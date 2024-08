El calor aumenta las consultas en atención primaria de personas con patologías

Las olas de calor aumentan las demandas de atención primaria en aquellas personas que sufren patologías previas. Es el principal punto en el que concuerdan especialistas del Hospital Reina Sofía, Quirónsalud y Cruz Roja Córdoba, consultados por este periódico. Pese a que los episodios de calor extremo no están siendo tan acusados ni prolongados como el pasado año, coinciden en advertir de los riesgos que suponen las altas temperaturas para este tipo de personas, así como para trabajadores, mayores y bebés.

«Por el momento, no tenemos un excesivo número de casos en urgencias ni de ingresos relacionados con el calor», apunta Cristina Hidalgo, especialista de Medicina Interna del Hospital Cruz Roja de Córdoba. Rafael Calvo, de Urgencias del Reina Sofía, concuerda en este aspecto y afirma que «nos movemos en los mismos niveles de asistencia que el resto del año, entre 450 y 600 diarios». Por su parte, Francisco Sánchez, jefe de Urgencias de Quirónsalud en Córdoba sí observa un repunte en el número de ingresos aunque «aún es leve», incide.

Los tres expertos alertan del riesgo que suponen las descompensaciones, es decir, trastornos causados por el aumento de la temperatura corporal tras una exposición prolongada a las altas temperaturas y que el organismo no es capaz de regular. No obstante, Hidalgo matiza que «aunque no estamos en los niveles del año pasado», sí ha observado «un aumento de las consultas» relacionadas con este tipo de disfunción durante las olas de calor, especialmente en aquellas personas en edad más avanzada o con alguna patología previa. «Estas alteraciones se tratan en observación durante 24 horas y se dan las recomendaciones oportunas», explica Calvo. «Si la situación se prolonga ya sí es necesario un ingreso hospitalario», explica el especialista del Reina Sofía.

Una turista se protege del calor con un paraguas y un abanico en Córdoba. / EFE / Salas

«Las personas que sufren problemas respiratorios, diabetes o enfermedades psiquiátricas son más propensas a sufrir descompensaciones», explica Sánchez. También alerta de la aparición de otras dolencias en este época del año como la faringitis o la amigdalitis por «el aumento del consumo de bebidas frías y el uso del aire acondicionado», concluye.

También concuerdan en que los ingresos por golpes de calor se encuentran bajo mínimos o directamente «no tenemos constancia de ningún caso», aseveran desde el Hospital Reina Sofía.

Los ingresos por golpes de calor actualmente se encuentran bajo mínimos en Córdoba



Por otro lado, recuerdan que los bebés «son muy frágiles», no solo a los episodios de calor intenso, también a los cambios bruscos de temperatura. Cristina Hidalgo pone el acento en la dificultad para comunicarse que tienen y la imposibilidad de hidratarse por sí solos, lo que obliga a «hacerlo nosotros constantemente y estar muy pendientes de ellos». También recuerda el riesgo que supone para trabajadores que se someten a fuertes cambios de temperatura, «como camareros que salen a la terraza y entran al restaurante».

La hidratación es clave para evitar problemas relacionados con el calor. / Manu Mitru

Quirónsalud destaca la puesta en marcha de protocolos durante los meses de verano que recuerdan los riesgos de las altas temperaturas. Además, subraya que la población cada vez está más concienciada y sabe «mejor que nunca cómo actuar».

Suscríbete para seguir leyendo