La cifra de viviendas con fines turísticos se triplica en Córdoba en el último lustro

Córdoba capital cuenta con el triple de viviendas de uso turístico que hace cinco años pese a que recibe el mismo número de turistas. Es la conclusión que extrae Matilde de la Hoz, presidenta de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos (Avacor), en relación con los datos del registro que la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía tiene activo desde mayo del 2016. Sin embargo, puntualiza que es «muy difícil saber el número exacto, ya que muchos de los pisos inscritos se encuentran inactivos», explica.

Según el registro de la Junta, en la capital hay 2.668 de estas viviendas, aunque De la Hoz insiste en que «no es un dato real». Airbnb, uno de los portales de referencia para alquiler de este tipo de alojamientos, muestra una oferta de 800 aunque «algunas entran y salen del mercado o están en otras páginas como Booking», explica De la Hoz, de ahí la dificultad de conocer las cifras reales. Ni Avacor, ni la Junta, ni otros portales cuentan con un informe que especifique el número de alojamientos de uso turístico exacto en Córdoba. No obstante, y ciñiéndonos exclusivamente al registro andaluz, la evolución es clara, ya que esta herramienta se puso en marcha en 2016 con menos de un centenar de viviendas, superó en 2019 las 1.000 y ya va camino de las 3.000.

Ubicación

Tanto De la Hoz como los datos plasmados en Airbnb coinciden en que el casco histórico concentra la mayoría de estos alojamientos. De hecho, explica De la Hoz, «hay puntos en los que más del 20% de las viviendas son de uso turístico». Otras zonas, como Levante y, en especial, el Sector Sur, también concentran un importante número de estos alojamientos. Además, Avacor destaca el crecimiento que está teniendo la vivienda turística en otros barrios de la ciudad, como Ciudad Jardín o el Zoco. El motivo, precisa De la Hoz, se encuentra en el cierre de muchos comercios de cercanía, cuyos locales se terminan reconvirtiendo en este tipo de negocio en busca de la rentabilidad.

De la Hoz insiste en que, pese a no contar con datos exactos, este tipo de alojamientos han experimentado un enorme crecimiento. «Tenemos el triple de viviendas turísticas que en 2019 con el mismo número de turistas», incide la presidenta de Avacor basándose en el número de licencias que aparecen en el registro. En cuanto a los motivos de este auge señala que «mucha gente piensa que tienen una gran rentabilidad, cuando no es así». De la Hoz asegura que «apenas el 30% de las viviendas turísticas son rentables», por lo que «muchas personas entran en este mercado basándose en un mito». Otro de los motivos que cree que favorece su proliferación es «la inseguridad jurídica de Junta y ayuntamientos», argumenta. Sin embargo, para la representante cordobesa la principal causa es la nueva Ley de Vivienda, que «dificulta echar a los inquilinos que no pagan el alquiler, arrastrando a muchas personas a poner su vivienda en Airbnb», justifica. Sin embargo, avisa de que en la llamada «fiebre del Airbnb» hay «mucha oferta para una demanda tan reducida» porque, recuerda, «las plazas de hoteles han crecido mucho en los últimos años».

Mercado inmobiliario

Cuando se habla de pisos turísticos, un aspecto a tener en cuenta es su relación con el mercado de compraventa y alquiler tradicional. Para Beñat del Coso, portavoz de Idealista en Córdoba, el mercado inmobiliario de la ciudad se encuentra en una situación «envidiable» respecto al resto del país. «El precio del alquiler ha subido un 8% en 2023 en España; en puntos como Málaga lo ha hecho un 20%; y en Córdoba, un 4%», justifica. Desde Idealista, también señalan que la Ley de Vivienda «ha empujado a muchas personas a poner su vivienda en alquiler vacacional». Otro síntoma se encuentra en el auge del alquiler de temporada frente al permanente, al dispararse el primero un 88% y bajar el segundo un 27%. No obstante, piensa que «Córdoba tiene equilibrio entre oferta y demanda».

La capital tiene casi cinco veces menos alojamientos que Málaga A nivel andaluz, Córdoba es la quinta capital de provincia con menos alojamientos de uso turístico, con 2.668, superando únicamente a Cádiz, Almería, Jaén y Huelva, que es la que menos tiene. El listado de viviendas con fines turísticos (VFT) lo encabeza Málaga con 12.555 alojamientos registrados en la capital; seguida de Sevilla, con 9.491; y Granada. Esto supone que la capital de la Costa del Sol tiene un 470% más viviendas de alquiler vacacional que Córdoba. Si atendemos a los datos provinciales, el dominio de Málaga es aún más acusado, con 75.777 alojamientos en el registro. Las zonas costeras, además, multiplican sus cifras y, por ejemplo, Huelva pasa de las 150 de la ciudad a las 3.247 de toda la provincia. En este apartado, Córdoba es la penúltima con menor número de viviendas de uso turístico, según la Junta de Andalucía, con 3.105, sólo superando a Jaén, que cuenta con 712. A tenor de esta situación, han surgido protestas en diferentes puntos de España, incluida Málaga, contra este tipo de alojamientos. Para Matilde de la Hoz, presidenta de Avacor, se trata de «un sinsentido» y cree que el malestar de parte de la sociedad con los Airbnb «está fomentado por el lobby hotelero». Cree que la culpa de la masificación turística es de los vuelos low cost y asegura que es injusto que «se trate de limitar únicamente un tipo de negocio» y que, por tanto, «habría que restringir también los apartamentos turísticos y los hoteles».

