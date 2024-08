La lucha social que no entiende de edad

La edad media de los cordobeses es cada vez más alta y los avances sociales han conseguido que la esperanza de vida aumente. En 2023, de hecho, alcanzó en la provincia los 82,6 años y batió récords. Son ellos, los mayores, los veteranos de Córdoba, los que a pesar de sus limitaciones, propias de la edad, integran un gran número de asociaciones, sindicatos y plataformas que no solo continúan luchando por las principales circunstancias que les afectan, sino que son un espacio abierto para el encuentro, el abrazo, el ocio, los viajes, la vida. Las pensiones, los espacios sanitarios, las residencias de mayores y centros de participación activa, la dependencia, la soledad no deseada o el acceso a lo digital son las cuestiones que más preocupan y por las que siguen en pie los colectivos de mayores en la ciudad. Sin embargo, no están ajenos a otras realidades. Participan, apoyan, organizan y escuchan en sus barrios, en apoyo a las mujeres y contra la violencia, para visibilizar a los migrantes, para cuidar del medio ambiente o contra las guerras. Sus luchas llevan años y han conseguido grandes avances sociales, pero en algunos casos están tan vigentes como sus propias ganas de alzar la voz.

Jenaro Vázquez / Consejo del Movimiento Ciudadano

Jenaro Vázquez / RAMÓN AZAÑÓN

«Los mayores no solamente tenemos que estar representados, sino formar parte de todo lo que nos pueda afectar, que es un abanico muy amplio, desde que abrimos los ojos por la mañana tenemos dificultades». Así lo cuenta Jenaro Vázquez, que está al frente de la sección de mayores del Consejo del Movimiento Ciudadano, por lo que es la cara visible de la representación de su colectivo ante las administraciones públicas. Tiene 80 años y es miembro del Consejo de Distrito Poniente Sur desde hace 30 años, primero como representante del comercio y promotor de la primera asociación de comerciantes de Ciudad Jardín y del Centro Comercial Abierto, del que fue presidente. Ahora, representa a los mayores que se han dejado la piel para sacar adelante uno de los barrios más comerciales de la ciudad. «Lo que quiero para mi centro lo hago extensivo a los otros 13 centros municipales que hay», dice, y son, en su mayoría, actuaciones vinculadas al urbanismo y las infraestructuras: fuentes de agua, bancos, jardines o la tan necesaria sombra son parte de sus reivindicaciones. Jenaro aplaude la participación de los mayores en su barrio, su vitalidad: «Solamente basta con estar en un centro para ver el ansia de aprender, no estamos resignados”, agrega.

Pepe Villamor, Yayoflautas

Pepe Villamor / Ramón Azañón

Los Yayoflautas es de los grupos que nacieron a raíz del Movimiento 15M en España y que se mantienen en pie todavía a día de hoy. Un grupo de mayores de Barcelona les dio el nombre y, en junio de 2012, algunos de ellos viajaron hasta Córdoba para configurar lo que es hoy la organización en la ciudad. «Ese fue el germen», cuenta Pepe Villamor, que asegura que su lucha se ha centrado siempre en la defensa de lo público y de la igualdad, desde las pensiones hasta la sanidad o contra la violencia de género. En septiembre de 2012 irrumpieron en una oficina de una entidad bancaria en Córdoba para protestar en contra de un desahucio, esa fue la primera lucha. Ahora, todos los lunes -menos en verano- una procesión de mayores en silencio recorre el centro de la ciudad o de los barrios con pancartas alusivas a su lucha, desde el cambio climático hasta la dependencia. En 2016, además, se constituye la Plataforma en defensa del sistema público de pensiones y el primer lunes de cada mes se concentran en el Ayuntamiento pidiendo la mejora de estas retribuciones públicas, sobre todo las no contributivas y las que reciben las mujeres. Jóvenes éramos, pero luchando seguimos es su lema: «No somos inservibles, aún podemos aportar muchas cosas a la sociedad», dice.

Juan José Castro / Asociación de Mayores de Lepanto

Juan José Castro. / Ramón Azañón

Los mayores de Lepanto llevan más de 30 años luchando y exigiendo un centro de día para sus actividades. Se han organizado, han protestado, se han reunido con los distintos gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento de la ciudad y, ahora, están a la espera de que el proyecto se haga realidad en la antigua Farmacia militar, mientras continúan recibiendo una subvención para pagar el alquiler de un local y poder seguir realizando sus actividades. A pesar de los años de lucha dentro de la Asociación de Vecinos de Levante, donde comenzaron, no fue hasta 2019 cuando los habitantes del barrio decidieron constituirse como asociación de mayores, cuenta Juan José Castro, actual presidente de la misma, que tiene 80 años y es «de los más jóvenes» del grupo. «Se dice pronto, pero han pasado muchos años de palabras, promesas y nunca acciones, cuando empezamos esto éramos jóvenes», expresa. Su mayor lucha siempre ha sido conseguir ese centro y poder contar en él con un comedor para ayudar a los mayores más desfavorecidos del barrio y que «no se aíslen a consecuencia de no tener adonde ir». Son 1.150 las personas afiliadas a la asociación y unas 500 de ellas participan en talleres, siendo de las organizaciones vecinales más activas de Córdoba.

