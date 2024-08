«Tardé 4 años en recuperar mi casa habitada por okupas»

Cuatro años tardó Adrián Vázquez en recuperar su vivienda habitada por okupas. «Es un negocio», apunta indignado este cordobés que ha sido víctima de un fenómeno que va más allá del problema de falta de vivienda para los necesitados y del que muchos buscan sacar rédito.

Adrián y su mujer son de Córdoba y hace unos años decidieron invertir en una segunda vivienda en Fuengirola para alquilar en invierno en alquiler de larga estancia y los meses de verano en modalidad vacacional, dejando unos días libres para él y su familia. Una de sus inquilinas fue una mujer sueca que tenía un contrato hasta el mes de junio. Llegado este mes, la mujer dejó de pagar y comunicó al propietario que «tenía una situación diferente». Tras hablarlo Adrián con su abogada, ésta le dijo que al tener un contrato de alquiler no podrían desalojarla momentáneamente y fue entonces cuando empezó un proceso judicial «infernal».

Cuando, transcurrido un tiempo, procedieron a desalojar a la extranjera se toparon con que «se había ido y su pareja vendió las llaves de mi piso a otra familia de okupas para que entraran a vivir», relata Vázquez. Al parecer, esta es una modalidad bastante común en el entramado y uno de los eslabones del negocio (personas que se dedican a vender las llaves de viviendas a okupas). Este proceso de venta de llaves se repitió varias veces. Como explica Adrián, un desahucio debe hacerse con nombre y apellidos y, como cada vez que la autoridad judicial llegaba había personas distintas, no podían desalojarlas.

Los propietarios intentaron entonces mediar con los okupas a través de una empresa de desocupación exprés, un modelo cada vez más común en estos casos. La empresa, «muy responsable», según el propietario del apartamento, desistió la petición por «ética», ya que en ese momento en la familia que ocupaba el inmueble había menores. Muchas de estas empresas (otro eslabón más de la cadena de negocio) llegan a un acuerdo económico con okupas que, según Adrián, se dedican a esto. El proceso es comprar llaves, ocupar, recibir dinero por desocupar y ocupar otro inmueble diferente. Una vez detrás de otra.

"Estaba desesperado"

«Yo ya estaba desesperado», dice. Fue en ese momento cuando a través de su abogada decidieron mediar y llegar a un acuerdo económico para que desalojaran el piso. Sólo este último paso le costó unos 4.000 euros a Adrián y su familia. Tardaron unas semanas en conseguirlo. Fue en abril de este año, casi cuatro años después de la última vez que recibió la última renta por su casa. Cuatro años pagando una hipoteca y todos los gastos que le ha provocado el proceso. «El banco no perdona», recuerda.

Ahora, la ha recuperado, pero «vivo con miedo». No se atreve a alquilarla en modalidad estable y, por ahora, la alquila solo en modalidad vacacional. A ello hay que sumar las consecuencias psicológicas porque «te dicen que estás echando a una familia con niños a la calle», pero su familia vive con un sueldo y alquilar era un ingresos más para ellos. El miedo forma parte también del negocio. «El siguiente eslabón son las empresas de alarmas», dice el afectado.

Por no hablar de los destrozos con los que se encontró al entrar al piso. «Había cucarachas, chinches, muebles rotos... La persona que hacía las salidas no quiso ni entrar», señala.

La abogada que siguió el caso de Adrián fue Lourdes Capdevila, experta en derecho inmobiliario. La letrada recomienda a todos sus clientes asesorarse jurídicamente antes de iniciar cualquier proceso y, en la medida de lo posible, no pagar «porque sino lo que se hace es fomentar» esta práctica. Lo primero que aconsejan es llegar a un acuerdo extrajudicial con el okupa porque «con la negociación es como se entiende la gente». Además, desde su experiencia, señala que los okupas «no tienen miedo de que les demandes».

Desalojo exprés

Las empresas de desalojo con las que ha hablado este periódico, como Desokupaexpress, que opera a nivel nacional, también en Córdoba, han percibido un aumento del 85% en la demanda de estos servicios desde antes de la pandemia. En lo que va de año, esta firma ha conseguido desalojar unas 60 viviendas en Córdoba. Actualmente está trabajando en tres casos en la capital cordobesa. A estas cifras hay que sumar los 90 casos con los que se ha topado Desocupa24horas, otra de los múltiples negocios que llevan a cabo este tipo de procesos, 15 de ellos el mes pasado.

La mayoría de los expedientes que tramitan las empresas son por casos de inquilinos morosos u ocupación ilegal, según señalan. Según detalla Francisco Fernández, gerente Desocupa24horas, en el primero de los casos tardan unos cuarenta días en desocupar la casa y en el segundo, unos 15 días de media. Fernández asegura que los servicios suelen ser efectivos porque utilizan técnicas de «desgaste» con visitas diarias a las viviendas hasta que se marchan tras llegar a un acuerdo. Desokupaexpress explica que Andalucía es la parte del país donde más casos atienden, aunque Córdoba no es de las provincias más afectadas. Éstas son Málaga, Sevilla y Cádiz.

Lourdes Capdevila apunta que esos negocios aceptan casos muy concretos que saben que pueden solventar. Capdevila añade que «casi siempre hay dinero de por medio» y, en algunos casos, «llevan a cabo prácticas que rozan la ilegalidad» (no todas). Muchas de ellas cuentan con gabinete jurídico, según la letrada, aunque no todas. Otra práctica que llevan a cabo, según las experiencias que ella ha tenido, es el contratar a un vigilante y cambiar la cerradura cuando no hay ocupantes en la vivienda. Este método, según precisa, está amparado por la ley de seguridad privada y la ciudadana.

