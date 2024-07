El Grupo Social ONCE alcanzó máximos históricos en empleo, inversión y premios durante el 2023 en Córdoba

El Grupo Social ONCE ha desglosado los números de su balance anual, correspondiente al último curso finalizado, es decir, el 2023. En total, a lo largo del pasado año se crearon un total de 61 empleos en Córdoba, hasta elevar la cifra a los 929 trabajadores y trabajadoras. Supuso un crecimiento del 7% respecto a la tasa laboral de la empresa a nivel local, además de una campaña récord en todos los aspectos, con máximos históricos -ya se alcanzaron en 2022- de nuevo situados en el escenario profesional, en inversión social, en ventas de lotería y en pago de premios en la provincia, en la que se realizó una inversión de 6,35 millones de euros, con hasta 31,02 millones repartidos.

“Es un estímulo para que sigamos reinvirtiendo en acción social, en inclusión, para hacer que Córdoba sea un estandarte de la igualdad de condiciones, de oportunidades para todas las personas sin ningún tipo de distinción, es el compromiso que tenemos”, ha afirmado el director de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas. “Hemos demostrado que nuestro modelo asegura el equilibrio de los valores económicos y sociales. Nuestra labor es atender a las personas más vulnerables de la sociedad. Hoy el grupo social ONCE es más fuerte en Córdoba y Andalucía, somos el motor y corazón de la ONCE en España”, ha asegurado más tarde Cristóbal Martínez, delegado de la ONCE en la comunidad, Ceuta y Melilla.

Como añadido, el Grupo Social elevó un 7,89% sus ventas de productos de lotería durante el ejercicio, hasta alcanzar los 55,15 millones en Córdoba. El cupón más popular continuó siendo el diario, coincidiendo con su 85 aniversario. En materia de ayuda, hasta 71 de las 3.377 personas que perdieron la vista en 2023 en España fueron atendidas a nivel cordobés. También se respaldó a 45 usuarios con sordoceguera, que recibieron servicios especiales y más de 1.768 horas de mediación comunicativa con profesionales del ámbito.

De izquierda a derecha: Francisco Valderas, Cristóbal Martínez y Rocío Gutiérrez. / A.J. GONZÁLEZ

Igualmente se colaboró en formación y educación, con asistencia a 131 alumnos y alumnas ciegos o con discapacidad visual grave en edad estudiantil -de cualquiera de las múltiples etapas- en Córdoba. Entre otros beneficiarios, además, el colectivo ofreció 606 servicios personalizados a personas afiliadas, con 65 prestaciones económicas facilitadas con el objetivo de potenciar su inclusión integral. 116 equipos tiflotécnicos fueron a su vez dispuestos, con el fin de adaptar puestos de trabajo o estudio a necesidades especiales, junto a otros muchos proyectos de ayuda, animación y voluntariado.

Balance nacional y autonómico

En términos generales, el 2023 ha quedado catalogado como un “éxito” por parte de la ONCE, que elevó su techo histórico en España tras también dejar números de récord en la temporada previa. Todo ello ha colaborado a la hora de consolidar a la marca como el cuarto máximo empleador no público a nivel nacional, así como el primero del mundo en lo relativo a personas con discapacidad, con un total de 71.892 trabajadores y trabajadoras inscritos. De ellos, el 62% padecen algún tipo de discapacidad y más del 44% son mujeres.

Las ventas también se incrementaron en un 8,14%, algo por encima de los guarismos en Córdoba. Del mismo modo creció el empleo en la esfera estrictamente andaluza, en la que, según la organización, se apoyó económicamente a 145 instituciones sociales asociadas a la discapacidad en la comunidad autónoma. En los mismos márgenes se becó a 457 estudiantes del sector, principalmente universitarios.

Como resultado, De cada 100 euros ingresados a lo largo de 2023 por la comercialización de boletos, 56,2 regresaron a la ciudadanía en forma de premios, 32,2 fueron dirigidos a costear los salarios de los vendedores y vendedoras, así como gastos de gestión, mientras que los 11,6 euros restantes acabaron destinados a inversión social.

Fernando Valderas y Cristóbal Martínez, a la izquierda de la imagen, conversando. / A.J. GONZÁLEZ

Respecto a la firma Ilunion, la marca que unifica todas las empresas del conglomerado ONCE y su Fundación, la estadística también acabó siendo significativa: se obtuvo un récord de ventas por valor de 1.142,8 millones de euros, equivalente a un 14,3% más que en 2022, y 2.214 nuevos puestos de trabajo, con el 41,7% de su plantilla integrada por profesionales discapacitados. Su actividad tuvo continuidad a lo largo de los 485 centros existentes en España, con nueve de ellos presentes en la provincia de Córdoba. A nivel global, invirtió 104,5 millones de euros, de ellos 17,77 millones en Andalucía.

“Me cambió la vida”

“Después de tantos años de operaciones, estaba en un bucle del que pensaba que no iba a salir. Me cambió la vida en todos los sentidos”, ha comentado Rocío Gutiérrez, trabajadora de la ONCE desde septiembre del pasado año. “Llegué a través de un compañero. Llevaba 10 años trabajando en una gasolinera, tuve un accidente deportivo, después de varias operaciones me dieron una discapacidad. Un amigo me lo comentó, si me animaba a acercarme, que me podían dar una oportunidad. Me dieron ciertos papeles y a raíz de ahí empecé a trabajar. Estoy muy contenta”, ha afirmado.

“Animo a que mujeres con cualquier tipo de discapacidad se acerquen y se enteren, es un trabajo muy digno y gratificante”, apuntó más tarde, como cierre de un acto en el que también estuvo presente la consejera territorial de la institución, Irene Jiménez, junto al resto de representantes del grupo en la provincia.