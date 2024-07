Bellido justifica la subida de la tasa de basura de Sadeco con la aplicación de la ley estatal

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha vuelto a justificar la segunda subida en la tasa de recogida de Sadeco con la ley estatal aprobada por el Gobierno. Tras el anuncio de la empresa de saneamientos de la subida en la tasa en un 10% para 2025 por la obligación de instalar el quinto contenedor, después del incremento del 35% aprobado para este 2024, Bellido ha dicho la norma estatal "obliga a repercutir el coste del servicio al usuario".

El sentido de esa ley, ha recordado el alcalde, es obligar a los ayuntamientos a reciclar y a que los residuos no vayan a los vertederos. Además, implica un cambio en el sistema de recogida que el Ayuntamiento pretendía no aplicar justificando que el modelo que se usaba en la ciudad ya era bastante avanzado. "Hemos peleado hasta donde hemos podido defendiendo el sistema de Córdoba", ha incidido, sin embargo, ha lamentado Bellido, "no se ha admitido".

Aparte de la tasa que impone el Gobierno, ha insistido el regidor, hay que cambiar el sistema, lo que obligará a instalar "miles de contenedores" en la ciudad para poner el quinto contenedor. A eso hay que añadir el cambio del convenio con Ecoembes, a quien el Ayuntamiento vendía el plástico recogido y, a raíz de esto, se embolsaba una cantidad importante. Ese convenio cambia, ha dicho Bellido, y los ingresos para las arcas municipales disminuyen.

El alcalde ha insistido en que "no hay más remedio" que repercutir la subida en el bolsillo de los ciudadanos, todo a pesar de la inyección de 12 millones de euros a Sadeco para evitar que los costes nuevos supusieran poner en peligro la viabilidad de la empresa hasta que no se aplicaran las subidas.

El alcalde, José María Bellido, durante un pleno. / MANUEL MURILLO

"Si no se hubiera hecho todo esto, no solo hubiéramos tenido que subir lo que subimos, que no queda más remedio", con "la responsabilidad que pone la ley y para que el servicio se siga prestando, hubiéramos tenido que repercutir otros 16 o 17 millones de euros más en el recibo", ha añadido el alcalde.