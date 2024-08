Absueltos dos empresarios acusados de estafar en la exportación de frutas en Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la absolución de dos empresarios y de una empresa en Córdoba que fueron acusados de estafar a otra sociedad en la compraventa de fruta para su exportación a Alemania. En una sentencia difundida este jueves, considera que "la responsabilidad civil de la acusada por el incumplimiento de su obligación contractual para con la querellante, pagarle el precio convenido por la compra de la mercancía, es innegable, pero no basta para (...) considerar que cometió un delito de estafa".

En esta línea, la sala de lo civil y penal del TSJA ha confirmado la sentencia dictada en enero del año pasado por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba. Esta recoge como probado que los dos acusados eran socios de la empresa también imputada, que se dedicaba a la comercialización de fertilizantes y la intermediación de frutas.

En 2016 tuvo lugar una primera colaboración entre la sociedad que ha ejercido la acusación particular en este procedimiento y la empresa acusada, por la que la primera vendió peras a esta segunda "sin ningún tipo de problemas". En los meses posteriores, uno de los imputados continuó realizando pedidos que, a su vez, la empresa presuntamente perjudicada compraba a un proveedor en Alicante.

Impagos en Alemania

La acusada remitió la mercancía a Alemania, pero el cliente no le abonó el precio. El importe de esas últimas transacciones ascendió a 96.245 euros que la acusada no pudo pagar. La Audiencia apunta en su sentencia que "no consta que los acusados careciesen de un auténtico y legítimo propósito contractual", y absuelve a los dos encartados y a la sociedad del delito de estafa que se les imputaba.

Sin embargo, la empresa perjudicada recurrió el fallo, solicitando la anulación de la sentencia para que la Audiencia provincial dictase una nueva. Este recurso se fundamentó, principalmente, en el rechazo de una de las pruebas que propuso (los libros de contabilidad de la sociedad acusada) y en un supuesto error del tribunal en la valoración de la prueba, "que recaería en las manifestaciones exculpatorias de los dos acusados" y, en particular, de uno de ellos, "cuya irracionalidad denuncia", detalla el TSJA.

Una política empresarial "gravemente imprudente"

El alto tribunal andaluz apunta que "podemos hablar de una política empresarial desacertada, errónea o gravemente imprudente, pero no ajena a lo que en realidad se plantearon los acusados al acometer esta actividad como si fuera la de una intermediación a comisión en lugar de una compraventa mercantil (...) donde el beneficio de la compradora dependía de la reventa a terceros de la mercancía que, a su vez, compraba a su proveedora y el de esta, de la recepción del precio de la venta".

También recuerda, entre otras cuestiones, que el fallo absolutorio obedece a la aplicación del principio in dubio pro reo, "haciendo una interpretación del resultado de la prueba de cargo en el sentido más favorable a los acusados". Así, desestima el recurso de apelación de la acusación particular contra la sentencia de la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba y confirma su resolución.