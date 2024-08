«La pobreza ha cambiado porque ahora hay personas que nunca se imaginaron estar aquí»

-Lleva apenas un mes en el cargo, ¿qué balance hace?

-En primer lugar sorprendido porque en ningún momento me esperaba que la Iglesia me pidiera esta responsabilidad, pero vengo también con muchísima ilusión Estos primeros días lo que estoy haciendo es conocer los distintos proyectos que tiene Cáritas y, que no se entienda en mal sentido, pero es un orgullo la labor que se está haciendo y cuántas personas se están beneficiando de esas tareas. Participar en ello me llena de ilusión e intentaré aportar mi granito de arena en lo que pueda por intentar mejorar su calidad de vida.

-¿Cómo ha sido su recibimiento tras la salida de Salvador Ruiz?

-Salvador ha dejado la vara muy alta, ha dedicado muchos años y mucho esfuerzo a esta tarea, pero el recibimiento ha sido espectacular, tanto de los trabajadores como de los voluntarios. Me he sentido como en casa

-Entrando en materia, ¿cuál es la realidad social que se ha encontrado en Córdoba?

-Realmente nos encontramos en nuestra ciudad a personas que están en la cuneta, digamos, porque a los ojos de la sociedad no aportan. Casi una cuarta parte de la población tiene problemas severos de pobreza, problemas con la vivienda, dificultad para llegar a fin de mes. Cáritas atiende a casi 800 personas sin hogar cada año y muchas veces tú vas por la calle y los ves allí, como parte del mobiliario urbano. Una de nuestras misiones es despertarnos de esa realidad, hacernos ver que eso no es algo a lo que nos tengamos que acostumbrar. Tenemos problemas con personas que trabajan, que tienen su medio de vida, pero que llegan a final de mes con mucha dificultad por la inflación y el precio de la vivienda. Tenemos cada día más migrantes y que atender a las personas que viven en los barrios más pobres de España. Lo injusto de la pobreza es que simplemente por el azar de donde he nacido, define lo que puedo ser por el resto de mi vida, porque la pobreza también se hereda.

-Ahora se atiende cada vez más a familias trabajadoras, ¿la pobreza ha cambiado en Córdoba?

-Sí ha cambiado porque ahora hay personas que en su vida pensarían que tienen que acudir a Cáritas en las circunstancias en las que están. Hoy en día una familia puede estar con un trabajo, con vivienda, pero no salen las cuentas, que no sabe lo que va a comer en los próximos días. En ese sentido todo el mundo sabe que Cáritas, las parroquias, son lugares a los que se puede acudir cuando se tiene una necesidad. El 50% de las ayudas directas que se dan desde Cáritas se dirigen a alimentación. Luego tenemos un 18 o 19% para vivienda, suministros básicos, electricidad o medicamentos, pero la mitad es para alimentos.

-Es decir, que hay muchas personas que no tienen con qué comer...

-No tienen con qué comer, y ya no solo no comer, no tienen con qué mal comer. Hay un porcentaje significativo de personas que no pueden comer carne todos los días porque no pueden pagarla. Esa realidad la tenemos en nuestra vida.

-¿Hay algún proyecto de Cáritas que necesite más atención o recursos?

-Recursos, por desgracia, todos. Estamos bajo mínimos, pero destacaría el programa de personas sin hogar. Tenemos varias acciones, una es la casa de acogida, que tiene 40 plazas y siempre están cubiertas, con listas de espera. Esas 40 plazas son la punta del iceberg, porque en Córdoba atendemos a casi 900 personas que están en la calle, pero los recursos que tenemos son limitados. Uno de los problemas más grandes es el sinhogarismo, pero este es evidente, visible, y luego está toda la pobreza que no vemos, pobreza en los colegios con padres que no pueden pagar el viaje o la actividad a sus hijos porque su problema es darles de comer. Esa es una pobreza más invisible, vergonzante y cada día más real.

-¿Qué objetivos tiene como nuevo director?

