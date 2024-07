"La siesta, a una hora y con una duración adecuada, puede ayudar a un mejor descanso nocturno"

-¿Qué funciones tienen lugar en el organismo cuando dormimos y por qué es tan importante tener un sueño de calidad?

-Dormir es fundamental porque es como nuestro “taller de reparación”. Por resumirlo, durante la noche, mientras dormimos, el cerebro limpia todas las sustancias tóxicas y hace que estemos “reparados” y listos para el día siguiente. Es una necesidad básica a la que, quizás no se le ha dado la importancia que merecía, ya que es fundamental para que durante el día estemos activos y desarrollar nuestra actividad. Por los estudios que tenemos hoy en día, el sueño No REM, tiene una función más relacionada con la recuperación de energía y la reparación de tejidos, mientras que el sueño REM está más enfocado a procesos de reparación cerebral como la consolidación de la memoria.

-¿Qué factores son clave para inducir el sueño en condiciones normales?

-Hay muchos factores, sin embargo, si tuviese que elegir uno, diría que lo más importante es la luz/oscuridad. Cuando cae la tarde y empieza a anochecer, se ponen en marcha los mecanismos de sueño que hacen que sea posible la liberación de melatonina y nos ayude a conciliar el sueño. Cuando es de día, o estamos expuestos a luz potente artificial, nuestro cerebro entiende que es de día y debemos estar activos, y bloquea los mecanismos de sueño. Se ha estudiado y comprobado también que es igual de importante la oscuridad para conciliar el sueño como exponernos a luz natural a ser posible en las primeras horas de la mañana. Otro aspecto fundamental es la temperatura. Para empezar a dormir, nuestro organismo necesita que su temperatura interna disminuya 1-1.5 grados. Si la temperatura ambiental es muy alta, dificulta que podamos conciliar el sueño y provoca mayores despertares por la noche. Por ello, en esta época del año, especialmente en ciudades como la nuestra, el sueño se ve tan afectado.

-¿Cuál es la temperatura ideal para dormir?

-Según la Sleep Foundation, la temperatura ideal está en torno a 18 grados, sin embargo, esto puede ser variable entre distintas personas, y el consejo más extendido es una temperatura de entre 18-22 grados.

-¿A qué temperatura nocturna empieza a ser difícil conciliar el sueño y por qué?

-Se considera que por encima de 32 grados, el sueño se ve alterado, no solo por la dificultad para conciliarlo al inicio de la noche sino porque hace que el sueño sea más superficial, menos profundo y con mayor fragmentación.

No es perjudicial poner el aire acondicionado si mantiene una temperatura estable, adecuada y constante"

-Si hace mucho calor, ¿es recomendable poner el aire acondicionado? ¿El ventilador es una buena opción, por qué? No es perjudicial poner el -aire acondicionado si mantiene una temperatura estable, adecuada y constante. Si decidimos utilizarlo durante la noche, debemos tener cuidado con que la temperatura no sea muy baja y que eso haga que tengamos despertares por frío. Sí es recomendable, pero al igual que si estamos en una cafetería, que no nos dé de forma directa, pero sin duda, si nos podemos permitir usarlo durante la noche a una buena temperatura, sería aconsejable para evitar despertares y facilitar un mayor descanso. En caso de no poder usarlo, se recomienda “enfriar” la habitación antes de acostarnos y usar un ventilador que facilite, al menos, el flujo de aire.

-¿Las personas del sur, que están más acostumbradas al calor, tienen más fácil dormir en estas condiciones?

-Podemos estar más acostumbrados y que nuestra tolerancia a altas temperaturas sea mayor, aunque quizás dependa más de cada persona. En cualquier caso, en días como los que estamos pasando con temperaturas tan altas de día y de noche, es difícil para todos conciliar y mantener un sueño de calidad durante la noche.

-¿Hay alguna diferencia por razón de edad o sexo?

-Hay mucha diferencia. Sobre todo, en los distintos grupos de edad. Al final, los ancianos son más vulnerables a grandes cambios y, por tanto,o, son población de riesgo en esta época del año.

Los adolescentes, de manera fisiológica, por su reloj circadiano, tienden a acostarse más tarde y levantarse más tarde"

-¿Los niños y adolescentes se ven afectados de forma similar por el calor a la hora de dormir?

-Los adolescentes, de manera fisiológica, por su reloj circadiano, tienden a acostarse más tarde y levantarse más tarde. En verano, este calor favorece ese retraso que ya de base tienen. Por ello, en muchos casos, casi sin darse cuenta, se van acostando de manera diaria a las 2-3 de la mañana y casi se levantan para comer. Esto, si se perpetúa en verano, cuando queremos revertirlo en septiembre puede suponer un problema.

-Si no dormimos bien por la noche, ¿es conveniente dormir una siesta para recuperar el descanso?

-La siesta está muy “demonizada”, sin embargo, a una hora y con una duración adecuada, puede ser beneficiosa para un mejor descanso nocturno. Es importante que no sea excesivamente larga ni más allá de las 17 horas. En ningún caso, debemos utilizarla para “compensar” una noche tras otra privados de sueño nocturno. Al despertar, nos sentimos más cansados de lo normal.

-¿Es bueno recurrir a la cafeína para mejorar esa sensación?

-Está claro que la cafeína es un estimulante, y por tanto, ayuda a paliar ese cansancio o somnolencia al despertarnos. Pero en ningún caso se debe abusar del café o el té, por la sustancia en sí y porque podemos estar camuflando algún problema de sueño que con su estudio y tratamiento tendría solución sin acudir a la cafeína. De manera puntual, nos puede ayudar, pero si lo tomamos de forma continua, nuestro cuerpo necesitará más dosis para obtener el mismo efecto.

