«Córdoba adolecía de quedarse siempre en la fase de análisis»

-Llegamos al ecuador de la legislatura y además se cierra un curso político, ¿qué balance hace?

-Un balance muy positivo. En estos dos años nos hemos dejado la piel por mejorar la calidad de vida de los cordobeses, haciendo algo que practica mucho el presidente, Juanma Moreno, que es escuchar. Por esta mesa han pasado muchísimos colectivos, muchísimos ciudadanos a los que hemos intentado atender aportando soluciones, cuando se tienen, y transparencia, cuando algo no se puede hacer. Creo que los ciudadanos han agradecido mucho que se les atienda, que se les escuche y tener un Gobierno para todos, sin distinción. Hemos hecho mejoras en las infraestructuras sanitarias, hemos intervenido en colegios en los que no se había hecho nada en muchísimos años, hemos trabajado en carreteras o nos hemos sentado con los agricultores. Hemos atendido a todo el mundo y hemos tomado decisiones para intentar mejorar su calidad de vida.

-Con respecto al cierre de curso en San Telmo, ha traído cambios de calado en el Gobierno, sobre todo en materias tan importantes como la sanidad y la educación.

-Los cambios los decide el presidente y es lo normal. Los gobiernos son un ente vivo que se va adaptando y esto es como una carrera de relevos. Haces tu sprint, pero también cedes el testigo a otro que tiene que seguir corriendo. Y eso no significa que tú no lo hayas hecho bien, significa que tú vas a seguir corriendo después en otra carrera. Creo que siempre que se producen estos cambios se genera un impulso con personas que llegan al gobierno y otras que cambian de ubicación. Yo estoy seguro de que vamos a seguir trabajando en la línea que comentaba, en un gobierno para todos, en un gobierno que hoy da estabilidad política a los andaluces. Ahora nos miran desde fuera con la envidia de tener esa estabilidad. Andalucía hoy avanza y lo hace a un ritmo importante y eso se ve en muchas cuestiones, como la reciente subida del sueldo a los profesores y a los maestros, estamos hablando de 94 millones de euros. Y todo eso con problemas que no eludimos y que comentamos, por ejemplo en los centros de salud en verano. Pero también los profesionales sanitarios están mejor pagados que antes y estamos intentando dar el mejor servicio a los ciudadanos, con todas las dificultades que se tienen.

-Ya que habla de sanidad, ¿entiende las críticas de la ciudadanía que, por ejemplo, no encuentra cita con su médico de cabecera?

-Por supuesto que entiendo las críticas. Y ahí lo que nos gustaría es tener muchos más fondos para poder invertirlos en sanidad. Desde que está Juanma Moreno al frente del Gobierno de Andalucía hemos subido en más de 4.000 millones de euros en lo que se invierte en sanidad. Me gustaría también que el Gobierno de España no nos negase los 1.500 que con la financiación nos niega. Con lo que está ocurriendo en Cataluña se está rompiendo el principio de solidaridad que rige nuestra nación. Lo que se vaya para allí nos lo quitarán al resto de autonomías, como es el caso de Andalucía, y vamos a levantar la voz. Y sí, la crítica es justa. Nosotros lo que queremos hacer siempre es poner la transparencia encima de la mesa, contar las cosas como son. En meses como los que estamos, donde hay vacaciones, siempre hay tensiones del sistema y lo que estamos intentando es solucionarlas. Estoy seguro de que la nueva consejera, que además viene de la Atención Primaria, conoce muy bien la situación e intentará ponerle solución.

-Entrando en materia de proyectos que la Junta tiene activos en Córdoba, uno de los más importantes es la conexión definitiva de La Colada, un contrato que se alarga. ¿Hay fecha para la adjudicación definitiva?

-Se debería haber adjudicado ya, lo que pasa es que ha habido unas bajas temerarias que hay que analizar y que justificar. Ante un contrato tan importante tenemos que ser muy escrupulosos para que nada retrase luego la adjudicación. La Junta está cumpliendo con sus compromisos, aunque esto se podría haber solucionado antes si la infraestructura se hubiese ejecutado en su momento, cuando estaba proyectada. Esa infraestructura la paraliza el PSOE en un momento dado. Nosotros la rescatamos y la vamos a hacer con todas las garantías con las que se está haciendo de depuración de agua en toda la provincia, especialmente en la zona norte. Hemos contribuido con la Diputación para esas obras, para la potabilizadora de Sierra Boyera. Lo que no vamos a hacer es pedir que devuelvan el dinero, como ahora parece que el Gobierno de España está pidiéndole a la Diputación.

"Nosotros lo que queremos hacer siempre es poner la transparencia encima de la mesa, contar las cosas como son"

-Otras dos infraestructuras importantes y esperadas son la ronda Norte y la variante Oeste.

-La variante Oeste es una infraestructura importantísima para todas las oportunidades logísticas de Córdoba. No sé cuántas cartas se enviaron al Gobierno de España. Hemos ido con la mejor voluntad de sentarnos, de dialogar, de sacar los proyectos adelante y con lealtad institucional, que espero que dé sus frutos también, pero aquí el mayor porcentaje lo tiene el Gobierno de España. Nosotros no hemos dejado de poner partida en los presupuestos siempre para este proyecto. Y sobre la ronda Norte, va a salir a licitación por 34 millones y medio de euros y espero que se cumplan los plazos de licitación para que pronto podamos ver las máquinas y que el proyecto sea realidad. Creo que los ciudadanos están un poco hartos de esos proyectos que se eternizan en la maqueta y en el plano y que muchas veces se sacan cuando vienen las elecciones y luego se vuelven a guardar.

