"Es obvio que hay una crisis climática y estoy en Flora para ayudar a promover un cambio de mentalidad"

-Llega a Córdoba en un momento complicado por el calor para pensar en flores. ¿Había estado antes en la ciudad?

-Sí, vine en 2007 como turista. Recuerdo ese viaje como una aventura emocionante, tengo recuerdos maravillosos de Andalucía en general y de Córdoba en particular, de la Mezquita. Ha sido increíble que me hayan pedido que vuelva para realizar mi instalación justo aquí, en el Patio de los Naranjos. Tengo muy buenos amigos que han participado en Flora como Shane Connelly y Thierry Boutemy y me insistieron en vivir esta experiencia que para ellos fue extraordinaria. Me han animado a encontrar la manera, por muy complicado que fuera, de estar aquí. Me han dicho «no te lo puedes perder» y aquí estoy.

-Entonces, dijo que sí a Flora sin pensarlo demasiado.

-Digamos que decidí lo más rápidamente posible. Tengo un hijo y un trabajo complicado a caballo entre Nueva York y el resto del mundo y a veces, es difícil encajar los proyectos. Este festival es realmente emocionante porque es algo que no existe en ningún otro lugar, hay versiones comerciales, patrocinadas por alguna marca, pero eso se siente como un evento de promoción. Esto es distinto y creo que los artistas que han participado lo han sentido así, por eso lo hacen, porque aman las flores, todos las amamos.

-¿Cuándo supo que las flores eran lo suyo, que no quería trabajar en otra cosa?

-En 2009, fue cuando me di cuenta de que este era mi medio de expresión. Fue algo gradual, me fui preguntando si hacía esto por dinero o solo porque podía hacerlo, hasta que descubrí que esta danza con las flores, esta colaboración con un medio siempre cambiante, con un mundo tan infinito, era la cosa más excitante que podía ocurrirme.

-En Flora, trabajará en el exterior, llueva, haga calor o viento, y en un patio como este de grandes dimensiones. ¿Qué tiene pensado?

-Me han pedido que guarde el secreto y no es difícil porque aún no sé cómo será. Como florista y como artista, disfruto mucho de las instalaciones a gran escala. Para mí, cuanto más grande sea la instalación, mejor. Si podemos recolectar material suficiente y tenemos bastante tiempo y gente, intentaré hacer algo enorme, tan grande como me dejen (risas). Me encanta que me hayan asignado un espacio como este, tan imponente. En cuanto al tiempo, ese siempre es un gran desafío.

Emily Thompson. / A. J. GONZÁLEZ

-Coyote Flowers decía el otro día que el mayor problema de este tipo de instalación es encontrar el mecanismo para que las plantas se mantengan vivas el mayor tiempo posible. ¿Opina igual?

-Es una limitación, claramente, así que tendremos que diseñar la mejor estrategia para manejar este hándicap, contamos con gente que tiene mucha experiencia y habilidad porque a mí me encanta trabajar con plantas vivas. También me gusta mucho trabajar con plantas a muy gran escala como árboles y ramas, con materiales fuertes y duros. Pero también adoro usar flores más frágiles. Así que intentaremos encontrar la manera de incorporarlas aunque sea en pequeñas cantidades o en lugares estratégicos para que la gente pueda disfrutar de ellas.

-El presupuesto es limitado en el concurso.

-Sí, pero el presupuesto siempre es limitado, estamos acostumbrados a sacar el máximo con lo que tenemos.

-Tengo entendido que trabaja mucho con producto de Estados Unidos y con proveedores locales y que usa material agrícola diverso. -¿Utilizará también producto local en Flora?

-Sí, por supuesto. Es algo que siempre busco donde quiera que voy, es la primera cosa que pienso cuando llego a un sitio, qué es lo que puedo conseguir de los alrededores, cómo podemos recolectar material suficiente que encaje en lo que necesitamos. No tiene que ser algo concreto, eso es lo bueno, que nos adaptamos a lo que hay e investigamos lo que se puede incorporar teniendo en cuenta que la mayor parte de Andalucía no está enfocada en la cultura floral, es más agrícola, así que intentaremos conectar con gente del campo para utilizar materiales que ellos desechen en nuestra instalación. Vamos a intentar dar el máximo uso posible a lo que tengamos más cerca.

