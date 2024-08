La economía y el calor, claves de una caída de la población "alarmante" en Córdoba

Córdoba ha perdido 27.384 residentes en la última década, hasta llegar a los 770.952 actuales, y lidera la bajada de población en España, donde solo diez provincias han reducido el número de vecinos en el último año. Para explicar los factores que provocan esta situación hay que recordar la caída generalizada de la natalidad, pero también existen circunstancias particulares que afectan a su atractivo como lugar de residencia.

Así lo apunta el responsable de estadística del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), Manuel Trujillo, quien destaca la economía y el clima como factores fundamentales en la caída de residentes. «El problema de la natalidad es mundial, la gente cada vez tiene menos hijos, pero además Córdoba es una provincia muy poco atractiva», afirma.

De hecho, la información del Instituto Nacional de Estadística la sitúa a la cola del país por la llegada de inmigración extranjera y también de otras provincias españolas. Su saldo migratorio es positivo, pero uno de los más bajos de España junto con los registrados en Cáceres, Badajoz, Ávila, Jaén, Palencia, Segovia, Soria, Teruel y Zamora.

Una turista pasea en un día de calor en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Manuel Trujillo opina que «perder población, en general, no es bueno por muchos motivos. Los residentes que se pierden suelen ser los más jóvenes y esto lleva a desequilibrios y a una pérdida económica en general por lo que, en conjunto, no es una buena noticia», comenta.

El verano debilita la economía

Córdoba tiene una de las tasas de paro más altas de España, pero otros territorios la superan y continúan atrayendo residentes. Así, este experto señala que «hay un problema del que no se habla tanto, a Sevilla le está pasando algo similar y también a Jaén, y es que existe un factor determinante que es el clima. La profundización del verano, del calor, lleva a que se debilite la economía, cosa que no ocurre en muchas otras provincias del litoral y del norte de España. En el fondo, hay como una aceptación de que Córdoba se paraliza en verano, no se hace nada por evitarlo y el verano es cada vez más largo», detalla. Las altas temperaturas estarían convirtiendo a la provincia en un lugar menos atractivo, por ejemplo, para los profesionales que teletrabajan, para el impulso de negocios o para la jubilación.

La creación de empleo y la diversificación económica serían dos vías para romper esta tendencia, mientras que este responsable del IESA valora que es «muy difícil que Córdoba sea más atractiva» por las nuevas actividades industriales o el impulso de la logística que se plantean en la actualidad, ya que «representan un porcentaje de trabajo muy pequeño para el conjunto de la provincia». Además, señala que «habría que tomar mucho más en serio la adaptación al clima».

