Los tenderos de la plaza de la Mosca, entre la ilusión y el escepticismo

La mayoría de los tenderos del mercado del Marrubial, conocido como plaza de la Mosca, ya habían leído este viernes la noticia. De nuevo, el Ayuntamiento de Córdoba tiene un proyecto sobre la mesa para trasladar las instalaciones municipales de estos comercios al antiguo cuartel de Lepanto. Pero lo mismo que han leído ahora la noticia, también lo hicieron cuando era alcalde José Antonio Nieto, allá por 2015, y les prometió algo parecido, o cuando lo hizo Isabel Ambrosio, también como regidora, a finales de 2016.

«Bueno, hasta que no lo vea no me lo creo», comentaba el comerciante que regenta la carnicería Rafalín en la plaza de abastos. Mientras se afanaba en dejar todo preparado para los clientes (era a primera hora de la mañana), este comerciante no mostraba mucha esperanza en una mudanza pronta.

Y es que cuando se han recibido tantas promesas que nunca se materializan, parece que uno está curado de espanto. Rafa y Lourdes, que tienen una pescadería en la plaza, así lo señalaban, riéndose incluso si se les preguntaba por el futuro del mercado. Y es que en la Mosca sobrevuela, ante todo, el escepticismo, aunque también hay espacio para la esperanza.

Eva María Gómez, que tiene una frutería, quiere que así sea, que el mercado tenga unas mejores instalaciones (superar las actuales no es difícil), aunque ella, como reconoce, no vaya a verlo porque se jubila de aquí a muy poco. «Pero bueno, a ver si es verdad y cumple», señalaba. A ver si es verdad.

Fermín, otro de los pescaderos fijos en la plaza considera que la noticia no es mala, pero también cree que es eso, una mera noticia. «Parece que esta vez sí, ¿no?», se preguntaba casi que a sí mismo Fermín, confiando en que de aquí a un plazo no muy largo el traslado sea una realidad.

Las necesidades

Y es que los comerciantes de la plaza de la Mosca, y también los usuarios, necesitan un cambio de aires. El mercado del Marrubial cumplió 60 años en 2023 y el paso del tiempo, pese a las inversiones que se han hecho (escasas), se deja ver por todos lados. Una de las más evidentes es la mala climatización, con un calor asfixiante incluso a primera hora de la mañana porque las máquinas de aire acondicionado no son precisamente modernas. Los suelos son otra tarea pendiente, pues no se entiende que sean tan resbaladizos en un espacio como un mercado municipal.

Para saber si finalmente se materializa el traslado habrá que esperar. De momento, el Ayuntamiento trabaja para hacer un parking en superficie en el espacio del antiguo cuartel que ya se usa como aparcamiento y que gestiona el centro comercial abierto de la Viñuela. Como con la reforma del Marrubial se pierden muchas plazas, la Delegación de Movilidad trabaja para multiplicar los espacios. Y es en ese proyecto de parking en altura donde se ha planteado hacer el mercado.

En concreto, y según ha podido saber este periódico, se quiere reservar la planta baja del futuro parking para la plaza de la Mosca, que está justo al lado, y ya la primera y la segunda planta serían para los coches (sin descartarse hacer otra más subterránea).

El pasado

Ese escepticismo que predomina entre los comerciantes tiene sentido si se recuerda que en 2015 siendo alcalde José Antonio Nieto se presentó un proyecto que iba a costar seis millones y que buscaba trasladar la plaza a la farmacia militar. Luego vino la promesa de Ambrosio, bastante similar, aunque prometía construir dos edificios y conectar Sagunto con la avenida de Rabanales.

