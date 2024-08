«La gente no valora el diseño, la creatividad y la exclusividad de una joya»

No soñaba con ser joyero desde pequeño, ni diseñaba anillos con plastilina, aunque la profesión estaba en su ADN. Eso no quita que ahora sea un apasionado del oficio y que haya hecho de su trabajo un estilo de vida que le ha llevado a cosechar éxitos. El último triunfo del creador cordobés ha sido hacerse con el premio del primer concurso de la Asociación de joyeros, plateros y relojeros de Córdoba San Eloy, con unos pendientes inspirados en Medina Azahara.

-Ha ganado el concurso ‘Córdoba, una joya’ con una pieza que dice mucho de Córdoba. ¿La ha creado expresamente para el certamen?

-Tenía un diseño parecido y lo refresqué porque estaba estresado y no me iba a presentar. Lo que hice fue retocar uno. Le cambié varias cosas. Le cambié las flores, le cambié la parte de arriba, le puse la protagonista del cuadro de Julio Romero de Torres Naranjas y limones, el torso y el brazo agarrando las naranjas, y bueno, más cordobés que eso... El arco de Medina Azahara, Julio Romero de Torres, decoraciones andalusíes del Califato de Córdoba, arriba unos jazmines, y abajo, azahar. Me inspiré directamente en el arco del Salón Rico de Medina Azahara. Y bueno, aprovechando el 150 aniversario, le hice un guiño a Romero de Torres.

-¿Qué significado tienen estos pendientes?

-La esencia de Córdoba, lo inspiracional que es Córdoba y la joyería cordobesa. Recalcar la joyería cordobesa, que somos joyeros muy buenos y reconocidos en todo el mundo.

"Tengo mucha gente de fuera apostando por mí con proyectos interesante de cara al año que viene"

-Aúnan la arquitectura y la joyería de Córdoba, ¿no?

-Arquitectura, joyería y la vida en Córdoba. Con las flores también le doy un toque al mayo cordobés, a la esencia de Córdoba.

-No es la primera joya que hace en esta línea.

-He hecho la Sinagoga, la Mezquita y voy a por toda Andalucía.

-¿Se han hecho ya muchas cordobesas con ellas?

-Una joya personalizada no es para todo el mundo. La gente no valora lo que es el diseño, la creatividad, la exclusividad y la personalización. Entonces, no está al alcance de todo el mundo. No por económico, porque luego la gente se compra a 180 euros y 200 un aro de plata, algo de «x» marca. Y ahora yo pido por unos pendientes básicos 200 euros y la gente se echa para atrás, los quieren comprar a lo mejor a 100 euros. Y yo pues prefiero darle ese toque de exclusividad.

-¿Con qué materiales se han elaborado y cuál ha sido un poco el proceso de elaboración?

-Están elaborados en plata. Hay posibilidad de fabricar en oro también. Es más, el año que viene, una colección en oro de este estilo. Están fabricados mezclando nuevas tecnologías con artesanía. Soy muy de eso, de mezclar artesanía y nuevas tecnologías. Yo soy joyero de banco, de artesano de toda la vida, me pasé a las nuevas tecnologías y lo que hago es jugar con ambas cosas. Normalmente siempre juego. Me gusta complicar la cosa, aparte de separarme un poco de lo común y del resto, de la competencia o de futuras o posibles copias. Lo complico todo un poco. Y trabajo con diseño 3D, diseño 2D, impresoras 3D, máquinas de láser de corte y también al artesano de la mano. Rodeándome siempre de un equipazo de lo último.

-¿Qué repercusión está teniendo como joyero?

-Bueno, estoy ya en el punto de mira. Tengo mucha gente de fuera apostando por mí, fijándose en mí, con proyectos interesantes de cara al año que viene, ya con honor.

-Sus joyas han llegado a celebrities y también ha colaborado con diseñadores como Andrew Podrid. ¿Cómo es el trabajo en esa línea?

-La verdad es que el despegue que estoy teniendo en moda últimamente en parte se lo debo a Marina Testino, pero sobre todo a la Asociación de Joyeros. La gente lo ve como asociarse, pagar una cuota, pero yo he ganado en visibilidad. Porque yo ya era el que soy, no soy ni más bueno ni más mal, pero tengo ahora más visibilidad y gracias, entre otras cosas, a la Asociación de Joyeros. También al Imdeec, con la ayuda que le presta la asociación y cómo está repercutiendo y cómo nos da visibilidad para el resto del mundo. El fin de este concurso de diseño era promocionar la joya cordobesa en el resto del mundo y marcar una identidad, como, digamos, una denominación de origen de la joya cordobesa. Esto va a estar en ferias internacionales de joyería, creo que se va a aprovechar en ferias de turismo también, y bueno, ahí está la joyería cordobesa, la vida cordobesa con la modelo, con la flor y demás, y apostando para el mundo.

-¿Qué proyectos tiene ahora mismo por delante? También trabaja en la formación 3D.

-Sí, pues actualmente estoy con la formación. Diseño para otras marcas y estoy arrancando mi marca. Voy empujando poquito a poquito. Quiero sacar unas colecciones para el año que viene en oro y como punto fuerte, voy con tiendas de alta joyería.