-El objetivo es poner a Cáritas Diocesana al servicio de las Cáritas Parroquiales. Cáritas funciona de abajo hacia arriba y surge de la parroquia, de la comunidad cristiana que reza, pero sobre todo que atiende a los más desfavorecidos, y a partir de ahí nos organizamos para poder dar el servicio. Me gustaría que en estos años seamos capaces de dar un mejor servicio, más eficiente, a esas 167 Cáritas Parroquiales, a esa gente que está a pie de calle, que están repartiendo comida toda la semana a familias con nombre y apellido. Luego el voluntariado, nadie puede permanecer impasible ante la realidad que nos rodea, todos tenemos que hacer algo. Es necesario que haya más socios y personas que aporten con sus donativos, pero lo más cuesta trabajo es el tiempo, ayudar al que más lo necesita. Las manos nunca sobran.

-¿El voluntariado llega donde la Administración no?

-La Administración tiene un papel muy importante, un papel crucial para que se den las condiciones de desarrollo económico y social, pero yo creo que siempre va a ser necesaria la caridad. Cáritas no existe porque haya personas con una sensibilidad especial, existe porque hay una situación de pobreza que atender. La labor es tan simple como la de acompañar.

-¿Qué perfil tiene el voluntario de Córdoba?

-El perfil es amplio y hay de todo. Te encuentras señoras muy mayores que reparten alimentos cada semana, personas jóvenes que acompañan al dispositivo nocturno de atención hasta la madrugada, a otros por la mañana que acompañan al médico, a trámites administrativos. Jubilados, que tienen tiempo libre para ayudar, pero también profesionales con conocimientos que ponen al servicio de los demás.

-Lo más importante para salir de la pobreza quizás sea el empleo ¿cómo es el trabajo de Solemccor?

-Solemccor es una empresa de inserción que atiende a más de 167 personas y que se dedica al reciclaje de papel y cartón, así como textil. En Solemccor se les da oportunidad, formación y un curriculum, experiencia que le habilita para insertarse en el mercado laboral como cualquier otra persona. Al ser una empresa de inclusión las personas están por un tiempo limitado, para darle oportunidad a otras, pero con esa experiencia pueden salir al mercado laboral.

-La formación es también fundamental...

-Sí, nuestro trabajo no es montar empresas, es dotar a las personas de los recursos necesarios para poder salir adelante y en eso la formación es fundamental. Casi el 50% de los perfiles que vienen a Cáritas vienen sin alfabetización y solamente con estudios primarios. El hecho de no tener estudios te pone en desventaja y te da las papeletas para estar en situación de pobreza. La formación abre las puertas para salir de una situación difícil.

-En 2023 se atendió a menos gente, ¿qué explicación tiene?

-En la pandemia subió mucho la atención y la sensibilización fue brutal, pero ahora la gente también ha perdido poder adquisitivo porque la inflación no es solo para los pobres, es para todos, entonces tienes menos capacidad de ayudar. En ese momento hubo más dinero y se ayudó de otra manera. Luego se ha estabilizado a lo habitual.

-¿Hay algún proyecto nuevo o futuro en Cáritas Córdoba?

-Las necesidades que hemos tenido han superado con creces los recursos que tenemos. Ahora es el momento de buscar recursos e implicar a más personas, tanto voluntarios como administraciones o empresas, así como ser más eficientes y poder dar respuesta . No pensamos abrir nuevas líneas, sino consolidar lo que ya tenemos

-¿Se puede salir de la pobreza?

-Gracias a Dios, muchísimas personas salen de la pobreza, pero también es verdad que la realidad, que el azar, pone en determinadas condiciones que hacen que sea más difícil. En estos barrios que están año tras año entre los más pobres, donde la pobreza es crónica, la pobreza se hereda, y que a veces la noticia sea que alguna persona de esos barrios estudia es muy triste.

-¿Ha cambiado su vida el estar en Cáritas?

-Esta responsabilidad, estos servicios, te aportan mucho, te llenan. Dios paga el ciento por uno, entonces yo ahora mismo voy a dar ese uno y sí, tengo la certeza de que esta tarea me va a regalar mucho y creo que sí va a cambiar mi vida.

Suscríbete para seguir leyendo