La Universidad de Córdoba registra casi 3.500 matrículas de nuevo ingreso en el mes de julio

La Universidad de Córdoba (UCO) ha contabilizado 3.476 matrículas durante la fase ordinaria establecida en julio para la entrada de los estudiantes de nuevo ingreso. Estos no son datos definitivos pues, como recuerda el Vicerrectorado de Estudiantes, no ha acabado el periodo de admisión y aún quedan las resultas y la fase de adjudicación extraordinaria que continuará en el mes de septiembre.

Como el procedimiento aún está activo, aunque en el mes de agosto se quede en stand by, la UCO no ha querido determinar en qué carreras han quedado vacantes y en cuáles no. No obstante, de la comparación entre las plazas de nuevo ingreso ofertadas para el curso 2024-2025 y los datos de matriculación remitidos por la UCO, se deduce que de los 55 grados (incluidos los de los centros adscritos), 37 aún tienen plazas vacantes y 18 tienen sus plazas cubiertas, cuatro de ellos con overbooking (más matrículas que plazas ofertadas).

Como ya explicó la UCO a este medio, esta práctica es común en los centros universitarios y obedece a dos cuestiones: primero, que varios alumnos hayan obtenido la misma nota (se ven obligados a aceptarlos a todos. Y un segundo aspecto de carácter preventivo, por los vaivenes que se producen en el primer trimestre del curso en las carreras más solicitadas (muchos alumnos solicitan plaza en varias universidades).

Rectorado de la UCO. / Francisco González

Medicina, Enfermería y Fisioterapia, las más demandadas

En cuanto a solicitudes, hasta el 29 de julio, la UCO ha recibido un total de 41.210 demandas. Las carreras más solicitadas son Medicina que ya tiene 152 nuevas matriculas; Enfermería, que tiene 141 matriculados y Fisioterapia, con 44. Esta última, a pesar del gran número de solicitudes, aún no tiene llenas sus plazas. Además, algunos de los grados que ya tiene su plazas cubiertas y que cuentan con un elevado número de alumnos de nuevo ingreso son Administración y Dirección de Empresas (150), Derecho (191), Educación Infantil (196), Educación Primaria (207) o Ingeniería Informática (112).

El Vicerrectorado de Estudiantes asegura que, con estos datos, «no es posible hacer una comparación acertada» entre este año y el pasado el año pasado, «teniendo en cuenta que el calendario de matrícula de nuevo ingreso es muy diferente del calendario de años anteriores». Sin embargo, sí han percibido que «con los alumnos matriculados en la primera resulta de ambos años, estamos en la misma situación aproximadamente que el año 2023».

