Ceder la vivienda a desconocidos, una alternativa turística barata y en auge en Córdoba

Con la llegada de las vacaciones, especialmente de agosto, mes estival por excelencia, se dispara el número de personas que viajan, bien sea a la playa o a un destino de interior. El alojamiento juega un papel clave y los apartamentos y hoteles reservados por agencias o aplicaciones son las opciones más populares. Sin embargo, también surgen alternativas que ofrecen otra serie de beneficios y resultan más económicas, una de ellas es el intercambio de pisos. Córdoba cuenta con 158 familias que ofrecen su vivienda para intercambio en una modalidad en claro auge.

Home Exchange es una plataforma donde usuarios de todo el mundo anuncian su casa, ya sea domicilio habitual o segunda residencia, para que un desconocido pase unos días en ella de forma gratuita. Cuenta con más de 170.000 usuarios en todo el mundo, 27.000 de ellos en España y 158 en Córdoba. A través de una suscripción, las personas, normalmente familias con hijos, ofrecen su vivienda a cambio de pasar unos días en la de quien reciben o, en su defecto, conseguir puntos para utilizar en otro intercambio.

Esta manera de conocer las ciudades está en pleno auge en Córdoba y España. En 2023 la capital registró 4.700 pernoctaciones, un 56% más que en 2022, un crecimiento que fue mayor al del resto del país, donde esta práctica subió un 44%. Según explica Pilar Manrique, portavoz y usuaria de la plataforma «la estancia es más prolongada que en un hotel o apartamento, ya que la media oscila entre los cinco y los seis días». Los periodos de mayor demanda en Córdoba son el último trimestre del año, «con un 33% de los intercambios», afirma Manrique, seguido de los meses de marzo a mayo, con un 30%. En verano, lógicamente, este dato se desploma hasta el 17%.

Cuando se observa la distribución de las viviendas, muchas de ellas no se encuentran en el centro ni casco histórico de la ciudad, «no podemos olvidar que se trata de domicilios de personas, por tanto, se ubican donde ellas viven», insiste la portavoz.

Dudas y testimonios

Una de las principales dudas que surgen a la hora de usar este servicio es qué ocurre si una persona rompe algo del domicilio. Andrea comenzó a usar la plataforma el pasado verano y afirma estar «encantada». Lo descubrió a través de un conocido y admite haber tenido las mismas dudas al inicio. Ahora se muestra «muy tranquila» porque «existe un fuerte sentimiento de comunidad, todo el mundo se respeta para que no te lo hagan luego a tí». Además, recuerda que la cuota anual incluye un seguro «que te protege en caso de que haya algún daño importante».

Durante el año que lleva ella y sus padres en la plataforma han podido viajar a Barcelona, Gandía, Marbella, así como a diferentes puntos de Europa, bien sea intercambiando su casa o «usando los puntos conseguidos».

Más allá del ahorro en alojamiento, otro de los puntos a favor, tal y como recuerda Rafael Flores, que ofrece su segunda residencia de la capital desde hace más de un año, es que cuando llegas al domicilio «tienes todo, es una casa perfectamente equipada y eso se nota en detalles como el menaje o las especias disponibles», cuenta. Explica que, más allá del turismo, «recibo muchas personas que vienen a Córdoba porque, por ejemplo, han ingresado a un familiar en un hospital» o «han encontrado trabajo y se alojan mientras buscan piso».

Couchsurfing

Otra modalidad de viaje es la que utiliza a través de la plataforma Couchsurfing. En ella, los viajeros contactan con locales para pasar unos días en su casa de manera gratuita mientras visitan la ciudad. La diferencia con Home Exchange es que anfitrión y turista permanecen en el domicilio conviviendo durante unos días.

Agustín Camacho es uno de los caseros de referencia para el servicio en la ciudad. «Conocí la aplicación hace diez años en un viaje a París», explica. El Couchsurfing «implica una conexión real con quien te abre su domicilio, no es solo ver los monumentos y dormir», avisa. «Conlleva conocernos, hablar, hacer actividades… Con algunos me he ido de fiesta o he hecho senderismo», confiesa.

Respecto a los usuarios, incide que «no solo hay gente joven», puesto que «muchos comenzaron a usar la aplicación con 20 años y han seguido». La estancia «no suele durar más de tres días, me da recelo abrir mi casa más días a un desconocido», sentencia.

