Los Baños de Popea y el arroyo Bejarano agonizan secos en un nuevo verano

Poco duró la alegría y los Baños de Popea y el arroyo Bejarano están, de nuevo, secos en verano. Las lluvias de la primavera devolvieron la vida a uno de los rincones naturales más populares de Trassierra. Sin embargo, en pleno mes de agosto apenas conservan agua en una de sus pozas y en un pequeño salto que rápidamente se llena de quienes pasean por la zona.

La falta de precipitaciones y las sucesivas olas de calor que afectan a Córdoba desde mediados de julio han acabado con el curso del arroyo Bejarano en esta zona, visible hace tan sólo un par de meses. «Vivo en Trassierra en verano y he venido aquí infinidad de veces a refrescarme con amigos, pero hace años que es casi imposible mojarse algo más que los pies», comentaba apesadumbrado un joven.

Un enclave con encanto

«Sabíamos que no había apenas agua, venimos únicamente por pasear por la zona, que es muy bonita», comentaba Juan y Luna, una pareja de senderistas. Y es que, el lugar no ha perdido todo su encanto y aun muchos cordobeses suben a la barriada para hacer la caminata de algo más de 30 minutos entre una densa vegetación y la humedad del ambiente. Lo hacen acompañados de sus perros e hijos, que no dudan en meterse en el único salto de agua que sobrevive.

Los Baños de Popea y el arroyo Bejarano / A.J.González

Los Baños de Popea se nutren del agua del arroyo Bejarano y Molino, ambos afluentes del Guadiato. Gran parte de la ruta ahora se puede hacer caminando por donde hasta hace no mucho transcurría el agua. Diversos grupos ecologistas y plataformas como A Desalambrar han señalado al cambio climático y las urbanizaciones de la zona como los principales causantes de la sequía, cada vez más prolongada, que vive este lugar. Es por esto por lo que se ha exigido en diferentes ocasiones una inspección que detecte los pozos irregulares, así como un mayor control de los legales.

«Hemos tenido muchos años sequía y seguía habiendo agua, está claro que algo más pasa», señala José, un vecino de la barriada.

Una biodiversidad delicada

Más allá de que los cordobeses casi no puedan refrescarse en un paraje que está declarado Reserva Natural Fluvial, lo cierto es que la ausencia de precipitaciones afecta gravemente en la biodiversidad del espacio. Durante el camino, se observan pinos y helechos secos. Además, las rocas del enclave son muy porosas lo que las hace especialmente vulnerables, tanto cuando llueve, como especialmente cuando no lo hace.

Entre restos de molinos árabes y medievales, este paraje que en su día fue recorrido por Cristóbal Colón, hoy sigue siendo una de las rutas preferidas por los cordobeses. Los hay quienes desafían a un terreno seco y plagado de trampas para recorrerlo en bicicleta y otros que optan por quedarse y hacer un pícnic, «esperábamos que estuvieran secos, aunque nos hemos traído el bañador por si acaso», contaban Fernando y Laura. «Es una zona muy bonita para hacer senderismo y sin mucha dificultad», explicaba la pareja.

«Después de las primeras lluvias es cuando realmente se disfruta», explicaba Ana, que asegura recorrer los Baños de Popea con asiduidad. Lo cierto es que, pese a las precipitaciones que han frenado la sequía, el lugar se ha visto abocado a un nuevo verano prácticamente sin agua. Mientras se debate cuál es la solución, lo cierto es que los cordobeses ven cómo poco a poco va muriendo una zona tan emblemática de la sierra.

