Bomberos de Córdoba: la vida en alerta constante

«Desde que se descuelga el teléfono hasta que llegamos al lugar pasan seis minutos como máximo, dos hasta que salimos del parque». Suena la megafonía y rápidamente los bomberos toman posición. Mientras, el jefe de sección sube a toda prisa a la sala de comunicación para conocer los detalles de la salida. «Una apertura de vivienda, algo rutinario», indica un miembro del cuerpo mientras arranca el camión.

Los bomberos de Córdoba, tanto del parque central como de El Granadal, están listos las 24 horas durante los 365 días del año para intervenir en «prácticamente cualquier tipo de situaciones», indica Jorge Baena, oficial del primer parque. «No solo apagamos fuegos o rescatamos a personas, hemos llegado a acudir hasta a una operación para estabilizar una camilla a la que el sistema hidráulico le había fallado», cuenta Pedro Pablo Linares, jefe de una de las cinco unidades que alberga el recinto.

La vida en el Parque de Bomberos de Córdoba / Manuel Murillo

La jornada arranca a las 7.45 horas, cuando un turno toma el relevo de otro. «Durante media hora aproximadamente se intercambian las novedades y comunican las intervenciones y diferentes aspectos», afirma Baena. Posteriormente, la sección entrante (conformada por un mínimo de ocho personas incluyendo un jefe, dos conductores y cinco bomberos) realiza un briefing. En él se aporta información de utilidad para el desarrollo de la jornada, como pueden ser eventos que haya en la ciudad o calles que se encuentren cortadas. «Inmediatamente después se revisa todo el material, incluidos los aparatos de comunicación y los vehículos. Acabamos esta parte sobre las 10 horas, momento en el que aprovechamos para desayunar», explica Linares.

En días como los de la borrasca Bernard se supera el centenar de incidencias

Tras esto, comienzan las prácticas, «siempre y cuando no haya ninguna intervención», matiza el jefe de la cuadrilla. Linares coordina y supervisa a un grupo perfectamente concentrado y compenetrado. «Vamos rotando, cada día hacemos un tipo de ejercicio diferente, hoy ha tocado maniobras de rescate, pero practicamos las aperturas de vivienda, apuntalamiento de edificios, extinción de incendios...», aclara.

La unidad se reúne a primera hora para comentar las novedades del día como calles cortadas o eventos programados en la ciudad. En caso de no haber incidencias, los bomberos dedican buena parte de su mañana a realizar diferentes prácticas para asegurar contar con un conocimiento pleno de todos los materiales que se usan. / Manuel Murillo

Mientras el cuerpo monta las camillas, diferentes en función del tipo de rescate que deba hacerse, coloca las poleas necesarias o levantan a un voluntario inmovilizado, Linares prosigue su explicación. Lo hace con un tono que denota amor y respeto al cuerpo y, en especial, a la función social de este, «no podemos fallar, tenemos que estar en constante formación, familiarizados con el material y prevenidos ante cualquier tipo de situación, la vida de una persona puede depender de ello», recuerda.

Los ejercicios se llevan a cabo durante el verano en una sala de la planta baja, pero el resto del año los realizan en el exterior o en la torre del parque. «Los hacemos con la máxima dedicación posible pero dosificando el esfuerzo, tenemos que estar frescos en caso de que haya que salir en cualquier momento», continúa.

Un bombero revisa que uno de los camiones cuenta con todo el equipamiento necesario para una salida. / Manuel Murillo

El día a día de un bombero de Córdoba transcurre entre el permanente estado de alerta y las intervenciones, «en invierno son muy frecuentes los incendios en viviendas a causa de los braseros, en primavera los problemas relacionados con las avispas, en otoño las incidencias originadas por el temporal, que pueden superar las 100 diarias, y en verano los incendios de pastos; el caso es que aquí nunca se para», resume Baena.