-Sus obras hablan de sostenibilidad y del cambio climático, ¿cree que el arte floral, que trabaja con la Naturaleza, tiene más fácil abordar estas cuestiones?

-Creo que es un problema muy difícil al que todos nos tenemos que enfrentar juntos y las flores parecen ser una cara muy visible del problema. Ya sea la cadena de suministro global, lo que sucede con ellas después de su uso o la forma en que se cultivan son cuestiones que tratamos de abordar en nuestro trabajo e intentamos encontrar formas con las que involucrar a la comunidad y al público. Uno de los primeros niveles de resistencia ante los problemas ambientales es el de compostar todos nuestros desechos, eso es lo primero, para que nada acabe en un vertedero. Intentamos encontrar proveedores que trabajen con materiales cultivados de manera responsable y ser cuidadosos a la hora de visibilizar, esas son buenas prácticas con las que podemos ayudar a mejorar el sistema, hay que intentar que se vea a las flores también como seres vivos.

-Usted viene de EEUU, donde hay diversas opiniones sobre el cambio climático. ¿Cuál es su mensaje?

-Es obvio que hay una crisis climática, que estamos destruyendo el planeta y estoy en Flora para ayudar a promover un cambio de mentalidad, para encontrar caminos que puedan comprometernos en su protección. Creo que la Naturaleza es el gran tesoro que nos sostiene, somos muy afortunados de vivir en este entorno. Mi gran amor es el medio ambiente y las flores, solo espero poder difundirlo e implicar a más gente.

-Flora es un festival de flores muy ligado al arte contemporáneo. ¿Trabaja usted normalmente sus obras desde esa perspectiva?

-Yo trabajo en el entorno comercial, salí del mundo del arte contemporáneo y ahora trabajo en una industria enfocada en clientes privados. Dicho esto, no hay duda de que lo que hacemos es arte, eso está claro. Sin embargo, me gusta definirme como florista porque en parte suena parecido a bosque (forest) y creo que hay algo hermoso en desarrollar una forma de arte que nació como algo muy humilde y doméstico, algo que no se respetaba mucho para mostrar a la gente que también puede ser algo agresivo, monstruoso, aterrador y extraño. Me interesa enseñar a la gente todas esas cualidades del mundo natural, ese es mucho más mi enfoque, independientemente de que eso se considere arte o no, para mí eso es lo de menos.

-¿Qué le parece el tema elegido este año, multiespecies?

-Creo que es una idea fantástica porque como seres humanos normalmente creemos que todo gira alrededor de nuestros caprichos cuando hay muchas fuerzas de la Naturaleza implicadas en todo lo que ocurre, me parece un reto muy emocionante mostrar ese otro lado.

-Creo que conoce bien otro de los participantes, This Humid House.

-Sí, ellos son de Singapur, pero estamos muy conectados tanto en el espíritu de nuestro trabajo como en estética y en el interés por buscar nuevos materiales allá donde trabajamos, queremos involucrar al mundo de las flores para encontrar un nuevo camino. Nos parece que la mayor parte de la floristería es terrible, una farsa de la naturaleza y estamos intentando encontrar una forma para exaltar la naturaleza con lo que hacemos.

-¿No hay espíritu competitivo entre los floristas?

-Hay un espíritu de cooperación, creo que los floristas nos queremos y entendemos ese sufrimiento común que experimentamos, es como que jugamos en el mismo equipo, nos reconocemos cuando nos miramos a los ojos porque hay una sensibilidad especial hacia el material que usamos y podemos ser amigos a través de las flores. No todos, obviamente, pero sí muchos de nosotros.

-¿Qué hará con el premio si gana?

-Ni idea, eso no me preocupa, lo que me preocupa es el proyecto, la instalación que queremos crear.

