es decir, un filtro de color que se utiliza para seleccionar el paso de luz en una pequeña gama de colores y reflejar la luz de un color particular, buscando deslumbrar y mantener la atención». Además, entre cada arco colgarán estrellas más pequeñas, de unos dos metros de altura, para crear la sensación de una lluvia de estrellas que cae a lo largo de toda la calle. Los magnolios existentes en la calle serán integrados en el espectáculo.