«No podemos fallar, tenemos que estar en constante formación»

Tras regresar de la apertura de vivienda, llega la hora de la comida. Después, cuentan con un pequeño momento de descanso que emplean en leer, ver la televisión o, simplemente, relajarse. Por la tarde, si no se reciben llamadas, realizan batidas de prevención o se repasa el callejero, «hay vías por las que no caben algunos camiones y es importante tenerlas detectadas», prosigue el oficial. No obstante, avisa Linares, «el plan se adapta en función de las salidas que haya; si ha habido mucho trabajo por la mañana, las prácticas se realizan en ese caso por la tarde».

La vida en alerta constante / Manuel Murillo

Rapidez y efectividad

El éxito de una intervención se basa en dos pilares: rapidez y efectividad. Para el segundo de ellos es fundamental no sólo la formación diaria, también una buena comunicación, que ayuda también a un despliegue veloz de las unidades.

La sala de comunicación recibe y gestiona todas las llamadas que llegan al 080, número de teléfono del cuerpo en Córdoba, además de estar en constante comunicación con el Servicio de Emergencias 112 y el parque de El Granadal. «La gestión de la situación es vital», comenta uno de los telefonistas. «Tomamos los datos necesarios, comprobamos la identidad de quien llama y rápidamente avisamos por megafonía a todo el equipo», aclara.

Sala de comunicaciones del parque central, donde llegan todas las incidencias. / Manuel Murillo

En muchas ocasiones, es el propio líder de la dotación el que sube a conocer los detalles y, en base a la información, decide las unidades que se desplazan y el material a emplear. «La gente suele llamar alterada y mantener la calma es imprescindible, así nosotros entendemos bien el mensaje y podremos actuar antes», prosigue el telefonista. Sin embargo, asegura que «el tono del interlocutor, y sobre todo el número de llamadas que recibimos sobre un mismo suceso son muy importantes para determinar la gravedad del mismo».

«Para un buen servicio es vital la rapidez y la efectividad en la comunicación»

En este espacio cuentan con diversos sistemas que ayudan a la gestión de las incidencias, incluida una pantalla táctil donde se ofrecen datos como la ubicación de las bocas de riego, el catastro, si hay calles inaccesibles para determinados vehículos o la localización exacta de los que están fuera del parque. Dicha información está disponible en los móviles de los bomberos, aunque no es visible en la sala donde realizan las prácticas.

Bomberos consultando información sobre las novedades del día en sus dispositivos móviles. / Manuel Murillo

«En menos de dos minutos tenemos que salir, nuestro tiempo de intervención ronda los 6 y 7 minutos desde que se cuelga el teléfono», recuerda Baena. Para ello, «hay que estar alerta y transferir la información de forma rápida y clara», sentencia.

Deficiencias en el parque

No obstante, los bomberos avisan de que se deberían realizar algunas reformas en el cuartel que facilitarían y mejorarían la labor de los profesionales. «Anteriormente, la sala de comunicación se encontraba en la misma planta donde realizamos los ejercicios», cuenta Pedro Pablo Linares. «El hecho de que ahora nos avisen por megafonía no es del todo eficaz, por lo que muchas veces el jefe prefiere subir y enterarse directamente de los detalles», prosigue. Además, echa en falta mejores medios audiovisuales para transmitir la información.

Un bombero revisa que uno de los camiones cuenta con todo el equipamiento necesario para una salida. / Manuel Murillo

Otro de los problemas que afrontan diariamente es el estado de las instalaciones. Hay grietas en buena parte del edificio y reclaman un acondicionamiento del espacio. «Hace unos años pusieron una cimentación nueva para estabilizar el edificio, pero ya ves cómo está todo», prosigue el líder de la cuadrilla. «Quieren hacer un parque de bomberos, pero necesitamos soluciones hasta que se construya porque, ¿cuánto va a tardar? ¿Seis años? Necesitamos soluciones para nuestro día a día», concluye.

«Las paredes del parque están llenas de grietas, necesitamos soluciones»

Suena una última llamada: dos coches eléctricos arden en una nave de La Torrecilla, a la que acude la cuadrilla al completo. Apenas 40 minutos después la incidencia está resuelta y han regresado al parque. Anochece y, mientras la ciudad descansa y se prepara para un nuevo día, ellos seguirán listos hasta la llegada del relevo. Preparados para, en siete minutos, evitar una catástrofe mayor.

Suscríbete para seguir leyendo