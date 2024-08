El número de parados que no cobra prestación por desempleo cae un 74%

El número de personas que no cobra ningún tipo de prestación por desempleo ha bajado en lo que va de año un 74,3%, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los que se aprecia que mientras que en enero eran 6.254 los cordobeses que no percibían ninguna retribución por desempleo, en el mes de julio la cifra bajó a 1.606.

Los motivos por los que estas personas carecen de ayuda pueden ser varios. La razón principal, según han informado a este periódico desde los sindicatos CCOO y UGT, es haber consumido ya todas las ayudas que les corresponden después de haberse quedado paradas. Otro motivo es el no haber tenido en los últimos años ningún trabajo con alta en la Seguridad Social. La tercera razón es no reunir los requisitos necesarios para cobrar la prestación o subsidio (edad, renta familiar, incompatibilidad con otras ayudas o subsidios, etcétera).

Sin cotizar

Ana Belén Acaíña, secretaria de Empleo de CCOO Córdoba, explica que «en general, la mayor parte de las personas que no cobran ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo son personas que no han cotizado aún o no han cotizado el mínimo necesario, personas sin empleo anterior, fundamentalmente, y entre ellas, jóvenes».

De todas formas, aunque este año el descenso ha sido permanente, pues cada mes se ha ido registrando una caída de la cifra, desde las organizaciones sindicales apuntan que es un dato que fluctúa al mismo ritmo que lo hace el mercado laboral. De ahí que si las cifras de paro registrado van descendiendo, también lo hacen los demás epígrafes relacionados con ello.

En ese sentido se pronuncia Acaíña, que señala que «en esta reducción tienen que ver distintos elementos, principalmente, una mejora del empleo. Con la bajada del paro vemos cómo también se reduce el número de personas que cobran prestaciones o subsidios por desempleo y también el de las personas que no perciben nada».

Medidas sociales

Desde UGT Córdoba, su secretaria de Empleo, Paqui Haro, apunta que «los últimos años han sido muy fructíferos en lo referente a la defensa del estado de bienestar, que pasa por garantizar unos ingresos mínimos, aunque podamos entender que, en ocasiones, puedan ser insuficientes, pero que al menos resguarden a las familias y a la ciudadanía en general de la más absoluta desprotección en la que se encontraban en el caso de que las personas estuviesen en paro y hubieran acabado toda su prestación sin que se hubiese producido una incorporación al mercado laboral». Por ello, valora muy positivamente el subsidio para mayores de 45 años y la puesta en marcha del ingreso mínimo vital.

A juicio de Haro, las personas que aún no cobran nada en la provincia es porque posiblemente tengan otros ingresos en el núcleo familiar.

El subsidio llega a 27.473 desempleados

De los 54.929 perceptores de alguna de las modalidades de prestación por desempleo de la provincia de Córdoba, el grupo más numeroso, según los datos del Ministerio de Empleo, es el de los que reciben el subsidio, que son 27.473. En ellos se incluyen los beneficiarios de la renta agraria. El segundo grupo más numeroso se corresponde con el subsidio de los trabajadores eventuales agrarios, que en el último mes registrado (junio) es de 12.557. Los datos del ministerio reflejan que el tercer grupo con más perceptores es el que recibe la denominada prestación contributiva, que son 12.167. Por último, la Renta Activa de Inserción (RAI) la cobran 2.732.

A la hora de analizar las cifras facilitadas por el Ministerio de Empleo sobre paro registrado y prestaciones, hay que tener en cuenta que mientras que los primeros se refieren al último mes concluido, la de las prestaciones se ajusta respecto al anterior. Es decir, con los datos del paro de julio se recogen los perceptores de prestaciones de junio.

En la provincia de Córdoba, la cuantía media de la prestación contributiva percibida por el beneficiario es de 926 euros al mes, mientras que la cantidad media de las prestaciones asistenciales (subsidios, renta agraria y RAI) es de 480 euros mensuales, según informa Empleo.