Cándido Jiménez / Red Pensionistas y Jubilados de CCOO

Cándido Jiménez. / Ramón Azañón

Los sindicatos han sido, históricamente, bastiones de lucha de la democracia española y, cuando sus afiliados alcanzan la edad de jubilación se integran en la Federación de Pensionistas para «seguir dando la batalla». Lo cuenta su actual presidente, Cándido Jiménez, que con sus 76 años mantiene el mismo espíritu reivindicativo de su juventud y lo demuestra sin callar ninguna de sus reivindicaciones. Lo acompañan unas 916 personas mayores que además de luchar por sus derechos también disfrutan de actividades de ocio y cultura que contribuyen a un envejecimiento activo. La edad, dice, «debe ser un orgullo para nosotros, lo importante es que podamos contar los años». La situación de la dependencia es la principal preocupación de CCOO, con más de 500 días de media en las listas de espera desde la solicitud hasta obtener una respuesta y que esa respuesta se haga efectiva, muchos más de lo que marca la ley. «Hay personas que lo tienen reconocido y fallecen antes», critica. Además, la escasa oferta pública de residencias de mayores, las altas tarifas de las privadas y la situación de la Atención Primaria y las listas de espera en la sanidad, que hacen que «se vayan a la privada», completan, entre otras cosas, las luchas de este sindicato.

Francisco Figueroa / Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT

Francisco Figueroa. / Ramón Azañón

En la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT están integrados «todos los que en nuestro tiempo estuvimos en la vida sindical, los que llevamos toda la vida luchando». El secretario de la organización en Córdoba, Francisco Figueroa, que se puso al frente de ella en 2016, calcula que llevan al menos 30 años en actividad reivindicativa constante en pro de los mayores. Coincide con CCOO en la mayoría de sus luchas y, por ello, ambos sindicatos suelen unirse en sus protestas a pie de calle. «Estamos mucho en la calle, porque hay muchas cosas que nos afectan», asegura. La dependencia y la sanidad son las inquietudes actuales del colectivo, además del cambio climático y las pensiones, que no permiten a los mayores tener calidad de vida en invierno o en verano por los altos precios de la energía, o el transporte público y su posible gratuidad para colectivos vulnerables. El uso de las nuevas tecnologías es también una gran preocupación para los sindicalistas más mayores. «La vida diaria pasa por el uso de los móviles y eso nos cuesta mucho trabajo», admite. A ello se suma la desaparición de las entidades bancarias y de los cajeros en numerosos municipios de la provincia, con el problema que conlleva para los mayores el no poder acceder a sus propias cuentas.

Enriqueta Marín / La Tribu Educa

Enriqueta Marín. / Ramón Azañón

Un grupo de docentes jubilados decidieron, en 2011, juntarse y crear una asociación cultural que sirviera para continuar su labor educativa desde la mirada de un pensionista que cuenta con el mayor tiempo libre para poner en marcha todos los proyectos que antes no pudo hacer. La Tribu Educa trae a la mesa, de forma muy novedosa, una visión proactiva del rol de los mayores jubilados en el ámbito de la educación, es una comunidad de enseñanza y aprendizaje. Uno de los proyectos por los que más han luchado en Córdoba es el de Copatios, viviendas compartidas y zonas comunes como respuesta a las necesidades en esa materia de los mayores de 65 años, lo que se popularizó como cohousing. El proyecto se planteó al Ayuntamiento por primera vez en una reunión en 2016, con Isabel Ambrosio de alcaldesa, pero a día de hoy se encuentra paralizado por culpa de la cesión de suelos, un trámite urbanístico que nunca ha salido adelante, según explica su vicepresidenta, Enriqueta Marín Hidalgo. Aún así, La Tribu Educa no abandona su actividad, no solo la reivindicativa, sino los espacios más plurales de cultura y educación. Organizan exposiciones, conciertos, la Escuela de Antaño o su propio Certamen Literario de Relato y Poesía, incluso con la publicación de un libro.

