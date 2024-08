De cuatro a... ¡50 euros por hora!: los cordobeses se suman al 'boom' del alquiler de sus piscinas en verano

Verano, verano. Qué largo se hace cuando uno es de Córdoba y vive entre olas (pero de calor). Tú, que nos lees, sabes de lo que hablamos. Y también habrás escuchado alguna vez que las olas hay que surfearlas. Y de eso saben bien quienes se han subido a la ola del alquiler de piscinas. Una moda en pleno 'boom' que está llevando a los cordobeses a rentar sus espacios para chapuzones por precios que oscilan de cuatro a... ¡50 euros por hora!

Y te preguntarás: ¿Quién alquilaría una piscina por 50 euros la hora? Pues veamos qué ofrece y de qué trata este fenómeno tan extendido por todo el territorio nacional desde hace no muchos años. Hoy en día no sorprende encontrar servicios como estos. Las nuevas tecnologías y las redes sociales han disparado este tipo de negocios. De hecho, lo que podríamos denominar por el sobrenombre del 'Airbnb' de los chapuzones aprovecha esa esencia de la gigante de los alojamientos turísticos. Marketplaces como Cocopool o Swimmy permiten poner en alquiler y rentar piscinas privadas.

"Con jardín, hamacas, barbacoa..."

"Amplia piscina con jardín, hamacas y barbacoa para disfrutar de un espacio increíble en el mejor barrio de Córdoba", reza uno de los anuncios de Córdoba publicados en Cocopool, la autodenominada plataforma líder en el alquiler de estos espacios en España. Con un aforo de 50 personas máximo, esta piscina se encuentra en El Brillante y se pone a disposición de los interesados por 50 euros -para entre una y cinco personas- o hasta 450 euros para los grupos más numerosos. Los precios, en provincias como Madrid, pueden llegar a los 280 euros por hora para los espacios más exclusivos.

Las más baratas se alquilan a cuatro euros por hora y persona. En la barriada de Trassierra, por ejemplo, encontramos una piscina por 10 euros que promete bonitas vistas (y, por las fotografías, no engaña). Otras se localizan en localidades de la provincia como Almodóvar del Río. En algunos casos, al reservar, nos pide un mínimo de dos horas. Para alquilarla solo hace falta indicar lugar, fecha y horas, número de personas y edad de las mismas.

Piscina en alquiler en Trassierra. / Swimmy

La felicidad, mejor compartida

Para Swimmy, este servicio contribuye a la felicidad tanto de propietarios como de clientes. "Dos formas de compartir felicidad: me baño/comparto mi piscina", escriben en su web. Y es que estas aplicaciones permiten encontrar un lugar idóneo para pasar las jornadas más cálidas del verano. En Córdoba, por ejemplo, complementan a los nueve espacios acuáticos de la capital, con las ventajas que otorga el hecho de ser un servicio exclusivo, con mayor intimidad y que permite la organización de celebraciones.

De hecho, Cocopool dispone de guías tanto para bañistas como para dueños, con consejos y recomendaciones a la hora de llegar a un acuerdo. ¿Piscinas para baby shower? ¿Piscinas para barbacoas? ¿Piscinas para cumpleaños? Para todas estas ideas, tienen algo que decir. El nicho no es pequeño y aún no parece demasiado explotado. De hecho, en Córdoba solo hay seis anuncios.

A la hora de realizar una búsqueda, Cocopool nos permite filtrar por fecha, capacidad, categoría (desde piscina exteriores a climatizadas o jacuzzis), por nivel de privacidad o por tipo de mantenimiento. Pero no es lo único. En el apartado de regulación, el interesado puede buscar si, en estos espacios, se permite la música, fumar, las bebidas alcohólicas, la presencia de menores y/o mascotas, o hacer fiestas. Además, en extras, podrá comprobar si incluye una interminable lista de añadidos, como flotadores, tumbonas, vestuario, televisión... Lo más curioso: canastas, porterías, chill-out, barra de bar, camas balinesas y un largo etcétera.

Mi piscina como negocio

La otra forma de felicidad de la que hablan en Swimmy es la que viene de los ingresos. Si tienes piscina, quizás no la uses todo el verano y la tengas muerta de risa. O, por el contrario, puede que seas reacio a invitar a desconocidos o no salgas de ella. Sea con sea, de lo que no cabe duda es de que se trata de una considerable forma de obtener unos ingresos extra.

Como indican desde Swimmy, es una forma perfecta de rentabilizar los gastos que tienen mantener una piscina. Si la tienes, sabrás de lo que hablan. Esta plataforma, además, ofrece un seguro incluido al registrar tu espacio particular. Para comenzar a rentar una piscina solo hay que entrar en la web o en la app de estos marketplaces, registrarse y ofrecer el servicio. ¡Listo!