-Hablaba de la variante Oeste y su importancia para la logística, en los últimos años hemos visto un cambio de paradigma en la ciudad en torno a esa logística, principalmente por el proyecto de la Base, no sé si cree que Córdoba está cambiando su modelo productivo.

-Creo que Córdoba, por fin, se ha puesto a tomar decisiones. Hasta ahora lo que ha parecido es que se quedaba siempre en el análisis, hacíamos el DAFO. En definitiva, Córdoba adolecía de quedarse siempre en la fase de análisis. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, tuvo la ambición de traer ese gran proyecto que es la Base Logística para Córdoba y lo hemos conseguido, y hemos empezado a superar esa sensación de trenes perdidos. Además, el trabajo de Rafael Merino al frente de la Agencia de Puertos nos ha permitido que en el Parque de El Higuerón la primera fase esté totalmente comercializada, la segunda esté comercializándose y estamos ya trabajando con la tercera para la urbanización. Es decir, sobre lo que se había analizado desde hace mucho tiempo se están tomando decisiones y, al final, se convierten en realidades y oportunidades históricas que van a darle la vuelta a nuestra ciudad con oportunidades muy buenas.

El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina. / MANUEL MURILLO

-Hay otros tantos proyectos que la Junta tiene en marcha en Córdoba, como las consultas externas del Materno-Infantil, un proyecto que viene de largo.

-Tenemos un buen grado de ejecución que supera ya el 20%. Esta semana acaba de finalizar la conexión entre la calle San Alberto Magno y la calle Cubierta, la de acceso a consultas externas. Se está trabajando en los viales que conectan las dos rotondas y en la nueva plaza central de acceso. Las actuaciones están relacionadas con el movimiento de tierras, la cimentación, el saneamiento… Todo busca mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

-¿Y el edificio administrativo de los antiguos juzgados cómo va?

-Vamos a tener un edificio magnífico para atender a los ciudadanos de toda la provincia, al lado de otro edificio donde están la mayoría de las delegaciones, lo que supone que allí se va a concentrar gran parte de los servicios de la Junta. Vamos a ordenar el resto de edificios que tiene la Junta en Córdoba para optimizar, para quitar alquileres que no tenían sentido y para evitar las situaciones más incómodas y las delegaciones dispersas. Lo que se busca es que todo el beneficio redunde en el ciudadano que va a acceder a la Junta. El edificio está prácticamente terminado.

-En materia de cultura, uno de los grandes espacios que gestiona la Junta en Córdoba es Medina Azahara, ¿veremos el Salón Rico abierto a las visitas de forma permanente?

-De momento lo hemos estado abriendo para grupos pequeños y lo hemos hecho de una forma original, para que los visitantes vean cómo se trabaja allí y esos inmensos puzles de piezas que hay, que vean el trabajo tan arduo que significa dar con la pieza, ponerla en su sitio y volver a reconstruir toda esa maravilla que era Medina Azahara. Se está trabajando y se seguirá trabajando en el Salón Rico. Ahora el trabajo está centrado en la fachada del edificio. El objetivo es que algún día, por supuesto, esté abierto al público. Además, al haber estado cerrado tanto tiempo, supone que tenga ese punto de curiosidad y de misterio para nuestros visitantes.

Adolfo Molina. / MANUEL MURILLO

-Hace poco se aprobó el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía donde parece que se recoge algo de rehabilitación, una materia en la que los expertos inciden para una ciudad donde su parque de edificios residenciales es bastante antiguo.

-En ese sentido, la Junta está haciendo un gran trabajo. Por ejemplo, en el Parque Figueroa va a haber una inversión muy importante en materia de sostenibilidad para que esos edificios sean energéticamente más eficientes y que eso redunde en la calidad de vida de los vecinos, que van a ver cómo disminuye su factura de la luz o de la calefacción. Y en eso se están empleando muchos fondos. En el Figueroa estamos hablando de 12 millones de euros. La futura Ley de Vivienda de Andalucía todavía está por desarrollar y ahora vamos a tener dos meses de exposición pública para que todo el mundo pueda ver el anteproyecto y pueda aportar mejoras. Esa ley viene a responder a un problema que vemos todos los días, el de acceso a la vivienda de los ciudadanos, en concreto de muchos jóvenes. Y hemos visto cómo la Ley de Vivienda del Estado, en funcionamiento desde hace un año, ni ha bajado los precios ni ha conseguido una seguridad jurídica, que es lo que quiere el que tiene una vivienda y puede ponerla en alquiler. Lo que pretende la ley andaluza es responder a esa ley nacional construyendo viviendas usando suelos dotacionales que no se están empleando ahora. Hemos dibujado un plan de choque que pretende hacer 20.000 viviendas en un corto espacio de tiempo, lo que tiene que redundar en una bajada de precios. Esa ley viene a crear riqueza y empleo.

-También se han aprobado varios decretos de simplificación administrativa que benefician a varios sectores de la sociedad, ¿se están viendo los resultados?

-Esa simplificación administrativa trae consigo seguridad jurídica y estabilidad institucional, lo que unido a la bajada de impuestos supone que Andalucía esté siendo una comunidad que ya compite con otras comunidades para que sea atractivo invertir aquí. Ahora mismo nos miran desde fuera y ven que en Andalucía se puede vivir bien, se puede trabajar muy bien y se pueden tener proyectos de vida o empresariales. Esa es la clave de la vía andaluza que dice Juanma Moreno.

Suscríbete para seguir leyendo