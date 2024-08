CTA denuncia el cierre de los cementerios de Córdoba por las tardes en agosto

El sindicato CTA ha denunciado que Cecosam ha decidido cerrar los cementerios en el mes de agosto por la tarde, algo que, ha recordado, "ya intentaron hacer durante el pasado mandato".

CTA ha denunciado el cierre por las tardes de los comentarios porque supone "una disminución de la calidad y la cantidad de los servicios públicos que el Ayuntamiento de Córdoba presta directamente o través de sus empresas,".

El sindicato ha indicado que "es normal que el ciudadano de Córdoba quiera ser bien atendido y no que tenga que desplazarse a la otra punta de ciudad porque no hay oficina en el cementerio de la Salud, o que no tenga sitio donde dejar el coche un sábado en el cementerio de San Rafael, o que desista de ir al tanatorio municipal para acompañar a familiares o amigos porque la vuelta puede ser una odisea por llevar dos años la carretera cortada".

El sindicato asegura que "el PP está dejando caer la empresa y los cementerios" y ha calificado como "intolerable e inadmisible" esta medida, por lo que piden la dimisión del gerente, Antonio Álvarez, así como la de su presidente, Daniel García Ibarrola.