-¿En qué medida dormir mal puede afectar al rendimiento laboral o académico?

-Casi todos hemos sufrido alguna vez los efectos de haber pasado una “mala noche”. Cuando dormimos mal o poco, al día siguiente estamos más cansados, puede verse afectado también nuestro estado de ánimo, estamos más irritables, más apáticos, más susceptibles, menos tolerancia a los cambios, nos cuesta más tomar decisiones… Puede afectar significativamente a nuestro rendimiento, ya que la primera manifestación que podemos notar al dormir mal o menos tiempo del que necesitamos es una alteración de nuestra concentración. Esto hace que podamos cometer errores en el trabajo o en tareas cotidianas. Podemos incluso llegar a notar o manifestar somnolencia, con todos los riesgos que ello conlleva, especialmente si nuestro trabajo está relacionado con maquinaria, medios de transporte o sustancias peligrosas, que puedan ocasionar graves consecuencias en caso de quedarnos dormidos.

Dormir mal puede predisponer a desarrollar enfermedades cardiovasculares por el aumento de la tensión arterial o la obesidad y hay mayor riesgo de diabetes"

-¿Dormir mal puede agravar alguna patología?

-Por supuesto. Dormir mal o insuficiente no solo puede agravar patologías previas sino predisponer a desarrollar enfermedades cardiovasculares por el aumento de la tensión arterial o la obesidad y hay mayor riesgo de diabetes, ya que también altera el sistema metabólico. Se debilita nuestro sistema inmune, existe más riesgo de alterar nuestra salud mental apareciendo o empeorando síntomas de ansiedad o depresión y puede facilitar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por todo ello, es importante cuidar nuestro sueño y no normalizar los trastornos de sueño ni la privación crónica del mismo.

-Por último, ¿qué recomienda para paliar los efectos del calor y dormir mejor en Córdoba estos días?

-Son muchos los consejos que podemos adoptar para intentar paliar el efecto del calor respecto al sueño. Debemos cuidar aspectos de la habitación, el ambiente en el que vayamos a dormir, la ropa de cama, el ejercicio, la alimentación. Para empezar, debemos mantener “fresca” la habitación durante el día. Es importante evitar que dé el sol durante el día donde vamos a dormir. Podemos echar las persianas o usar cortinas tupidas/opacas durante el día y antes de dormir ventilar la habitación y renovar el aire. Debemos establecer un ambiente de sueño adecuado, un ambiente tranquilo, que invite a relajarnos y, sobre todo, oscuro o con luz cálida, evitando exposición a dispositivos electrónicos, para activar los mecanismos del sueño. Se recomienda que tanto la ropa de cama como el pijama/camisón sean de materiales naturales, de algodón y lino transpirables, que facilitan una adecuada temperatura.

El ejercicio físico ayuda a mejorar el sueño siempre y cuando se realice en por la mañana, sobretodo, aprovechando los primeros rayos de luz"

El ejercicio físico ayuda a mejorar el sueño siempre y cuando se realice en por la mañana, sobre todo aprovechando los primeros rayos de luz. Debemos evitar realizarlo en las últimas horas del día, ya que además de que nos activa, sube nuestra temperatura interna y dificulta la conciliación y el mantenimiento del sueño durante la noche. Es importante evitar cenas copiosas dos horas antes de acostarnos, especialmente en esta época del año. Tener sensación de pesadez aumenta nuestra temperatura interna empeorando nuestra calidad de sueño. Nos puede ayudar tener un vaso de agua fría en la mesilla, ya que nos puede aliviar si hay un calor excesivo en la habitación. Aunque parezca contradictorio, una ducha de agua tibia ayuda a bajar la temperatura interna y hace que nos resulte más fácil conciliar el sueño. Son especialmente útiles los consejos en relación a bajar nuestra temperatura interna antes de dormir, ya que es lo que ayuda a conciliar antes el sueño y a mantenerlo e incluso volver a conciliarlo en caso de despertarnos.

Es indispensable disminuir la luz las últimas horas del día, dormir en un ambiente oscuro y exponernos a la luz en las primeras horas del día"

Para ello, debemos evitar las conductas que hacen que aumente nuestra temperatura interna al final del día y favorecer las que bajan la temperatura interna como tomar una ducha de agua tibia. En la medida de lo posible, es importante mantener una temperatura adecuada en la habitación donde vayamos a dormir. Por supuesto, siempre es fundamental mantener el contraste luz/oscuridad durante el día y la noche, es decir, es indispensable disminuir la luz las últimas horas del día, dormir en un ambiente oscuro y exponernos a la luz en las primeras horas del día. Esto va a hacer que nuestro reloj interno se sincronice y favorezca el sueño por la noche y estar activos durante el día.

-Las personas que son insomnes en condiciones normales, ¿se ven más afectadas a la hora de conciliar el sueño en una ola de calor?

-Sí pueden verse más afectadas que el resto. La mayoría de los pacientes insomnes, continuamente se preguntan por qué ellos no duermen y hay gente que duerme bien. Si a esta preocupación/obsesión por querer dormir, le añades algún factor que lo impida, esa preocupación se hace más grande y favorece la cronificación del problema. Pueden verse más afectados, al igual que los grupos más vulnerables como los ancianos. Los consejos serían similares a los de la población general.

Suscríbete para seguir leyendo